Облигации Kinross Gold

Kinross Gold- в пятерке золотодобывающих компаний в мире с активами в Канаде, США, Бразилии, РФ и других странах. Штаб-квартира в Торонто. Бумаги компании торгуются с доходность около $5.2%. Net Debt/EBITDA около 1.2. Качественная компания с умеренными рисками.



Стоит отметить, что крупнейшая Российская золотодобываюшая компания Полюс Золото занимает 8-е место по добыче среди мировых компаний. При этом Kinross Gold участвует в крупных проектах в России- на Чукотке, например месторождение Купол, где добывается четверть всего золота группы. Добыча всего - 2.6 млн. тройских унций, у Полюс - 1.7 млн. Кстати в этом же регионе есть проекты у Highland Gold, где есть доля у Романа Абрамовича со времен губернаторства Чукотки.



Про бизнес также можно сказать, что Kinross вернулась к прибыли, рентабельность выше 16%. Бумаги компании можно купить от $2000, выплаты по ним происходят дважды в год. Поэтому разумному инвестору вполне можно рассмотреть такие облигации для диверсификации рисков.