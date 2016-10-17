Облигации ломбардов

First Cash Financial (объединяется с Cash America)- ведущая сеть ломбардов Северной Америки. Облигации данной компании можно купить с доходностью выше $5%. Срок погашения 2021. Долг компании умеренный.



Ломбардный бизнес достаточно устойчивый в силу своей специфики. Во-первых, всегда есть обеспечение (хотя в США и Европе некоторые ломбарды выдают и необеспеченные займы в том числе, но в умеренном количестве), часто это ювелирные изделия из драгоценных металлов- золота, серебра, бриллиантов, которые последние 20 только дорожают. Во-вторых, ломбарды имеют устойчивый спрос как в кризис- растет спрос со стороны населения на займы, золото, так и в периоды роста экономики- растет потребление золота и украшений.



Сам по себе бизнес достаточно маржинальный- ставки по займам превышают банковские порой в 3 раза и более. Если же займ не вернут, то реализация имущества, полученного с большим дисконтом, все равно принесёт доход.



Таким образом, разумному инвестору стоит обратить внимание на инвестиции в валютные долги ломбардов, так как несмотря на умеренные риски облигации предлагают неплохой доход.