Обзор и прогноз по рынку 26.2.2015

Комментарии, которые сделала во вторник глава ФРС США Джанет Йеллен продолжили оказывать на доллар умеренное давление и в среду. Американская валюты завершила день с потерями против евро и фунта, в паре с йеной доллар консолидировался в пределах неширокого диапазона, время от времени пытаясь хотя бы частично восстановить потери. И даже данные по продажам на первичном рынке жилья, которые вышли лучше ожиданий существенным образом не смогли изменить ситуацию. Объем продаж сократился всего на 0,2% в то время как ожидалось падение на 2,3%. Таким образом, пока можно говорить о том, что данный сектор пока не испытывает особых трудностей.



Из европейской статистики сегодня внимание стоит обратить на данные по рынку труда Германии. Дальнейшее сокращение числа безработных в крупнейшей экономике еврозоны может оказать евро умеренную поддержку, нацеливая пару на возврат в район сопротивления 1,14. Хотя более активную реакцию пара может продемонстрировать на американскую статистику, поскольку именно состояние экономики, судя по комментариям Йеллен будет решающим при принятии решения по монетарной политике. Поэтому даже незначительное ухудшение ключевых показателей вполне может оказывать давление на доллар. На этом фоне не исключен и дальнейший рост пары к 1,1460.



Великобритания сегодня публикует пересмотренные данные по темпам роста экономики за 4 квартал. С целом, на фоне доллара, британская валюта выглядит сейчас несколько сильнее, особенно учитывая настрой, который недавно озвучил Марк Карни, в отношении дальнейших действий по монетарной политике. Поэтому при условии, что цифры хотя бы совпадут с предварительными, фунт вполне может испытать оптимизм и попытаться продолжить рост в район уровня 1,56 после прорыва отметки 1,5500. Хотя и применительно к этой паре не стоит забывать об американских данных, которые могут внести свои коррективы в динамику.

Сегодня СШЕ публикуют сразу несколько важных отчетов. Это и данные по заказам на товары длительно пользования, и отчет по потребительской инфляции, и еженедельный релиз по обращениям за пособием по безработице. Все они достаточно значимы. Но даже одного более слабого отчета может оказаться достаточно для того, чтобы вызвать распродажи доллара, на усилившихся ожиданиях, что летом повышения ставки от ФРС не будет. Поэтому не исключено, что слабая статистика отправит пару доллар/йена в район уровня 118,30 с дальнейшей целью на 117,70.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс