Еврооблигации Бинбанк 2019

Валютные долги Бинбанка, как и многих других банков, с недавних пор торгуются лотами от $1000 на Мосбирже с купоном $8.5%. Цена бумаги на данный момент около 102.5% за номинал, доходность $7.4% годовых.



Что же известно про Бинбанк?

Семья Шишхановых-Гуцириевых является собственниками этого банка и нетолько. Среди активов группы- Руснефть- входит в топ-10 компаний по добыче в стране с активами также в Казахстане и Азербайджане, компания значительно сократила свой долг и планирует IPO-ей руководит Михаил Гуцириев, который также курирует другое энергетическое направление- Русский Уголь.



Брат Михаила- Саит-Салам Гуцириев занимается недвижимостью- другой важной деятельностью группы. Им принадлежат многие здания в центре на Тверской, складские комплексы в Области, компания Интеко, которую они приобрели у Елены Батуриной, А101 development- одно из последних приобретений со значительным земельным банком в Подмосковье.



Семья также контролирует целую сеть радиостанций страны.



Все эти компании связаны с Бинбанком и являются его клиентами. Что же касается самого банка, то он значительно вырос за последние годы, в том числе за счёт санаций, и сейчас вместе с дочерними банками входит в топ-15 банков страны, является системаобразующим и находится под особым надзором ЦБ. Банк сканирует банк Рост и дочерние, на что получил солидный кредит от ЦБ под низкую ставку. Банк сливается с МДМ банком- другим крупным игроком отрасли. Банком занимается Микаил Шишханов- племянник Михаила Гуцириева. Также недавно были увеличены негосударственные пенсионные фонды группы путём покупки, в том числе, нпф Райффайзенбанка. Часть пенсионных средств уже вложена в недвижимость группы, не исключено что часть пойдёт в капитал банка и акции нефтяной компании.



В целом как видно, семейный бизнес, а следовательно и банк, очень значительно выросли последние годы. Банк сейчас не имеет проблем с капиталом. У банка достаточно крупных качественных клиентов, что даёт ему возможность защищать свою маржу, быть достаточно устойчивым и интересным для разумного инвестора, так как бумаги банка дают весьма интересный доход, что значительно выше тех же депозитов в самом банке.