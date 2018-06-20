В осажденной крепости: записки увольняемого банковского работника №4

Меня часто спрашивают, как мои дела, и почему так долго не пишу. Отвечаю: я всё ещё работаю в Промсвязьбанке, по-прежнему, отключена от всех доступов и имею в своем рабочем арсенале лишь стол, стул и калькулятор. Каждый рабочий день мне официально под роспись выдается служебное задание, каждый день я предоставляю отчет о его выполнении, каждый мой шаг находится под пристальным наблюдением - у руководства всё ещё теплится надежда, что я где-нибудь облажаюсь. Игра пошла на изматывание противника.О многих вещах писать не могу, так как предупреждать о своих дальнейших действиях и текущих обстоятельствах, зная о том, что этот блог читают и с противоположной стороны, мне не всегда выгодно.Есть в этой ситуации и приятные моменты - как то, что приходя на работу к 9-00, ухожу я теперь ровно в 18-00, не задерживаясь ни минуты, я могу позволить каждый день использовать свой обеденный перерыв по назначению, не выхожу по выходным, больничным и отпускам, и нагло соблюдаю укороченный рабочий день в пятницу.В настоящее время я занимаюсь проверкой досье по клиентам моих коллег - кредитных экспертов. Кто когда-либо с этим сталкивался, поймет, что это самая тупая и занудная работа в кредитном отделе. Однако, когда дело идет о принципах и нарушении моих личных прав, я могу делать это достаточно долго, до тех пор пока не будет восстановлена справедливость.Пожалуй, я - самый дорогой из сотрудников такой квалификации в истории банка. Моя зарплата теперь исправно приходит на карту Сбербанка, никаких ой-блокировоки неприятных сюрпризов. Премию за первый квартал, который, к слову, я отработала весь без 10 дней, как нетрудно догадаться, мне не дали.В начале месяца у руководства все-таки сдали нервы и мне выкатили очередной абсолютно необоснованный выговор - якобы я не выполнила одно из служебных заданий. Не в моем характере оставлять этот выпад безнаказанным. В понедельник 18.06.18 моё московское руководство получило запрос от меня на проверку обоснованности данного выговора, а заодно и просьбу разъяснить как у нас в банке обстоят дела с мотивацией, и насколько я справилась с выполнением личных показателей за два прошедших квартала (а я их выполнила).С нетерпением жду ответа - пять рабочих дней, которые отводятся на него истекают в следующий понедельник. Если ответа не последует либо выговор не будет отменен, я начинаю готовить исковое заявление. Давно пора перевести эту ситуацию в русло судебного разбирательства.А вы как думаете, какая реакция последует на мой запрос? Пишите в комментариях