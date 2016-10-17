Ineos

INEOS- крупная химическая компания с активами в Европе и США и оборотом более $40млрд. Облигации данной компании можно приобрести с доходностью выше $6%.



Сама компания появилась путём выделения из нефтехимического бизнеса и последующего агрессивного поглощения конкурентов. Для этих целей компания активно занимала на рынке, но угадав с тенденциями в отрасли (цены на нефть и газ упали из-за сланцевой революции, а газ- основное сырьё для производства) сумели увеличить маржинальность бизнеса и стоимость активов. Затем компания занялась оптимизацией и значительно снизила уровень долга до комфортного - около 2.2 EBITDA, что даёт компании определенную подушку безопасности.



Разумному инвестору стоим рассмотреть эти бумаги для включения в портфель, поскольку компания работает на всех ключевых рынках (Северная Америка, Европа, Китай), имеет умеренный уровень долга, возможность быстрого привлечения финансирования для экспансии и при этом выплачивает неплохой купон по своим долгам. А перспективы бизнеса весьма неплохи, в том числе в связи с растущим использованием пластика, полимеров и других продуктов нефтехимии повсеместно.