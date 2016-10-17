Deutsche Bank и Unicredit

Валютные долги многих крупных банков сейчас под давлением. Например, можно обратить внимание на бумаги Deutsche Bank и Unicredit. Это весьма крупные банки, системаобразующие для экономик ЕС. Доходность по этим бумагам составляет от 8% в валюте.



Большинство банков находятся в непростой ситуации- растут требования регуляторов по рискам, требуется увеличение капитала, падает маржинальность бизнеса, минимальный рост экономики развитых стран и падение на развивающихся- все это ведёт к вопросам о способности банков обслуживать свои долги. Это причины таких высоких доходностей обоих банков. Но что можно сказать об их бизнесе?



Unicredit- крупный банк с штаб-квартирой в Милане. У банка есть локальные сильные банки в Германии, Австрии- где экономики более устойчивы и все неплохо, есть дочки в Восточной Европе и РФ, где они также прибыльны. В Италии у банка по некоторым оценкам плохих долгов 15%, что вдвое ниже самого проблемного крупного банка Италии. Поэтому ситуация у банка, в общем, неплохая.



У Deutsche схожая ситуация. С одной стороны есть вопросы по штрафам в США, большой объём деривативов на балансе (многие из которых могут стать обязательствам), падающая маржинальность бизнеса, проблемы с пополнением капитала. С другой стороны, это банк мейджор. Он является системно важным для мировой экономики, у него сильные позиции в Германии- локомотиве ЕС, неплохие позиции в Штатах и на других рынках. Поэтому вполне возможно, что банк разберётся со своими проблемами без списаний и конвертаций долгов.



Итого разумному инвестору можно в умеренных количествах включать облигации этих банков в свой портфель в виду сильной системной значимости этих банков, а также солидному купонному доходу, который сейчас не так легко увидеть среди компаний таких размеров.