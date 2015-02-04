Обзор и прогноз по рынку 4.2.2015

Во вторник европейские валюты нашли повод для роста. Евро отметил максимум за 2 недели, поднявшись до уровня 1,1533. В качестве первоначального катализатора выступила информация о том, что Греция немного меняет свою позицию по отношению к долгу. Рассматривается вопрос его реструктуризации, а не списания. В дальнейшем в дело вмешались технические факторы. Рост только ускорился после того, как Кочерлакота из ФРС заявил о том, что в 2015 году нет необходимости повышать ставку. Фунт/доллар достигал отметки 1,5197. При этом стоит отметить, что у британца были и собственные поводы для оптимизма в виде данных по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании. Показатель вышел на уровне 59,1, что оказалось существенно выше прогноза 56,9. Доллар/йена, несмотря на риторику представителя ФРС, к завершению дня смогла восстановиться в район уровня 117,55. Даже на фоне ожиданий стабильного уровня ставки, позиция ФРС выглядит более агрессивной, нежели позиция Банка Японии.



Сегодня еврозона публикует окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг и данные по розничным продажам. Если оба отчета окажутся достаточно слабыми, что вполне вероятно, учитывая складывающуюся в последнее время ситуацию в экономике, пара может развить падение в район уровня 1,1370, но вряд ли оно будет длительным. Интерес к риску растет, ШНБ пытается установить, пусть и неофициальную, но привязку франка к евро. Поэтому после коррекции не исключено возобновление роста. И после публикации американских данных (сегодня выйдет отчет по занятости ADP и данные по деловой активности в сфере услуг), если они окажутся не слишком оптимистичными, рост может ускориться, поскольку это станет подтверждением того, что ФРС и в самом деле может пока воздержаться от повышения ставки.



Сегодня Великобритания публикует индекс деловой активности в сфере услуг. Учитывая настрой рынка распродавать доллары, даже небольшого превышения данных над прогнозными значениями может оказать британцу поддержку, нацеливая его на тестирование уровня сопротивления 1,5185/1,52. При этом, слабая статистика из Штатов может способствовать и более активному росту в район уровня 1,5230.



Пара доллар/йена после статистики из Японии по активности в сфере услуг, которая отразила некоторое охлаждение в данном секторе экономики. Сила доллара сейчас ставится под сомнение, что будет препятствовать активному росту пары. Поэтому все внимание будет сосредоточено на американских релизах. Любые признаки того, что экономика Штатов сбавляет обороты, могут спровоцировать снижение пары в район уровня 117,00.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс