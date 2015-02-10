Обзор и прогноз по рынку 10.2.2015

В понедельник на рынке снова отмечалось снижение интереса к риску. На этом фоне евро и фунт понесли потери к доллару, а вот сам бакс подешевел в паре с йеной. Во многом такая динамика была спровоцирована возросшими опасениями относительно целостности еврозоны. Вчера премьер-министр Греции попросил об отмене мер экономии и отверг идею продолжения получения помощи международных кредиторов. Значимых макроотчетов в понедельник не публиковалось, поэтому не было ничего, что могло бы отвлечь рынок от европейских проблем.



Сегодня еврозона снова не публикует интересной статистики. Поэтому ключевыми факторами влияния на динамику пары будут оставаться новости относительно Греции, ранее сформировавшиеся настроения . В целом, пара выглядит несколько перепроданной и при условии отсутствия новых подтверждений слабости европейской экономики вполне могла бы попытаться развить коррекцию. Но при этом, события в Греции развиваются таким образом, что под сомнением оказывается целостность монетарного блока. А, если будет прецедент по выходу страны из еврозоны, не исключено, что примеру пионера не последуют и другие. Поэтому евро может оставаться под давлением.



Великобритания сегодня публикует данные по промышленному производству. Последние отчеты по активности в основных секторах экономики дали основания надеяться на то, что в стране возобновится достаточно активное восстановление и ВВП в 1 квартале вернется к пиковым уровням, зафиксированным в прошлом году. Таким образом, если отчет выйдет выше ожиданий, британская валюта может снова испытать довольно высокий спрос, что будет способствовать возврату пары к уровню 1,5260 и, далее, к 1.53.



Пара доллар/йена застряла в узком диапазоне 118,30 - 118,70. После роста под влиянием пятничных данных по рынку труда, пара пока не находит катализаторов для дальнейшего роста. Возможно, что позднее на текущей неделе данные по розничным продажам в США смогут способствовать дальнейшему росту, но на текущий момент котировки вряд ли могут уйти существенно выше отметки 119,00.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс