В осажденной крепости: записки увольняемого банковского работника №4

Меня часто спрашивают, как мои дела, и почему так долго не пишу. Отвечаю: я всё ещё работаю в Промсвязьбанке, по-прежнему, отключена от всех доступов и имею в своем рабочем арсенале лишь стол, стул и калькулятор. Каждый рабочий день мне официально под роспись выдается служебное задание, каждый день я предоставляю отчет о его выполнении, каждый мой шаг находится под пристальным наблюдением - у руководства всё ещё теплится надежда, что я где-нибудь облажаюсь. Игра пошла на изматывание противника.
О многих вещах писать не могу, так как предупреждать о своих дальнейших действиях и текущих обстоятельствах, зная о том, что этот блог читают и с противоположной стороны, мне не всегда выгодно.
Есть в этой ситуации и приятные моменты - как то, что приходя на работу к 9-00, ухожу я теперь ровно в 18-00, не задерживаясь ни минуты, я могу позволить каждый день использовать свой обеденный перерыв по назначению, не выхожу по выходным, больничным и отпускам, и нагло соблюдаю укороченный рабочий день в пятницу.
В настоящее время я занимаюсь проверкой досье по клиентам моих коллег - кредитных экспертов. Кто когда-либо с этим сталкивался, поймет, что это самая тупая и занудная работа в кредитном отделе. Однако, когда дело идет о принципах и нарушении моих личных прав, я могу делать это достаточно долго, до тех пор пока не будет восстановлена справедливость.
Пожалуй, я - самый дорогой из сотрудников такой квалификации в истории банка. Моя зарплата теперь исправно приходит на карту Сбербанка, никаких ой-блокировок и неприятных сюрпризов. Премию за первый квартал, который, к слову, я отработала весь без 10 дней, как нетрудно догадаться, мне не дали.
В начале месяца у руководства все-таки сдали нервы и мне выкатили очередной абсолютно необоснованный выговор - якобы я не выполнила одно из служебных заданий. Не в моем характере оставлять этот выпад безнаказанным. В понедельник 18.06.18 моё московское руководство получило запрос от меня на проверку обоснованности данного выговора, а заодно и просьбу разъяснить как у нас в банке обстоят дела с мотивацией, и насколько я справилась с выполнением личных показателей за два прошедших квартала (а я их выполнила).
С нетерпением жду ответа - пять рабочих дней, которые отводятся на него истекают в следующий понедельник. Если ответа не последует либо выговор не будет отменен, я начинаю готовить исковое заявление. Давно пора перевести эту ситуацию в русло судебного разбирательства.
А вы как думаете, какая реакция последует на мой запрос? Пишите в комментариях
Комментарии 9
Там Итальянский госслужащий попал под программу увольнения, но его не могли и так и не смогли уволить. Понимаю, что в Вашем случае юмор может быть не на первом месте, но лучше юмор, чем уныние )
Ситуация - один в один )
Пожалуйста, посмотрите фильм: К черту на рога (2015). Итальянский. Найдете в интернете. Это копия Вашей ситуации )))
Но встречное предложение --- "по соглашению сторон" с разумной компенсацией мне (правда чуть меньшей чем при сокращении) уже встретило интерес и понимание.
Правда до этого было обсуждение в духе "- так ведь уволим по несоответствию. - а в законе есть четкие критерии? - ну по дисциплинарному. - ну так ничего же не нарушал. - ну значит просто без премий оставим"
Другой вопрос что "упираться и не уходить" смысла было мало:
1) был неотгулянный отпуск, компенсация за который медленно, но верно "таяла" из-за снижения средней ежемесячной оплаты труда (премии-то тю-тю!)
2) успел найти новое место работы к этому моменту
В общем и целом: лично я поискал бы работу в другом банке/организации и, в случае успеха, предложил бы "по соглашению сторон" с компенсацией вам (неполученные премии+за месяца полтора "по полной"). Но важно подсластить пилюлю: сказать что этот вариант избавит работодателя от детального общения с трудовой инспекцией и, возможно, прокуратурой: начальник которому от этого будет меньше проблем может "слабовольно" поддержать ваше предложение.
Касательно того что "сидеть и делать ничего" это утомительно -- соглашусь))
Не знаю кто как...
Что касается отпускных, то наш продуманный отдел кадров устроил так, что мы гуляем их немного наперед, так что тут не то, чтобы компенсацию получить - как бы в долгу не остаться. Так что здесь я ничего не теряю.
А параллельно искать работу, можно сказать, что я её уже нашла - я не планирую больше работать в банках, хочу уйти в бизнес. Как только мой доход превысит мой текущий оклад, ПСБ мне больше будет не нужен.
Ну, а пока я остаюсь и продолжаю прививать работодателю отвращение к увольнениям в подобном духе. Чтобы в следующий раз, когда возникнет желание устроить произвол, вспомнили меня, и стало бы тошно )))
Готовлю с трудовым инспектором пакет документов в суд - там и будет мне компенсация. И ещё один маленький сюрприз. Пока не могу сказать, какой. Следите за новыми публикациями
Марина удачи Вам вы молодец!!!! Если бы все у нас в стране с таким упорством отстаивали свои права, давно бы жили лучше чем во всех Европах и америках вместе взятых
какой ответ был получен на запрос?
В суде теперь можно будет смело заявлять, что диалог с работодателем не состоялся и руководство предпочло отмалчиваться.
Как и ожидалось, никакого
В суде теперь можно будет смело заявлять, что диалог с работодателем не состоялся и руководство предпочло отмалчиваться.
вот специально для таких руководителей написаны законы, чтоб не думать что да как делать, а они умудряются и тут делать отсебятину. Что может быть проще взять и сделать так, как прописано? Ради чего это всё городить? ради премий? никак не могут себе цену сложить.
Как говорил один "классик" ютуба: "тьфу на них"