Еврооблигации МКБ 2018

Рассмотрим валютные долги Московского Кредитного Банка. Их можно приобрести на Мосбирже от $1000 с погашением в 2018 году. Доходность составляет около $6.5%. Стоимость бумаги около 104.4%, купон $8.7%.



Какие риски?

Для суббординированных выпусков риски те же- риск потери полной суммы инвестиций. Возможно в случае практически полной потери капитала банком, что возможно при наличии огромных убытков, значительного ухудшения качества портфеля.



Что известно о банке?

МКБ достаточно большой банк из Московского региона, контролируется Романом Авдеевым- концерн Россиум, входит в топ-20 банков страны, является одним из системаобразующих. Банк участвовал вместе с Открытием в размещении облигаций Роснефти на 625 млрд. руб. в 2014 году. Также известно о том, что Авдеев имеет интересы в недвижимости- владеет долей в крупном застройщике ПИК, долями в котором владели или продолжают владеть Александр Мамут, Сергей Гордеев, семья Гуцириевых-Шишхановых- Бинбанк. Также владеет Домус-финанс и другими активами в недвижимости. Также Авдеев имел доли в крупных фармацевтических компаниях и аптечных сетях- перепродал долю в Верофарм Американской компании Abbott. Также владел или продолжает владеть долей в сети аптек 36.6, которая сливается с А5, что даст компаниям возможность стать самой крупной аптечной сетью страны. Также Авдеев контролирует несколько негосударственных пенсионных фондов, которые могут поддерживать капитал банка путём приобретения его акций при дополнительной эмиссии.



Как видно выше, бизнес основного акционера не ограничен только кредитованием, что даёт базу для диверсификации. Банк достаточно крупный, получал вливания в капитал, обладает неплохой клиентской базой, качественными активами, поэтому больших предпосылок для значительной потери капитала банка, больших убытков на данный момент не видно. При этом бумаги банка выглядит неплохими и смогут дополнить портфель разумного инвестора.