Обзор и прогноз по рынку 2.2.2015

В пятницу в течение большей части дня валюты лемонстрировали достаточно сдержанную динамику в ожидании данных по темпам роста американской экономики. Публикация ВВП США за 4 квартал внесла свои коррективы. После выхода статистики доллар попал под давление, поскольку отчет оказался слабее ожиданий. Экономика выросла всего на 2,6% против прогноза 3,0% и предыдущего значения 5,0%. Таким образом, цифры дают основания предполагать, что ФРС США все же не станет торопиться с началом повышения ставки. Тем не менее, даже такие цифры не помогли евро восстановиться выше уровня 1,13. Пара завершила день на уровне 1,1298. Фунт/доллар на фоне слабой американской статистики восстановился к 1,5059, но так и не смог отыграть все потери, понесенные в течение дня. Доллар/йена после выхода статистики снизилась в район уровня 117,30.



Сегодня еврозона публикует окончательные данные по индексу деловой активности в промышленном секторе. При этом большего внимания заслуживает не общеевропейский показатель, а немецкий. Признаки охлаждения крупнейшей экономики еврозоны могут оказать давление на евро. Даже небольшой пересмотр показателя в сторону понижения может спровоцировать снижение пары в район уровня 1,12. Кроме того, влияние на пару может оказать и отчет по деловой активности в промышленности США. Если он окажется достаточно сильным, давление на пару может усилиться. Хотя новых минимумов пока ждать не стоит.



Индекс деловой активности в промышленности сегодня публикует и Великобритания. В целом, рынок уже убедился в том, что национальный регулятор пока не собирается переходить в режим ужесточения, что вполне логично на фоне замедляющей рост экономики и падающей инфляции. Тем не менее, если данные окажутся ниже прогнозов, пара может испытать на себе давление, даже несмотря на то, что все это уже заложено в цены. В этом случае можно будет ждать снижения пары к уровню 1,50.



Пара доллар/йена начала торги гэпом, открывшись на уровне 116,90, продолжая отыгрывать слабую статистику из США. Однако к текущему моменту «окно» закрыла, поднявшись к сопротивлению 117,70. В целом, настрой ФРС США все же выглядит более агрессивным. Со стороны Банка Японии, все еще ждут возможных дополнительных мер стимулирования. Все внимание сегодня будет сосредоточено на отчете ISM в секторе обрабатывающей промышленности США. Слабые данные могут спровоцировать возврат пары в район уровня 117,30. Хотя обычно более активную реакцию доллар демонстрирует на более весомый отчет из сферы услуг.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс