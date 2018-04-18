Психология увольнения, или У страха глаза велики

Как сказал Наполеон: "Есть два рычага, которыми можно двигать людей: страх и личный интерес".

Это в полной мере относится и к незаконным увольнениям.



В большинстве случаев сотрудники безропотно пишут заявления под давлением работодателя из чувства страха. А работодатель, в свою очередь, чем только не угрожает в случае малейшего несогласия: и нелестными характеристиками на новом месте, и лишением честно заработанных премий, и увольнением "по статье". Проверять всё это на себе мало, кому захочется, а если работодатель к тому же и крупная "могущественная" корпорация, ввязываться в борьбу не возникает никакого желания.



Этим с удовольствием и пользуются недобросовестные компании, со временем укрепляясь в уверенности, что стоит только пожелать, и любой "уже ненужный" сотрудник испарится без лишних проблем. У самих сотрудников также исторически сформирован стереотип, что "против лома - нет приема" и, к сожалению, редко, кому из них приходит в голову хотя бы обратиться в государственную трудовую инспекцию для защиты своих прав.



Как правило, для того, чтобы оказать должный эффект, процедура объявления сотруднику о том, что он "желает уволиться", происходит в обстановке сильнейшего психологического дискомфорта - со скандалами, унижениями и моральным прессингом. Особо беспринципные работодатели идут на шантаж, угрозы, подтасовку фактов и документов.



По своему опыту скажу, что этот момент "волеизъявления" - самый переломный и самый страшный, и в основном из-за эффекта неожиданности. Кажется, что тебе на встречу откуда ни возьмись вылетел асфальтоукладчик, и если ты не уступишь, то шансов у тебя нет.

На самом деле, всё не так ужасно, и после фразы "я не буду ничего писать" небеса не упали на землю, просто началась новая страница взаимоотношений. О том, какие меры работодатель предпринял в попытках отравить моё существование, я уже подробно рассказывала в "Служебном рейтинге" и обязательно коснусь этой темы в следующих публикациях. Однако, стоит отметить, что нет худа без добра, и многие аспекты моей жизни изменились в лучшую сторону.

Итак, что хорошего произошло в моей жизни после отказа уйти по собственному НЕжеланию:



1) Впервые за много лет я смогла позволить себе роскошь уходить с работы вовремя, а также наслаждаться обеденным перерывом. Да-да, вот прямо не "уйду, когда всё закончу", а прямо в 18:00, и не булочка наспех перед компьютером на рабочем месте, а полноценный обед и прогулка в близлежащем парке. И никаких выходов в выходной день! Не говоря уже о больничных и отпусках.

Эти казалось бы пустяковые изменения совершенно переворачивают ощущение жизни - появляется столько энергии и времени, которые можно направить на близких и любимые увлечения.



2) Отношения с коллективом не только не ухудшились, но, напротив, стали теплее - столько душевного сочувствия и поддержки от коллег я не ожидала. Спасибо, ребята, вы лучшее, что у меня есть в Промсвязьбанке.

Конечно, не обошлось и без тех, кто в стремлении угодить руководству превратился в "снежных королев", но таких людей единицы и, как говорится в таких случаях, "мусор вынес себя сам" из моей жизни.



3) Сначала вынужденно, но потом с увлечением я стала штудировать нормы трудового законодательства. И очень пожалела, что не сделала этого раньше - многие злоупотребления удалось бы предотвратить и текущая ситуация была бы гораздо проще. Я очень рада, что восполнила этот пробел в своих знаниях, так как в жизни такой опыт всегда пригодится и, возможно, не только мне, но и моим близким и друзьям.



4) после того, как происходящему была придана общественная огласка, случился всплеск появления моих старых друзей, бывших коллег и совершенно незнакомых доброжелателей. Люди пишут, звонят, поддерживают, дают советы, предлагают помощь. И всё-таки добрых замечательных людей в этом мире больше, что ни говорите!



5) Текущие события заставили взглянуть меня на свою жизнь со стороны и переоценить цели и приоритеты. Так получается, что находясь в зоне комфорта и вращая свое рабочее колесо изо дня в день, не остается ни сил, ни времени задуматься, действительно, ли твоя жизнь такая как ты этого хотела или ты живешь по какому-то чужому сценарию.

Рутина отупляет и подавляет истинные желания, замыкая круг "дом - метро - работа - дом", затягивает тиной стремления и мечты, погружает в жизнь в анабиоз. Только шок дает глоток свежего воздуха и открывает глаза, после чего понимаешь, что многое хочешь изменить.



Уверена, что это только начало череды положительных последствий моего решения. Поэтому не верьте, что после отказа от увольнения ваша жизнь обернется кошмаром, вовсе нет - она просто откроет перед вами новую, интересную, хоть и непростую главу жизни.