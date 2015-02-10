Обзор и прогноз по рынку 9.2.2015

В пятницу опубликованные американские данные снова вернули веру в доллар. Отчет показал, что в январе экономика создала 257 000 новых рабочих мест, тогда как ожидался прирост всего на 236 000. Таким образом, рынок труда страны вновь дал сигнал о своем достаточно стабильном состоянии. Естественно, что это вернуло ожидания того, что ФРС США может все же решиться на повышение ставки в соответствии с ранее озвученными планами. На этом фоне пара евро/доллар снизилась в район уровня поддержки 1,13. Фунт/доллар отступил от максимума и скатился к уровню 1,5210. Доллар/йена попыталась преодолеть сопротивление на 119,00, но пока неудачно.



Сегодня будут опубликованы данные по торговому балансу Германии. Страна довольно сильно зависит от экспорта. Но отчет запаздывающий и может вызвать реакцию только в случае сильных отклонений текущих значений от прогнозов. Если существенных разочарований не будет, пара может попытаться развить коррекцию в район уровня 1,1370. Также на сегодня запланировано выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Но, скорее всего, он не скажет ничего нового, что также ограничит влияние новости на динамику пары. В целом же тенденция остается нисходящей, поэтому не исключено, что после отката пара возобновит снижение.



Макроэкономической статистики Великобритания сегодня не публикует. На динамику фунта сегодня влияние может оказать выступление Марка Карни. Любые намеки главы Центробанка на то, что в повышении ставки в ближайшее время нет необходимости или же на возможность смягчения, могут оказать на фунт давление, возвращая пару в район уровня 1,51. Тем не менее, пока вероятность таких заявлений не слишком велика и, следовательно, фунт может оставаться на своей волне, пытаясь продолжить движение под влиянием отчетов прошлой недели, которые показали, что в экономике все достаточно неплохо.



Пара доллар/йена возвращается к поддержке 118,70 после того, как не смогла закрепиться выше уровня 119,00. Данные по японскому торговому балансу вышли лучше ожиданий, отразив более сильное сокращение отрицательного сальдо. Однако сильного впечатления на рынок не произвели. Но можно говорить уверенно, пока выжидательная позиция Банка Японии – верное решение. Это снова обусловит противоречивость настроений по паре и она может продолжить консолидацию в диапазоне 117,30 – 119,00 на фоне отсутствия американской статистики.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс