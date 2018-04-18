Лайфхак увольняемым №1, или "Пишите, Шура, пишите!"

"Пилите, Шура, пилите!", - обратился один известный персонаж бессмертного романа к другому, вложив в сей отчаянный призыв всю свою страсть, предельно обостренную угрозой возможной расправы. Эта фраза, немного подкорректированная, должна стать девизом увольняемого работника с того самого момента, когда становится известна кандидатура "следующего на выход".



Это как раз тот период в жизни, который в полной мере позволяет оценить всю полезность функции диктофона в мобильном.

Основное правило увольняемого - без диктофона никуда, особенно если предстоит общаться с руководством или другими важными персонами, принимающими участие в вашем увольнении. Следует быть готовым к тому, что работодатель сам или с подсказки юриста непременно заявит, что так делать нельзя и пригрозит ст.137 УК РФ, которая устанавливает ответственность за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия.



Только вот трудовые отношения являются публичными, и все, что происходит на работе, в лучшем случае может составлять коммерческую или государственную тайну, но такие сведения никоим образом не относятся к информации о частной жизни лиц, и, соответственно, они не могут составлять личную или семейную тайну.



Часть 2 статьи 45 Конституции РФ закрепляет за каждым гражданином право защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Это означает, что скрытый характер записи не противоречит закону, если такая запись может быть использована для защиты нарушенного права. Учитывая данные обстоятельства отпадает и оговорка "без согласия".



Так что смело делайте записи всех бесед, открыто или тайно - решать уже вам. По своему опыту скажу, что тайная запись, несомненно, более интересна с точки зрения содержания на предмет нарушения прав, а когда уже надоест хамство и угрозы, можно вести запись не таясь - это чудесным образом превращает работодателя в воспитанного доброжелательного собеседника, готового к душевному диалогу. Поистине - волшебная вещь!



Если уж есть желание повеселиться от души, можно снять видео. Кстати, видеозапись - предпочтительнее для использования в качестве доказательства в суде, так как позволит без привлечения эксперта установить участников беседы.



Следует иметь в виду, что аудио- и видеозаписи не смогут являться самостоятельными доказательствами нарушения прав, а только лишь будут приобщены к делу. Тем не менее, пренебрегать ими не следует, так как их наличие значительно упростит процесс защиты - по крайней мере, так в один голос говорят все юристы, ссылаясь на судебную практику.

А как там будет, обязательно расскажу, если дойду до этапа суда.