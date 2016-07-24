Газпром 2034

Рассмотрим более подробно валютные долги, которые можно купить небольшими лотами. Сейчас на Московской Бирже можно купить такие облигации на сумму от $1000- Газпром, Россия, Промсвязьбанк, МКБ, Полюсзолото и другие. Также есть возможность купить неполные лоты у некоторых банков на сумму от $5000. Ещё один вариант купить полные лоты на внебиржевом рынке- наиболее ликвидном, тут есть возможность приобрести бумаги от $10000. Правда в двух последних случаях Вам необходимо получить квалификацию квалифицированного инвестора, но это можно сделать даже обладая небольшой суммой- от 5000р во многих банках Вам помогут получить квалификацию.



Что касается вопроса ликвидности- насколько легко Вы можете приобрести и продать большой объём на мосбирже, то пока там объёмы крайне незначительны. Но на внебиржевом рынке есть возможность совершить сделки с теми же бумагами даже на большие суммы.



Рассмотрим для примера один из основных эмитентов РФ- Газпром 2034. Такой долг можно приобрести на сумму от $10 000, сейчас такой долг стоит $12700 и даёт $8.625% купонного дохода в год. Выплаты происходят каждые пол года. Таким образом, купонная доходность составляет около $6%, ндфл 1.12%, комиссии брокера и депозитария за сделку и хранение около 0.2%. Итого на руки остаётся $5.7% чистыми или $730 в год.



Какие риски?

Как всегда, риск банкротства, но насколько он реален? Газпром- 18% мировых запасов и 14% мировой добычи. У компании, по прежнему, значительная доля на рынке ЕС, умеренная долговая нагрузка, валютная выручка, рублевая себестоимость, а также Газпромнефть, Мосэнерго и другие активы. При падающей цене на углеводороды, происходит снижение рубля, что ведёт к снижению себестоимости добычи. Газпром обладает монополией на газопровод и является системаобразующей компанией для всей экономики. Поэтому риски владения долгами Газпрома, скорее из области политики, чем экономики. Даже несмотря на то, что данный выпуск предполагает погашение в 34 году, продать его Вы можете в любой момент, а до этого получать солидный купон от одного из самых надёжных заёмщиков страны. И вряд ли к 34 году мир совсем откажется от газа, который используется для отопления, минеральных удобрений, пластика, продуктов нефтехимии и т.д. А достаточно высокая ставка объясняется как раз дальним сроком погашения, а не рисками дефолта.



Доход при этом на порядок превышает ставки по валютным депозитам. Риски, в большинстве случаев, на порядок ниже банковских. Сами банки на своих балансах держат эти бумаги для возможности использовать данные долги в качестве обеспечения для сделок РЕПО, в том числе и с ЦБ РФ. Что касается возможного повышения ставки ФРС США, то даже если произойдёт её рост до 1.5%, купон по бумагам Газпрома останется весьма солидным и временная просадка в цене бумаги не несёт рисков для разумного инвестора, инвестирующего на годы вперёд. Так что многим рядовым вкладчикам в банках, возможно, стоило бы рассмотреть такие бумаги для включения в свои портфели.