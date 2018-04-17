Как меня увольняли из Промсвязьбанка, или Это — Спарта!

Я начинаю этот блог в продолжение этой истории http://www.banki.ru/services/official/bank/response/10391183/, приключившейся со мной после восьми лет работы в Промсвязьбанке.
Моя цель — придать максимальную общественную огласку тому беспределу, который царит в одном из системообразующих банков страны, а также поделиться опытом с теми коллегами, которые могут оказаться в такой же непростой ситуации, как и моя.
А, как показывает практика, от увольнения по НЕжеланию не застрахован никто.
Но в любом случае, даже в такой ситуации не стоит сдаваться и опускать руки, всё возможно. Нужно просто проявить смелость и упорство.
Отступать нельзя. Это — Спарта!
Комментарии 1
Это жизнь !