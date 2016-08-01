Еврооблигации Промсвязьбанк 2019 и 2021

На мосбирже торгуется небольшая группа валютных долгов крупных компаний- еврооблигаций малыми лотами от $1000. Одни из наиболее интересных, кроме Газпрома 2034, также являются облигации крупных системаобразующих банков- Промсвязьбанк и Московский Кредитный Банк.



Рассмотрим долги ПСБ- их можно приобрести с погашением в 2019 и в 2021 годах. Стоимость бумаг составляет от 104% до 110% от номинала. Купонные выплаты составляют $10.2-10.5% в год. Доходность до погашения около $6.7-9.2% в год.



Например, долги ПСБ 2021 идут с доходностью $9.2%. То есть долг можно приобрести за $1040 за бумагу с купоном $10.5% или $105. Далее уплата НДФЛ 13% или $13.65. После чего у Вас остаётся $91.35 в год, выплаты происходят 2 раз в год. Комиссия брокера и депозитария за покупку и хранение бумаги составляет условно около 0.2% в год. Доходность Ваших инвестиций в виде купона составляет $91.35-0.2 комиссия=$91.15 в год или $91.15/1040=$8.7% в год, что весьма солидно.



Что же из себя представляет ПСБ и эти долги?

В данном случае речь о суббординированных долгах, то есть долгах второго уровня, необеспеченного. То есть в случае банкротства, сначала выплачивается деньги инвесторам в старший уровень долга, обеспеченного имуществом банка. После выплаты старшего выпуска переходят к младшему. Младшие выпуски банки используют для пополнения капитала, о чем мы писали в предыдущих статьях.



Что можно сказать про сам банк?

Банк входит в топ-10 и занимает серьезные позиции в системе. Банк получил поддержку от правительства РФ в виде инвестиций в капитал через облигации федерального займа. Банк под особым надзором ЦБ РФ. У банка неплохие позиции в отрасли, много крупных клиентов, среди которых, например, дочки ЛУКОЙЛа. Банк не под санкциями, поэтому может привлекать деньги на Западе для инвестирования проектов наших сырьевых компаний, у гос. банков с этим сложности. У банка не очень дорогое фондирование со стороны населения, что даёт банку возможность защитить свою маржу путём снижения затрат- сокращение офисов и сотрудников.



Основные владельцы банка- братья Ананьевы. В их группу входят ПСН недвижимость- серьезные активы в сфере коммерческой недвижимости; cian.ru- сайт подбора недвижимости; Техносерв- крупная IT компания. Все является клиентами и аффилированы с банком ПСБ. Как мы видим, финансово-промышленная группа весьма большая и крепкая.



Среди акционеров также был Немецкий CommerzBank- второй банк Германии, который уступил долю в итоге ЕБРР- Европейскому Банку Реконструкции и Развития, достаточно большому банку. Также среди акционеров пенсионные фонды Бориса Минца- бывшего акционера Открытия, крупнейшего владельца коммерческой недвижимости Москвы.



Стоит также добавить, что банк получил средства АСВ на санацию АвтоВазБанка из Самарской области, а также сливается с другим крупнейшим банком Самарской области- Первобанком, основным владельцем которого является крупнейший акционер Новатэка- крупнейшего частного добытчика газа в РФ- Леонид Михельсон, кто дружен с Геннадием Тимченко, также акционером Новатэка и близким человеком к администрации президента. Михельсон при этом получает долю в ПСБ. Также ПСБ поглощает банк Возрождение- крепкого игрока на рынке Московского региона.



Вот такая группа связанных лиц и компаний так или иначе аффилирована с ПСБ. Насколько устойчив банк и велики ли риски- каждый решает сам. На мой взгляд, у банка после продажи долей негосударственным пенсионным фондам Минца и получения свежего капитала- с капиталом все неплохо, есть крупные клиенты, физ. лица- сотрудники клиентов- на кредитных продуктах этого банка. Маржа безопасности и запас прочности у банка есть, и он её может защитить путём сокращения издержек, также есть истинная внутрення стоимость. Поэтому разумному инвестору стоит рассмотреть долги этого банка для инвестиций, так как при относительно умеренных рисках банк платит весьма солидные купоны. Потерять же средства можно, если банк будет двигаться к банкротству, для чего пока не видно предпосылок. А ежеквартально отслеживая отчетность, можно понимать какая ситуация у банка сейчас и какие риски. Также всегда есть возможность продать бумаги до погашения. Так что такая инвестиция выглядит весьма интересной, особенно если сравнить доходность с депозитами в этом же банке.