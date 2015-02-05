Обзор и прогноз по рынку 5.2.2015

В среду европейские валюты оказались каждая на своей волне. Евро большую часть дня удерживался в пределах неширокого диапазона, консолидируясь в районе уровня 1,1460, но впоследствии все же попал под давление и снова закрепился ниже уровня 1,1370. При этом европейской валюте не помогли даже более сильные, чем ожидалось, собственные данные. А вот фунт отреагировал с должным оптимизмом на отчет по индексу деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности, который превысил прогнозы. Котировки отметили максимум на 1,5249, но к завершению дня немного откатились от достигнутого уровня. Доллар/йена от уровня 118,70 начала снижение, которое только ускорилось после публикации отчета по занятости от ADP. Показатель вышел на уровне 213 000 против прогноза 224 000 и предыдущего значения 253 000. Таким образом, в очередной раз усилились сомнения относительно целесообразности скорого начала повышения ставки ФРС США.



Сегодня еврозона не публикует интересной отчетности. А это значит, что пара евро/доллар будет оставаться под влиянием технических факторов и внешних событий. Попытки закрепиться выше уровня 1,1370 пара может предпринять только в случае возобновления распродаж доллара, поскольку объективных причин для роста у евро пока нет. Но сегодня не исключена довольно сдержанная динамика в преддверии запланированной на пятницу публикации отчета NFP.



Сегодня Великобритания публикует решение МРС по монетарной политике. Вероятность изменений в ней ничтожна, поскольку о дополнительном смягчении речи пока не идет, а ужесточать нельзя в связи в низким уровнем инфляции в стране. Скорее всего, и уровень ставки, и размер программы покупки активов будут сохранены на прежних уровнях. Все это вряд ли сможет существенным образом разочаровать британскую валюту. Хотя первой реакцией все же может стать краткосрочное снижение в район уровня 1,51. Но в дальнейшем на фоне недостаточной силы доллара и признаков стабилизации британской экономики фунт может возобновить рост.



Пара доллар/йена сегодня может оказаться под влиянием данных по торговому балансу и еженедельных обращений за пособием по безработице в США. Для того, чтобы она продолжила снижение и попыталась закрепиться ниже уровня 117,00, оба отчета должны продемонстрировать отрицательную динамику, сигнализируя о том, что экономика США и в самом деле сбавляет обороты и ФРС США не станет в текущем году повышать ставку. Однако, не исключено, что в преддверии ключевого отчета по рынку труда, котировки пары все же смогут удержаться в пределах установившегося диапазона.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс