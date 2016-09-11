AngloGoldAshanti- Еврооблигации золотодобывающих компаний

На Франкфуртской бирже можно приобрести долги самых разных компаний на сумму от $1000. Одна из таких компаний AngloGoldAshanti- третий в мире золотодобытчик со штаб-квартирой в ЮАР и активами в Африке, Южной Америке, Австралии и не только. Компания очень большая и добывает золото- что для многих вечная ценность. Бумаги компании торгуются чуть выше номинала с доходностью до $6.3% годовых, что весьма неплохо для такой крупной компании с инвестиционным рейтингом.



Стоит отметить, что у компании уровень долга не превышает 2 EBITDA, то есть debt/ibetda около 2, что весьма комфортно. Компания имеет чистую прибыль более $700 млн. в год. У компании валютная выручка, а себестоимость в национальных валютах, которые последнее время прилично обесценились. Среди акционеров компании - AngloAmerican- одна из крупнейших в отрасли горной добычи.



Что касается самого бизнеса, то несмотря на то, что само золото в промышленности ни так много где используется, спрос на сам металл по-прежнему есть со стороны центральных банков, ювелиров и самого населения, как в состоятельных странах Северной Америки, Европы, стран Персидского залива, так и со стороны населения из таких стран, как Китай и Индия, где особый культ этого металла. Поэтому, пока сами люди верят в ценность золота, данный металл будет иметь спрос, а компании типа AngloGold будут зарабатывать, особенно учитывая, что себестоимость их добычи в районе $900, а стоимость унции в районе $1300. Кстати сами долги компании последнее время только дорожали, ведь когда в экономике все растет, люди больше потребляют украшений, а когда плохо- им свойственно часть сбережений перекладывать в желтый металл- и то и то создает определенный спрос, что подтверждается статистикой наблюдения за последние 100 лет, когда золото с перерывами, но неизменно росло. Так что разумному инвестору стоить рассмотреть такого рода долги для инвестиций.