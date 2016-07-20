Валютные долги младших уровней- суббординированные еврооблигации банков и их риски

Валютные долги компаний (еврооблигации в РФ) бывают старшего и младшего уровней. Старший уровень имеет обеспечение и менее рискован. Младший уровень, в случае банкротства, погашается после старшего- за что даёт повышенную доходность- более высокую ставку.



Долги младшего уровня называют суббординированными, выпускаются в основном банками. Для чего им это нужно? Субборды, выпускаемые на срок более 5 лет, включаются в капитал второго уровня банка. Так как ещё недавно и даже сегодня банки испытывают недостаток капитала, то они активно выпускали такие займы и готовы доплачивать за них премию по доходности. Например, облигации ВТБ с купоном $9.5%, Газпромбанк- $7.75, Тинькофф- $11%. Такая же ситуация и у иностранных банков, например Юникредит в евро под 8%.



Какие риски для инвестора?

Первое, конечно, риск банкротства. От этого никто не застрахован, имущества банка может на всех не хватить. В РФ в случае падения капитала банка ниже 2%, младшие выпуски могут пойти под списание. Подобная ситуация произошла с нотами Траста, хотя они и не торговались ни на одном рынке. Суть долга весьма похожа на займ младшего уровня. Санатор- банк Открытие, сейчас не обслуживает эти долги, хотя судя по данным из проспектов эмиссии, ни все долги можно списать даже при падении капитала и санации. Сейчас идут суды, будим смотреть, чем все кончится.



Но все-таки Траст не был банком топ-уровня для системы. Если же мы посмотрим на список системно значимых банков, а такой список у ЦБ есть, и почти все банки из этого списка получили помощь от правительства в виде ОФЗ (облигаций федерального займа) в капитал банка.



Рассмотрим тогда интересные облигации из 20 ведущих банков. Интересны выпуски ВТБ бессрочные, Газпромбанк бессрочные, Промсвязьбанк (19 и 21 годы погашения), Московский Кредитный Банк 18, Альфа Банк 25, банк Открытие 23 и другие. На мой взгляд, банки получившие помощь сейчас, достаточно большие и системно важные, на топ-20 банков приходится 75% транзакций все банковской системы, и падение одного из них может грозить устойчивости всей системы. Также известно, что по нормативам, банк должен обладать капиталом в 10% от своих активов, банки отчитываются по МСФО, имеют международные рейтинги и реальный бизнес, клиентов с реальным обеспечением. Таким образом падение капитала банка до критического вряд ли пройдёт незамеченным.



Обратим внимание на выпуски ВТБ и Газпромбанка бессрочные. Банки с гос. участием- второй и третий банки по размерам активов. Облигации этих банков дают очень приличный доход сейчас- около $8% в год. При этом депозиты а этих банках упали ниже 2%, так как кредитовать в валюте сейчас особо некого.



Насколько устойчивы эти банки?

Предположу, что они достаточно устойчивы, так как у них достаточно недорогое фондирование от населения, при этом одни из самых лакомых клиентов- сырьевые компании с валютной выручкой, крупные бизнес. Банки всегда могут сократить свои расходы, чтобы защитить свою маржу. При этом банков, кто способен выдавать большие суммы совсем немного, также есть поддержка со стороны государства. Что касается того, что займы вечные- то Вы всегда можете продать займ на рынке, при этом Вам обязан платить солидный купон один из самых больших эмитентов страны, по-моему это неплохо и риски умеренные. Такие облигации напоминают привилегированные акции с гарантированным дивидендами, если верите, что ВТБ будет работать и через 5 лет, то почему нет? Из бессрочных выпусков наверное больше отметить особо нечего, такие выпуски нечасты. Остальные выпуски рассмотрим в другой раз.