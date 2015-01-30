Обзор и прогноз по рынку 30.1.2015

В четверг доллар предпринял попытку реабилитироваться. Тем более, что днем ранее ФРС четко дал понять, что полностью от своих планов перейти к повышению ставки не отказывается. Регулятор всего лишь не назвал четких сроков, когда это может произойти. Тем не менее, пара евро/доллар завершила день в небольшом плюсе, даже несмотря на достаточно слабую статистику. Германия столкнулась с дефляцией. Индекс потребительских цен в январе снизился (-1,0% м/м, -0,3% г/г). При этом показатель вышел хуже ожиданий. Не порадовал и рынок труда страны. Тем не менее, евро воспользовался своей перепроданностью и день завершил чуть выше уровня 1,13. Фунт отметил внутридневной минимум на уровне 1,5017. На фоне отсутствия собственной статистики, британская валюта падала под влиянием растущего доллара. Доллар/йена получила повод для оптимизма в виде сильных данных по еженедельным обращениям за пособием по безработице. Показатель вышел существенно лучше ожиданий (265 000 против 301 000). Это позволило паре на короткое время подняться выше уровня 1183,30. Но удержаться на достигнутом она пока не смогла.



Сегодня Германия публикует данные по розничным продажам. Показатель чаще всего не вызывает активной реакции со стороны пары. Но слабые данные могут только усилить импульс, полученный ранее и на этом фоне не исключено снижение евро с целью в районе уровня 1,12. Данные по потребительской инфляции сегодня публикует и еврозона. Скорее всего, мы увидим углубление дефляции, что также не будет способствовать оптимизму в отношении общеевропейской валюты. На американской сессии свои коррективы могут внести данные по ВВП США за 4 квартал.



Календарь Великобритании на сегодняшний день не содержит ничего интересного. Поэтому пара с высокой долей вероятности будет оставаться под влиянием внешних факторов. Вплоть до публикации американской отчетности фунт может демонстрировать умеренное укрепление, возвращаясь к сопротивлению 1,51 – 1,5130. В дальнейшем же все будет зависеть от того, какие цифры продемонстрирует американская экономика. Если ей удастся сохранить высокие темпы роста, пара может возобновить снижение.



Японская йена сегодня уже получила некоторую поддержку со стороны собственных данных. Индекс потребительских цен удержался на уровне 2,4%, в то время как прогнозировалось его снижение до отметки 2,3%. Позитивную динамику продемонстрировала и ставка б/р, снизившись до 3,4% от 3,5% месяцем ранее. Тот факт, что падение инфляции замедлилось подтверждает оправданность решения Банка Японии пока воздержаться от дальнейшего стимулирования. Тем не менее, если американский ВВП выйдет выше прогнозов, пара может возобновить рост и снова попытаться вернуться в район сопротивления 118,70.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс