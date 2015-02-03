Обзор и прогноз по рынку 3.2.2015

Понедельник европейские валюты завершили разнонаправлено. Евро смог продемонстрировать некоторый рост по отношению к доллару. Причем произошло это на фоне слабоватых данных по индексу деловой активности в промышленном секторе Германии, которые были пересмотрены на понижение. Но позитивным для евро был тот факт, что на рынке появились слухи о том, что ШНБ пытается установить неофициальную привязку курса франка к евро. Фунт продолжил снижение. При этом большого числа фундаментальных оснований на это у валюты не было. PMI в промышленности продемонстрировал рост выше ожиданий, сигнализируя о стабильном состоянии в секторе. Основным довлеющим фактором является отсутствие роста инфляции, что сводит к минимуму ожидания скорого повышения ставки. Доллар/йена после выхода данных ISM в промышленном секторе снижалась в район уровня 116,90, но к закрытию дня все же смогла восстановиться. Показатель деловой активности в секторе снизился до 53,5 от 55,1 месяцем ранее. Это значит, что ФРС, возможно, все же не станет торопиться с повышением ставки.



Сегодня интересной статистики еврозона не публикует. Поэтому можно предполагать, что движение будет обусловлено ранее сформировавшимися настроениями. Таким образом, можно предполагать, что без катализаторов пара будет демонстрировать постепенное движение в район уровня поддержки 1,12. Состояние экономики региона явно оставляет желать лучшего и до тех пор, пока не появятся явные признаки ее стабилизации говорить о переломе тренда, пожалуй, не стоит. Следовательно, при любых попытках роста на рынок будут возвращаться продавцы. Хотя пара и без того выглядит перепроданной.



Сегодня Великобритания публикует индекс деловой активности в строительном секторе. Ожидается небольшое снижение показателя. Даже если цифры выйдут чуть хуже прогнозов, вряд ли стоит ждать существенного падения фунта. То факт, что экономика страны сбавляет обороты уже неоднократно заложен в цены. Поэтому просто слабоватых цифр будет недостаточно для прорыва поддержки на 1,50. Хотя если разочарование будет сильным, не исключен ход к 1,4970.



Пара доллар/йена упорно продолжает предпринимать попытки закрепиться ниже поддержки на 117,00, что откроет путь к 116,70. Ситуация достаточно двоякая. С одной стороны, появляется все больше свидетельств того, что ФРС, вероятно, все же не станет торопить события и повышать ставку в первом полугодии. В другой, разница в настроениях регуляторов все же очевидна, несмотря на то, что Банк Японии взял паузу в деле дальнейшего стимулирования. Но отсутствие новых подтверждений агрессивного настроя ФРС все же не дает паре оснований вернуться к пиковым значениям.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс