Обзор и прогноз по рынку 6.2.2015

В четверг евро и фунт нашли поводы для того, чтобы укрепиться к доллару. Евро/доллар завершил день на отметке 1,1475. Поддержку общеевропейская валюта получила после того, как Еврокомиссия пересмотрела прогноз по темпам роста экономики еврозоны на 2015 год в сторону повышения. Британский фунт проигнорировал решение Банка Англии, но зато воспользовался недостаточно сильной статистикой из США, где дефицит торгового баланса достиг максимального уровня с ноября 2012 года. В итоге день пара завершила в районе уровня 1,5324. Доллар/йена в течение дня продемонстрировала достаточно сдержанную динамику, не уходя далеко от уровня 117,30, хотя катализаторы для снижения доллара были. Но, видимо, рынок решил дождаться ключевого отчета недели.



Сегодня из европейских данных внимание стоит обратить на отчет по промышленному производству в Германии. Ждать, что пара продемонстрирует в ответ на него активную реакцию не стоит, поскольку рынок будет ждать данных NFP США. Но цифры все же добавят ясности в общую картину состояния немецкой экономики. А вот реакция на отчет по американскому рынку труда может быть достаточно активной и, если он окажется слабым, пара может нацелиться на прорыв уровня 1,1550 с дальнейшей целью на 1,1600.



Сегодня Великобритания публикует данные по торговому балансу. Если его отрицательное сальдо расширится, пара может совершить краткосрочное снижение в район уровня 1,53. Более активное падение фунта станет возможно лишь в том случае, если позднее отчет по занятости по платежным ведомостям в несельскохозяйственном секторе США отразит существенный рост, что не слишком вероятно. Поэтому фунт также может попытаться совершить рывок в район сопротивления 1,54.



Пара доллар/йена сегодня также следит за отчетом по рынку труда США. Предварительные цифры, а именно, компоненты занятости в составе индексов ISM и данные по ADP уже разочаровали, продемонстрировав признаки замедления в данном секторе. Таким образом, если NFP выйдет ниже прогноза на уровне 231 000, доллар может оказаться под ощутимым давлением, поскольку такая динамика показателя будет свидетельствовать о том, что ФРС США и в самом деле не будет спешить с повышением ставки. А ведь такой исход рынок уже заложил в цены. Итогом может стать снижение пары в район уровня 116,00.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс