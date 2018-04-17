Как многие из вас представляют себе работу кредитного эксперта по малому бизнесу?Горы финансовых документов, умопомрачительные заключения в Экселе, расчеты-расчеты-расчеты, выезды на места ведения бизнеса, бесконечное общение с клиентами, выходы на кредитные комитеты и апогей - запуск финансирования... А вот и нет!Точнее, так всё у меня и было на протяжении восьми последних лет — вплоть до 19 марта 2018 года, пока моё руководство не сочло такие функции слишком сложными и ответственными для меня.Что должен делать кредитный эксперт?Сидеть за своим столом... в сотый раз листать досье своих клиентов... можно попробовать позвонить по телефону — коллеге (но справочник не доступен) или клиенту (но ни доступа к базам, ни интернета, соответственно, тоже нет). Вот, собственно, и всё, чем можно заняться, когда твой основной рабочий инструмент - компьютер - отключен.Пожалуй, это — самая тяжёлая и изматывающая работа — делатьМой первый совет для тех, кого так же отстранили от работы — не молчите. Пишите в адрес руководства, требуйте предоставить вам возможность работать. Всё фиксируйте в письменном виде с подтверждением того, что руководство с вашими требованиями ознакомлено. Всё это ой-как пригодится вам потом, когда будете доказывать факт отстранения от работы в трудовой инспекции или суде.