Банковский кризис (начало) Банк Пушкино

Хроника системного банковского кризиса

Начало кризиса можно отнести к сентябрю 2013 года, когда начали банкротиться банки, длительное время работавшие по принципу финансовых пирамид.



1) Обстоятельства банкротства банка Пушкино.

Пушкино

30.09.2013 отзыв лицензии

На 1.09.2013 активы 29 млрд руб.: капитал 3,5 млрд; вклады физ.лиц 23,2 млрд; кредиты юр.лицам 14 млрд; невозврат кредитов 1,4 млрд; Активы, переданные в доверительное управление 6,7 млрд (по словам акционера и предправления банка Пушкино К.Никулина активы переданы дочке банка Пушкино, что на самом деле ещё больше вызывает вопросов в их реальности).

Можно также отметить, что были обмены кредитными портфелями и выкуп кредитов с подконтрольными банками Алякина, в частности с Мастбанком.

Теперь возникает вопрос, мог бы Центробанк определить, что к данному банку необходимо пристальное внимание и меры по предупреждению банкротства?

До середины 2010 года банк Пушкино контролировался Ист-Бридж банком, к которому у ЦБ были претензии по схемно-обнальной деятельности, в его подразделениях проводились обыски, были также претензии налоговых органов, участие в махинациях с НДС и банк не пускали в Систему страхования вкладов. Из-за принадлежности к Ист-Бридж банку, проблемы со входом в ССВ были и у банка Пушкино, которому все-таки удалось преодолеть запрет на прием вкладов физлиц.

В 2007 году экс-предправления Ист Бридж банка Валерий Калачев становится главой банка Пушкино, а филиалы Ист Бридж банка перерегистрируются в филиалы банка Пушкино, у которого есть все права привлекать вклады. Таким образом Ист Бридж банк легко обошел запрет ЦБ и активизировал в мелком банке прием вкладов и уже в 2008 году активы банка возрастают до 4 млрд. На 1.01.2010 объем вкладов физ.лиц был 1,7 млрд и к середине 2010 года Ист-Бридж продает банк Пушкино людям, имеющим связи в ЦБ на высшем уровне. И если сегодня руководство ЦБ представляет из себя группу взаимозаменяемых людей с тесными семейными узами в разных сферах бизнеса, формирующих государственно-частное партнерство, то банк Пушкино был продан именно в такую структуру. Среди 6 новых владельцев физлиц максимальный пакет у Алексея Алякина (19,5%), его старший брат Андрей Алякин с 1991 г. до конца 2010 г. работал в Главном управлении ЦБ по Москве, дослужившись до начальника операционного управления (ОПЕРУ). Мать Алексея и Андрея Лидия Алякина была заместителем начальника МГТУ ЦБ и советником тогдашнего начальника МГТУ Константина Шора, а затем лично помогала сыну, в апреле 2012 г. Алякина стала владелицей 9% акций Юникорбанка Алексея Алякина. ЦБ уклонился от ответа на вопрос, какое влияние на решения, принимавшиеся в отношении «Пушкино», оказывали связи семьи Алякиных в ЦБ и MГТУ.

На 1.01.2011 активы банк Пушкино выросли до 5,6 млрд, объем вкладов физ.лиц стал 2,6 млрд

В 2010 году Алякин получил контроль над банком Агроимпульс (на 1.01.2011 активы 11,2 млрд: вклады физ.лиц 4,4 млрд; на 1.07.2011 активы 11,3 млрд: вклады физ.лиц 5,2 млрд, кредит от ЦБ 2 млрд) Уже к середине 2011 года банк Пушкино имел 22 дополнительных офиса, 33 операционных кассы, пять кредитно-кассовых офисов и 26 операционных офисов и присоединил к себе банк Агроимпульс. И продолжил открывать по несколько офисов в месяц.

Алякин получил контроль над небольшим банком Басманный (активы на 1.01.2010 около 300 млн: обороты за месяц по кассе 300 млн и по корсчету в ЦБ 1,8 млрд), В течении всего 2010 года обороты по кассе банка Басманный не превышали 300 млн в месяц. В 2011 году банк стал упоминаться в числе активов, которыми владеет группа Алякина Ре-Инвест.

На 1.01.2012 активы банка Пушкино выросли до 21 млрд, объем вкладов физлиц стал 12,6 млрд

В июне 2012 года акционеры банка Пушкино Бондарчук и его партнер по сети киноклубов «Киносити» Эдуард Пичугин за 400 млн руб продали свою долю Алякину, теперь доля Алякина в банке Пушкино составила 33,8%. Ранее Бондарчук и Пичугин были основными акционерами банка Агроимпульс и получили по 7,78% в объединенном банке.

В июле 2012 года в совладельцы банка, купив часть акций у Алякина ,вошли братья Фукс, которые при поддержке Алякина консолидировали 85% акций Совкомбанка в 2010 году. Алякин также был акционером Совкомбанка.

В 2011—2012 годах фиктивные фирмы «Поисковик», «Карелцемент» и Столичная инвестиционная компания, возглавляемые Андреем Гуляевым (инвалид 2-й группы, с 1996 года состоящий на учете в психоневрологическом диспансере) и Владимиром Поддубным, получили в «Пушкино» ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн рублей. Позднее, в январе 2015 года в Москве был арестован кинопродюсер Владимир Муров. На счетах подконтрольных ему фирм оказалось 469 млн руб. Также арестованы два руководителя фиктивных фирм Андрей Гуляев и Владимир Поддубный. Отвечавшая в группе за финансовые операции Наталья Игнатова помещена под домашний арест, а с юриста Елены Кузнецовой, представлявшей интересы компаний Мурова, взята подписка о невыезде.

К концу 2012 года Банк Пушкино имеет 247 офисов.

В ноябре 2012 г., когда ЦБ уже второй месяц проводил в «Пушкино» внеплановую проверку (поскольку банк не выполнял взятые обязательства по ограничению прироста вкладов физлиц), банк оформил ипотеку на 16 участков в Химкинском районе Подмосковья общей площадью 103,5 га. Кредиты, по которым оформлялся залог, были выданы задолго до этого — с января 2010 г. по январь 2012 г. шести компаниям («Квинтмет», «Креатив», Международная логистическая компания, «Северянин», «Реалгрупп» и «Орион»). Но сами участки принадлежали «Химки лэнд» основателя Mirax Group Сергея Полонского. Полонский обвинил Алякина в том, что, будучи гендиректором Potok (так Полонский переименовал Mirax), Алякин заложил участки корпорации в Химкинском районе Подмосковья по фиктивным кредитам, выданным на аффилированные с ним компании, в пользу собственного банка «Пушкино».

Заемщиками по кредитам «Пушкино» на общую сумму более 2 млрд руб. были фирмы-однодневки, которые к «Химки лэнд» не имели никакого отношения, говорит представляющий интересы этой компании адвокат Тагир Самакаев. По его словам, вызванный в суд гендиректор одной из них — «Реалгрупп» — сказал, что «он слесарь-сантехник, последний раз слышал об этой фирме четыре года назад, когда ему понадобились деньги и он за 3000 руб. передавал свой паспорт на регистрацию компании».

Ноябрь 2012

Обнаружив по результатам документарного надзора нарушения, ЦБ своим предписанием на полгода ввел для банка ограничения на ряд операций, в том числе на привлечение вкладов и открытие счетов физлиц, а также запрет на открытие филиалов



На 1.01.2013 активы банка Пушкино выросли до 27,6 млрд, объем вкладов физлиц стал 21,3 млрд

В конце 2012 г. компания «Русские фонды» пыталась получить деньги по векселем Алякина на 422,9 млн руб. с датой предъявления не ранее октября 2012 г., деьги привлекались на покупку банка Кедр. Алякин отрицает подлинность векселя, но его подлинность позднее была.

В декабре 2012 года банк Пушкино получил ограничение на привлечение новых вкладов от физ.лиц, которое выражалось в том, что банк не может увеличивать объемы вкладов, выход был найден практически в тот же день, банк начал предлагать состоятельным вкладчикам перевести деньги в банк «Кедр», контроль в котором также получил Алякин, он владеет долей в 19,99% акций в банке «Кедр» и около 7% акций владеет пред.правления «Пушкино» Кирилл Никулин. Таким образом привлечение миллиардов ЦБ, фактически признав построение финансовой пирамиды, не остановил, а видоизменил, реклама по привлечению вкладов продолжилась .

В феврале 2013 года банк Пушкино штрафуется ЦБ по фактам отмывания.

Также в феврале банк Пушкино проводит манипуляции с составом акционеров: Алякин выбывает из состава акционеров банков Пушкино и Кедр (доля в 17,87% КБ Кедр достается Ивану Канюке, члену совета директоров, председателю правления и владельцу 20% Сберкредбанка)

Сберкредбанк по факту был ещё одной финансовой пирамидой, замешанной в схемно-обнальных операциях и в 2013 году планировалось присоединение Сберкредбанка к банку Кедр.

В марте и апреле 2013 года банк Пушкино снова штрафуется ЦБ по фактам отмывания. ЦБ потребовал от «Пушкино» досоздать резервы примерно на 400 млн руб., а также продлил срок ограничения на прием вкладов населения

Также именно в марте в балансе банка резко выросли сомнительные активы (активы, переданные в доверительное управление и требования по прочим операциям- общая сумма 8,06 миллиарда рублей, а это порядка 28% активов).

В апреле появилось обращение в правоохранительные органы главы НРБ Лебедева «Есть серьезные основания подозревать, что смена собственников банка «Пушкино» связана с многомиллиардным хищением из банка средств тысяч вкладчиков и подготовкой к преднамеренному банкротству». Никаких последствий это обращение не имело, но послужило тому, что ряд миноритариев банка Пушкино вышли на Лебедева, чтобы ввести его в состав акционеров, с целью привлечения к ответственности руководства банка за его разграбление. Понимая, что акции банка ничего не стоят, они были готовы бесплатно передать свои акции Лебедеву, чтобы у него было больше шансов добиться от госорганов проверки банка. Миноритарий сможет оспорить любую сделку банка в судах, инициировать проверки банка госорганами.

«В конце июня я могу стать акционером этого банка, — рассказал Лебедев. — Сейчас веду переговоры о выкупе небольшого пакета (1—2%) с акционерами-физлицами, не связанными с Алексеем Алякиным. Они готовы продать мне свою долю за символическую сумму. Как миноритарий я буду иметь возможность жаловаться в контролирующие органы, требовать проведения проверок на предмет незаконного вывода активов из этого банка, в активной части баланса у банка «Пушкино» нет ничего, кроме технических кредитов, то есть украденные деньги на подставные компании и земли, которые ничего не стоят».



На 1.07.2013 активы банка Пушкино 28 млрд, объем вкладов физлиц стал 22,4 млрд

Интересна ещё одна авантюра Алякина, он пообещал вложить 200 млн в девелоперскую компанию Potok Полонского. В январе 2013 г. Алякин занял пост гендиректора УК «Поток 8». Но 18 февраля Полонский подписал приказ об увольнении Алякина со всех занимаемых должностей, так как не получил обещанных денег, при этом в договоре между Полонским и Алякиным за расторжение сделки предусмотрен штраф в $50 млн. В итоге адвокат и предправления девелоперской компании Potok Александр Добровинский получил 19,10% акций банка Пушкино, а впоследствии через доверенных людей он владел около 76% акций банка.

В июле 2013 г.банк «Пушкино» приобрел паи ЗПИФ прямых инвестиций «Река жизни» и ЗПИФ недвижимости «Евразия» на общую сумму 1,2 млрд руб. (стоимость пифов была завышена в 4 раза) Интересно, что пайщики «Евразии» и «Реки жизни» продали свои паи «Пушкино» в июне, но денег от банка не получили. В конце концов в начале сентября 2013 г. банк вернул паи.

В июне-июле начались перебои в работе офисов банка, часть которых работало в консультационном режиме - Кассовые и валютно-обменные операции не проводились. БЮанк закрыл несколько десятков офисов, так как из-за ограничения по росту объемов вкладов. Такое большое количество офисов уже было не нужно.

Несмотря на ограничение лицензии в течении полугода, банк снова начал наращивать объемы вкладов. По информации председателя правления банка Кирилла Никулина, предписание ЦБ об ограничении приема вкладов населения прекращает свое действие с конца августа (за август вклады в банке выросли на 0,46 млрд рублей).

Раньше ЦБ после наложения ограничений, к моменту прекращения срока санкций уже отзывал лицензию, так как банки не исправляли нарушения, вот и Пушкино 4 раза привлекался к ответственности за отмывание, но ограничение было снято и банк сразу воспользовался этим для привлечения новых вкладов.

6 сентября 2013 ЦБ потребовал доначислить резервы на 1,1 млрд руб. и на полгода запретил банку проводить отдельные операции, открывать филиалы и выдавать банковские гарантии

19 сентября 2013 г. была отозвана лицензия у банка Басманный, который чуть больше 2х лет назад попал под контроль Алякина и занялся схемно-обнальной деятельностью, что прекрасно иллюстрирует баланс банка Басманный в динамике:

1.01.2011 активы 348 млн: оборот за месяц по кассе 340 млн; на корсчете в ЦБ 112 млн (оборот за месяц 1,8 млрд)



1.01.2011 активы 348 млн: в кассе 80 млн (оборот за месяц 340 млн); на корсчете в ЦБ 112 млн (оборот за месяц 1,8 млрд)



1.10.2011 активы 306 млн: в кассе 52 млн (оборот за месяц 260 млн); на корсчете в ЦБ 54 млн (оборот за месяц 770 млн)



1.10.2012 активы 420 млн: в кассе 134 млн (оборот за месяц 760 млн); на корсчете в ЦБ 202 млн (оборот за месяц 1,8 млрд)



1.12.2012 активы 430 млн: в кассе 94 млн (оборот за месяц 1,3 млрд); на корсчете в ЦБ 213 млн (оборот за месяц 2,1 млрд)



1.01.2013 активы 430 млн: в кассе 99 млн (оборот за месяц 1,5 млрд); на корсчете в ЦБ 194 млн (оборот за месяц 2,2 млрд)



1.06.2013 активы 270 млн: в кассе 79 млн (оборот за месяц 1,9 млрд); на корсчете в ЦБ 120 млн (оборот за месяц 430 млн)



1.07.2013 активы 310 млн: в кассе 93 млн (оборот за месяц 4,1 млрд); на корсчете в ЦБ 149 млн (оборот за месяц 460 млн)



1.08.2013 активы 290 млн: в кассе 84 млн (оборот за месяц 4,5 млрд); на корсчете в ЦБ 137 млн (оборот за месяц 499 млн)



1.09.2013 активы 290 млн: в кассе 86 млн (оборот за месяц 4,9 млрд); на корсчете в ЦБ 133 млн (оборот за месяц 356 млн)



Из динамики видно, что после покупки Алякиным, банк Басманный постепенно перестраивается на обнальную деятельность и работает преимущественно по кассе, только за последние 3 месяца банк выдал из кассы 13,5 млрд, при балансе банка около 300 млн. До этого банк также вел обнальную деятельность, но в меньших объемах.

19 сентября 2013 г. отозвана лицензия у банка Басманный, в этот же день по СМИ прошли сообщения о том, что ЦБ продлил на три месяца банку «Пушкино» ограничение на привлечение вкладов граждан и через 11 дней был отзыв лицензии у банка Пушкино, часть пропавших средств из банка Пушкино могла быть обналичена через банк Басманный.

24 сентября 2013

ЦБ выдал «Пушкино» новое предписание с требованием прекратить привлечение вкладов населения и открытие счетов физлицам, а также досоздать резервы на 4,3 млрд руб.



30.09.2013 отзыв лицензии

Финансовое положение банка «Пушкино» перед отзывом лицензии 30 cентября:

Разрыв между реальной стоимостью активов и обязательствами у банка составил 13,2 млрд руб., капитал ушел в минус на 11 млрд руб. Перед отзывом лицензии банк «Пушкино» продал другим банкам розничные кредиты, в частности, портфель на 400 млн рублей приобрел Мосстройэкономбанк.

Отзыв лицензии у банка «Пушкино» стал крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов, это было началом системного банковского кризиса в России.

В октябре 2013 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил собственное заявление Алякина о несостоятельности.

В феврале 2014 года Алякин избавился от последнего банковского актива, продав пакет акций Юникорбанка.

28.04.2014

Сергей Полонский обвинил своего бывшего адвоката, а также одного из акционеров банка «Пушкино» в выводе активов из банка на 500 млн долларов и причастности к банкротству банка «Пушкино». «мой адвокат вместо того, чтобы осуществлять действия по моей защите, был заинтересован в том, чтобы я дольше сидел», — заявил бизнесмен. По заявлению Полонского, у него есть аудиозаписи, доказывающие причастность Александра Добровинского к отзыву лицензии у «Пушкино».



4.06.2014

АСВ подало в Арбитражный суд иск к бывшему первому зампреду правления банка «Пушкино» Павлу Чернявскому. АСВ требует признать недействительными дополнительные соглашения к трудовому договору банка с Чернявским, которые увеличили его оклад и установили компенсацию при увольнении в 37 млн рублей. Чернявскому принадлежала доля 1,26% банка «Пушкино», с ним были заключены допсоглашения к трудовому договору, которые увеличили его оклад c 450 тыс. до 643,7 тыс. рублей и компенсация при увольнении в 37 млн рублей.



Размер установленной задолженности перед кредиторами по состоянию на 1 декабря 2015 года банка Пушкино — 25,292 млрд рублей. Из них сумма на вкладах, то есть ответственность АСВ перед кредиторами первой очереди — 10 033 вкладчиками, составила 23,291 млрд рублей. Задолженность банка перед кредиторами второй и третьей очереди — 2 млрд рублей.



Как можно было со стороны определить, что банк подвержен банкротству:

1. Внезапный рост вкладов в течении 2-3х лет более чем в 10 раз. Агрессивное открытие отделений по нескольку десятков в месяц. Вклады в балансе банка превышают 50% пассивов.

Это первый признак, так как если давая рекламу и открывая отделения, под высокие проценты можно привлечь десятки млрд вкладов мелкому банку, работающему с балансом около 4х млрд, то также быстро надежно их разместить под более высокие % нереально, не имея соответствующей крупной клиентуры и опыта работы с ними. При таком подходе банкирам легче всего признать эти деньги своими, выдав в кредиты без качественных залогов на свой бизнес и затем оформить на технические фирмы или переправить их в оффшор и обналичить.



Нарушения Центробанка:

Отсутствие мер контроля за экономически необоснованным открытием отделений, например, когда отделение открывается не под клиента или на предприятии, а с целью собрать вклады в многолюдных местах.

Каждому мелкому необходимо устанавливать лимит открытия отделений, чтобы и не возникало соблазна сбежать с деньками, в короткий срок собрав миллиарды.

Вернуть норматив привлечения вкладов для коммерческих банков, без госучастия, в пределах капитала, хочет банк привлечь больше средств, пусть увеличивает капитал или привлекает в капитал государственные структуры. В этой связи не придется ЦБ так пристально мониторить процентные ставки, так как масштабное привлечение вкладов смогут осуществлять только госбанки.



2. Участие в покупке банка не известных бизнесменов или крупных компаний ,а родственников высокопоставленных сотрудников ЦБ

Такие люди могут покупать банки только путем махинаций и коррупционных связей в ЦБ, а их банки могут много лет работать с тяжелым финансовым положением, так как ЦБ будет закрывать глаза на любые проблемы банка до тех пор, пока банк не обанкротится естественным путем ,в результате вывода активов.

Нарушения Центробанка:

Необходимо ввести запрет на участие в капитале банков и вхождение в Совет директоров родственников высокопоставленных сотрудников ЦБ, включая бывших, во избежании коррупционной составляющей, позволяющей создать возможность влияния на надзорные действия ЦБ по отношению к банку.



3. Негативная деловая история банка

Как известно банк Пушкино несколько лет контролировался Ист-Бридж банком, который за участие в финансовых махинациях не был допущен в ССВ, соответственно на такие же сомнительные операции он не мог не ввести свой дочерний банк.

Нарушения Центробанка:

Если ЦБ собрал достаточную доказательную базу для недопущения в ССВ сомнительного банка, то запрет автоматически должен распространятся на все его дочерние банки, а также банки, в которых ему и связанным компаниям принадлежит более 20% или есть пересечения в Совете директоров и Правлении.



4. Наличие дочернего обнального банка

Раньше, когда с обнальными банками боролся 1й зампред А.Козлов, даже если обороты по кассе банка превышали 20% от размера активов банка, то руководство банка вызывалось в ЦБ для дачи разъяснений насколько проводимые операции экономически обоснованы. Если 50%, то внеплановая проверка, а на примере банка Басманный видно, что оборот по кассе за месяц пару лет равнялся размеру активов, а ЦБ обратил внимание на банк только когда оборот по кассе в 10 раз стал превышать сумму активов. Этот факт для головного банка может означать, что как раз через Басманный могут выводиться активы самого банка Пушкино.



Нарушения Центробанка:

После убийства 1-го зампреда ЦБ А.Козлова, была полностью прекращена борьба с обнальными банками, которая уже через несколько лет привела к крупнейшему системному банковскому кризису. Если стандарты борьбы с обнальными банками не вернуть обратно, Центробанку только и останется, как продолжать хоронить банки и усмирять с помощью полиции пикеты вкладчиков возле своих подразделений.

25 февраля 2016 года будет очередной пикет вкладчиков у стен ЦБ на Неглинной.