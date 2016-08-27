Еврооблигации Альфа-Банк, Открытии, Тинькофф

Среди крупнейших частных банков еще не были рассмотрены Альфа-Банк и Открытие.



Альфа-Банк- по капиталу крупнейший частный банк в РФ! Банк является системаобразующим, под особым надзором ЦБ, получил помощь в капитал от правительства и стабильно входит в топ-10. Один из наиболее качественно управляемых и всесторонне развитых с одним из лучших Private Banking в стране. Банк входит в консорциум Альфа Групп Михаила Фридмана, Хана, Кузьмичева, Авена и других. В Альфа Групп также входят среди основных активов доли в х5 Retail Grouo (перекресток, пятерочка, карусель), Вымпелком (Билайн, а также доли в иностранных мобильных операторах), L1 Energy (нефтегазовые активы в Германии и Северном море- туда проинвестированы средства от продажи ТНК-ВР Роснефти), а также другие проекты акционеров, как инвестиции в студенческую недвижимость Великобритании и США, Uber, активы в здравохранении. Как видно, группа компаний огромна, при этом с одним из самых сильных предпринимателей РФ! Многие эти компании являются клиентами Альфа-Банка и только на них банк может уже спокойно существовать. У банка неплохие данные по капиталу, качественные активы, наличие прибыли все последние годы даже в кризисные.



Бумаги Альфа-Банка неплохо ценятся на рынке и считаются качественным активом. Среди наиболее интересных бумаг стоит отметить Альфа-Банк 2025 с купоном $9.5% и доходностью к погашению $7.3%, что весьма солидно для банка такого размера при умеренном риске.





Группе Банков Открытие- самая большая частная группа банков по размеру активов. Банк является системаобразующим, под особым надзором ЦБ, получил помощь в капитал от правительства и стабильно входит в топ-10. Открытие также является крайне важным игроком с целой группой качественных активов. Среди акционеров банка Вадим Беляев (создатель брокера), Александр Мамут (крупный инвестор), Александр Несис (совладелец Полиметалла, в прошлом Уралкалия, производителя вагонов и т.д.), ВТБ (долгие годы аффилирован с Открытием). Также с банком аффилированы Борис Минц- бывший акционер банк, совладелец O1 Properties- крупнейшего владельца офисной недвижимости Москвы, Леонид Федун- акционер Лукойла и владелец Спартака, который согласился объединить банк Петрокоммерц, инвестиционную компанию Капитал, Пенсионные Фонды Группы с Открытием. Как видно, что целая группа очень состоятельных людей связаны с банком, имеют другой крупный бизнес и являются клиентами банка. Также стоит вспомнить, что Чубайс также долгие годы считался аффилирован с банком.



У самого банка все неплохо с капиталом, чистой прибылью, банк часто участвует в санациях, например, Траста и получает сеьезные деньги от ЦБ. Также банк помогал Роснефти разместить облигации на 625 млрд. руб., а позже еще на крупную сумму вместе с МКБ в декабре 2014, во время паники, когда рубль начал серьезное падение.



Среди бумаг стоит рассмотреть с погашением в 2019 году с купоном $10% и доходностью к погашению $7%, а также бумаги дочернего банка ХМБ Открытие 2023 c купоном $10% и доходностью к погашению $13%





Тинькофф Банк



Банк Олега Тинькова стоит особняком в данном ряду, стабильно развивается, входит в топ-50 банков и имеет свою собственную уникальную модель. Банк работает из одного офиса, рассылая свои карты службой доставки по примеру Американского Capital One. Это дает банк неоспоримые преимущества по контролю над своими издержками и возможностью защищать свою маржу. Все последние годы, в том числе кризисные, банк остается прибыльным, имеет высокие коэффициенты по собственному капиталу и в отличие от других розничных банков не терпит убытков и не нуждается в новых деньгах в капитал (в отличие от Восточного Экспресса, Хоум Кредита, Русского Стандарта, ОТП и других, только Совкомбанк можно назвать стабильно устойчивым розничным банком).



Тинькофф банк является чистым интернет банком- платформой в том числе для продажи продуктов других финансовых комппаний и планирует увеличить выручку этого направления с 10% до 30% к 2018. И так как банк является крайне узко направленным, но с очень сильными позициями в своем сегменте (стабильно в топ-5 по кредитным картам) и продолжает грамотно контролировать свои издержки, то перспективы у банка весьма неплохие, и вполне интересны разумному инвестору вместе с бумагами выше описанных банков.



Из бумаг банка остается один валютный выпуск с погашением в 2018 году со ставкой $14%, а доходностью $5.9%, что отражает уверенность инвесторов в таланте крайне сильного предпринимателя Олега Тинькова!