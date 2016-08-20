Валютные долги РФ, ВЭБ, АкБарс Банк

На Мосбирже торгуются малыми лотами долги России, как страны. Бумаги эти можно купить от $1000. Доходность к погашению составляет до $4.6% годовых, что вдвое превышает ставки в банках! При этом какие риски мы видим? Долги стран, не считая совсем отсталых, считаются в общем безрисковыми. Что должно случиться, чтобы целая страна стала банкротом? Возможно, война и события такого уровня, но войны не бесконечны, люди продолжают жить, где-то работать, что-то производить, платить налоги и страна снова может платить по долгам. Даже по долгам Царской России, которое советское правительство признавать отказалось, тем самым кинув свое население- 75% долгов держали граждане своей страны, современная Россия в итоге расплатилась!



Из недавних примеров можно вспомнить дефолт Аргентины 2000. Бумаги падали в цене фантастически. Такие инвесторы-активисты, Пол Сигал из Elliott Management, скупали эти долги и пошли в суд! Суды были за рубежом, в том числе в США, так как бумаги выпускались по британскому праву- международным стандартам, и суды они выиграли. Как правило, у государств и их компаний всегда есть активы за границей, на которые можно наложить арест. Также самой стране нужно рефинансировать долг, вкладывать в инфраструктуру, нести соц. расходы и ей нужен выход на международные рынки капитала. Какой итог? Новое правительство Аргентины было вынуждено заплатить держателям бумаг всю сумму долга и накопленные %. Фонд Пола Сигала за 15 лет заработал более $390%, а Аргентина снова получила выход на международные рынки займов.



Что касается РФ?

У России один из самых низких уровней долга в мире! Он очень мал, даже если нефть будет стоить $15, правительство все равно сможет расплатиться, Уровень долга не превышает сейчас $40 млрд. Невысокий рейтинг нашего долга отражает прошлую историю- советский период, когда кинули инвесторов, а также санкции. Также стоить отметить внешний долг наших компаний в валюте, который сейчас превышает золотовалютные резервы страны, которые недавно было в районе $390 млрд. Резервы за 2 года сократились на четверть, но сейчас таких темпов сокращения нет. Уровень долга наших компаний за последние 2 года существенно сократился, также стоит отметить, что многие из этих компаний имеют валютную выручку, они способны сами обслуживать свои долги и ближайшие 2-5 лет существенных рисков для массовых дефолтов не видно.



Сам же долг РФ очень легко погасить и даже если в экономике будут проблемы, то долг можно значительно нарастить, можно повысить налоги, снизить издержки на гос. служащих, пока что место для маневров у правительства есть, это отражают и котировки- некоторые наши долги торгуются за 180% от номинала!



Что касается самой экономики?

Рост ее прекратился, рецессия идет уже 2 года, но сильного падения уже тоже нет. Россия, в этом плане, ни одна- Бразилия или ЮАР имеют те же проблемы ресурсных экономик с низкой долей переработки своих ресурсов, с коррупцией, отсутствием защиты права собственности, неразвитой инфраструктурой и растущими налогами. Но это не значит, что страны имеют сложности с обслуживание долга- это ни так.



Сама экономика РФ, несмотря на описанные выше проблемы, имеет и сильные стороны- страна всегда в топ-3 по добыче и экспорту нефти и газа, добыче золота, экспорту зерна, имеет неплохие позиции в экспорте вооружения, леса, удобрений, алмазов, металлов и т.д. Так что по сути эти бумаги безрисковые, они активно используется казначействами топ-банков для операций РЕПО с ЦБ РФ и друг другом.



Можно обратить внимание на облигации с погашением в 2026, 2028, 2030, 2042, 2043 годах, тем более когда такие выпуски можно приобрести за такую небольшую сумму.



ВЭБ

Также стоит сказать об агенте правительства- Внешэкономбанке. Эта организация имеет рейтинг практически тот же, что и государство, так как считается, что правительство всегда поддержит банк, что уже происходит, это отражается и в котировках. ВЭБ 2020, 2022, 2023, 2025 можно приобрести от $1000 с доходностью к погашению до $5.4% годовых, что весьма неплохо.



Что же касается качества самого эмитента, то ВЭБ- это банк плохих долгов. На докапитализацию банка нужно около 1-1.5 триллиона рублей! Цифра очень значительная! Это цена олимпиад и прочих нерентабельных, коррумпированных проектов!



ВЭБ, по своей сути, не совсем банк, он не может привлекать вклады, выпускал валютные облигации, а теперь под санкциями и не может рефинансировать долг, в то время как проекты банка нерыночные, порой носят социальный характер или идут по заниженной кредитной ставке, что в итоге поставило в банк очень трудное положение. ВЭБ- это для тех, кто верит, что банк никогда не бросят, а доходность выше доходностей гос. долга. На мой взгляд, разумный инвестор избегает таких инвестиций, так как качества за такими долгами нет.



АкБарс Банк

Ведущий банк республики Татарстан и официальный хранитель золота республики, входит в топ-20 основных банков страны, является системаобразующим и под особым надзором ЦБ, получил в капитал ОФЗ от правительства.



По факту банк является квазигосударственным, основные собственники- республика более чем на 50%, а также доли имеют Татнфеть, Нижнекамскнефтехим. Экономика республики опирается на нефтедобычу и переработку- Татнефть, Казаньоргсинтез, Нижнекамскнефтехим и другие. Ак Барс банк является опорным для республики и обслуживает, в том числе, крупный бизнес республики, который имеет валютную выручку, реальное обеспечение и достаточно устойчив. В целом, у банка неплохой бизнес и солидные позиции в своей сфере.



На данный момент можно купить субборды АкБарс Банка с погашение в 2018 и 2022 годах с доходностью к погашению до $7.9%, что весьма неплохо для банка, который имеет сильных акционеров, недавно получил гос. поддержку, имеет реальный бизнес с качественными заемщиками, не без сложностей в ритейле, но все же. Такие бумаги банка вполне могут быть рассмотрены разумным инвестором для включения в свой портфель, тем более такой купон за квазисуверенный выпуск.