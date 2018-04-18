"Куда пойти, куда податься в эпоху смутных перемен?" - лайфхак для увольняемых №2

Первый вопрос, который возникает после осознания сложившейся ситуации по незаконному увольнению - куда с этой ситуацией теперь идти и к кому обращаться.
Как правило, если вам так же как и мне посчастливилось работать в банковской сфере, варианты решить конфликт, прибегая к помощи руководства выше вашего начальника, не работают. Им всё равно, а часто бывает так, что инициатива идет именно оттуда, поэтому защиты в родном банке искать нет смысла (хотя ситуации бывают разные, и надо прорабатывать все варианты помощи). Взывать к совести и человечности тоже бесполезно.
Поэтому, если вы решили бороться за свои права, будет необходимо обратиться в несколько интересных организаций:
Наипервейшая из них - Государственная инспекция труда. Многие слышали об этой структуре, но обратиться решаются лишь единицы. И зря. Здесь в одном из отзывом я даже читала, что обращение в госинспекцию называли "постыдным" поступком. Что постыдного в том, чтобы защищать свои права, не понимаю.
Другой распространенный стереотип о госинспекции: что так как организация является государственной, все усилия канут в никуда в этом водовороте бюрократического хаоса и нерасторопности. Многих перспектива столкнуться с государственной структурой пугает даже больше, чем увольнение. И опять же зря.
Как оказалось, подать заявление в госинспекцию труда можно не только лично или по почте, но и вполне себе современным способом - через Онлайн-инспекцию. Максимально четко и подробно описываете вашу проблему и, вуаля, обращение практически сразу поступает в работу. Вот, например, мое первоначальное обращение. Потом его можно распространить в соцсетях, переслать друзьям и вместе наблюдать за ходом решения вопроса.
Стоит учитывать, что на ответную реакцию госинспекции отведено 30 дней, поэтому отправлять обращение стоит как можно раньше. Иначе можно не успеть, и когда инспекция возьмется за решение вашей проблемы, в трудовой уже будет красоваться несправедливая запись, и дальше поможет только суд.
Как оказывается, привлечь к своей проблеме госинспекцию труда, не так уж и сложно, правда?
Тем не менее, успокаиваться на этом не стоит. После того, как обращение поступило в работу, ищем госинспекцию в своем регионе. Звоним по контактным телефонам, узнаем время приема трудовым инспектором населения. Обязательно идем на прием - рассказываем всю ситуацию, предоставляем доказательную базу, периодически по телефонам интересуемся, где и кем на данный момент рассматривается ваше обращение. В общем, проявляем максимум активности и как можем помогаем инспекторам разобраться в своем вопросе. Ни в коем случае не пускайте это дело на самотек.
Также звоним на горячую линию Роструда 8-800-707-88-41, там можно получить очень качественную консультацию, что именно делать в вашем конкретном случае и как себя вести с работодателем.
Но и это ещё не всё. Как известно, работа строится намного эффективнее, если она кем-то контролируется сверху. Поэтому я настоятельно рекомендую также написать обращения:
- в прокуратуру своего субъекта Федерации. Сейчас все они также принимают обращения граждан через интернет-приемную, поэтому процесс займет у вас от силы 10 минут.
- в Минтруд - также через электронную форму обращения.
- ну, и если будет такое желание, в Администрацию Президента РФ. Ну, а что, на войне все средства хороши
Каждая организация напишет вам в ответ, что передает вашу проблему в работу госинспекции под свой пристальный контроль, что в разы повышает шансы на быстрое и самое внимательное рассмотрение.
Собственно, вот и всё - ничего невероятного. Обращаю внимание, что все эти меры будут эффективны, если вас ещё не "ушли", иначе потом добиться справедливости можно будет только через суд. Это, конечно, тоже вариант, но уже более сложный.
На сегодня всё, в следующих публикациях расскажу о других интересных моментах, на которые стоит обратить внимание.
Пишите в комментариях, имели ли вы опыт работы с госинспекцией, и что из этого вышло.
Следите за развитием событий. Всем добра!
Комментарии 2
Если Вы сможете самостоятельно все это проделать , то можете подавать резюме на должность Бизнес-Омбудсмена РФ