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Как меня увольняли из Промсвязьбанка, или Это — Спарта!

17.04.2018 00:51 1 914 просмотров
Я начинаю этот блог в продолжение этой истории http://www.banki.ru/services/official/bank/response/10391183/, приключившейся со мной после восьми лет работы в Промсвязьбанке.
Моя цель — придать максимальную общественную огласку тому беспределу, который царит в одном из системообразующих банков страны, а также поделиться опытом с теми коллегами, которые могут оказаться в такой же непростой ситуации, как и моя.
А, как показывает практика, от увольнения по НЕжеланию не застрахован никто.
Но в любом случае, даже в такой ситуации не стоит сдаваться и опускать руки, всё возможно. Нужно просто проявить смелость и упорство.
Отступать нельзя. Это — Спарта!

Комментарии 1

Алексей  (Рустам Васильевич)
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Цитата
Отступать нельзя. Это — Спарта!

Это жизнь !
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