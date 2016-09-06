Еврооблигации Казкоммерцбанка, Международного Банка Азербайджана

Среди облигаций наших ближайших соседей тоже можно выделить интересные варианты. Рассмотрим долги двух крупнейших банков в двух странах- Казахстане и Азербайджане- экономики, следующие за нами по добыче нефти и газа на территории СНГ. Экономики данных стран очень похожи на Российскую, только в уменьшенном размере. С одной стороны структура их экспорта достаточно проста- природные ресурсы за валютную выручку с внутренними сложностями, свойственными всем экономикам подобного типа- высокая коррупция, низкая защита капитала, все еще низкая переработка своих ресурсов, сложности с инфраструктурой. С другой стороны, уровни долгов этих стран по мировым меркам по-прежнему умеренны, население небольшое, и есть стабильные покупатели ресурсов- ЕС и Китай в основном. Это дает некоторую устойчивость данным системам.



Международный Банк Азербайджана



Валютные облигации банка можно приобрести на внебиржевом рынке, а также например на Франкфуртской Бирже. Бумаги идут с погашением в 2017, 2018, 2019 годах с купонами до $8.4%, сами бумаги торгуются в районе номинала. Международный Банк Азербайджана- системаобразующий банк республики, контроль в банке принадлежит Министерству Финансов. Банк обслуживает основные компании республики, в том числе SOCAR- главную нефтедобывающую компанию страны, с добычей более 40 млн. тонн в год и долгосрочными договорами на поставку. Есть у банка и проблемные клиенты, но в целом все не выглядит критично. Так что есть предположение, что банк всегда может рассчитывать на поддержку правительства, при этом облигации предлагают неплохой доход и могут быть интересны.



Казкоммерцбанк



Еврооблигации банка можно также купить на внебиржевом рынке или Франкфуртской бирже. Бумаги с погашением в 2016, 2017, 2018 годах с купонами до $8.5%. Цена бумаг около номинала. Казкоммерцбанк- крупнейший банк республики и контролируется государством. Банк обслуживате лучшие компании региона, среди которых КазМунайГаз- основа нефтяной промышленности с добычей около 80 млн. тонн нефти. Также в стране добывают золото и другие металлы- такие компании тоже клиенты банка, как и основной холдинг Самрук-Казына. Достались банку и проблемные кредиты после санации БТА-Банка например, но размер их умеренный. Стоит отметить, что иногда рейтинг ведущих банков с гос. участием находится ниже рейтинга страны- основного акционера, хотя по сути рейтинг и риски таких банков близки к государственным. Поэтому такие облигации также интересны разумному инвестору, как и возможно бумаги Банка Развития Казахстана c доходностью чуть выше $5%.



Про Казахстан также стоит добавить, что это страна с самыми низкими налогами на территории СНГ, в 1.5 раза ниже чем в РФ, имея при этом безтаможенный доступ к Российскому рынку. НДФЛ- 10%, НДС- 12%, налог на прибыль - 15%, соц. расходы 15%. Также в Казахстане с недавнего времени появилось в Астане возможность судиться по Британскому праву по примеру Дубая. Страна не находится под санкциями. Размер накопленных резервов на душу населения выше, чем в РФ, также как и ВВП на душу населения. Все это вместе с невысоким долгом республики предполагает умеренные риски инвестиций в бумаги крупнейших компаний этой страны.