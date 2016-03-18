Хроника системного банковского кризиса (Мастербанк)

Начало кризиса можно отнести к сентябрю 2013 года, когда начали банкротиться банки, длительное время работавшие по принципу финансовых пирамид.



2) Обстоятельства банкротства Мастер-банка.



В 1994 году Мастербанк был образован на базе Ронексбанка, являвшегося на тот момент кандидатом в банкроты, так как из-за невозвратных кредитов был в тяжелом положении. С 1995 года Мастербанк участвовал в капитале КБ "Восход", когда Восход только вышел из холдинга финансовой пирамиды Чара-банка. В начале 1996 года, банк получил поддержку Мэрии Москвы и вошел в число семи банков, уполномоченных на обслуживание бюджетных счетов. Поддержку обеспечил зампред. банка, ранее работавший в Мэрии. Высокая надежность, стабильность и профессионализм "Мастер-Банка" не остались незамеченными. Банк получил статус Уполномоченного таких структур, как Государственный Таможенный Комитет и Фонд имущества г. Москвы.

На тот период связи решали всё и в любом банке можно было увидеть признаки стабильности и надежности, не нужны были солидные учредители, годы безупречной работы и профессиональные банкиры в управлении.

С 1998 по 1999 годы Мастербанк участвовал в капитале банка Электроника в период руководства им Френкелем, обанкротившим банк Диамант и впоследствии являвшимся главным подозреваемым, в качестве организатора в деле по убийству 1-го зампреда ЦБ Козлова. Зам.пред Мастербанка Гинзбург Серафима Михайловна с 20.10.1994 по 29.07.1996 впоследствии с 1996 года по 2000 год работала помошником пред.правления и зам.предом банка Диамант, потом 3 месяца 2000 года в руководстве банка Электроника. Совладельцами банка Диамант были братья Магомедовы, а также Билалов Ахмед Гаджиевич. Банк Диамант известен тем, что в момент кризиса 1998 года его активы были переведены на корреспондентские счета наурского банка «Нистру» и наличными (а это около 140 млн.долларов) выданы на руки иностранным гражданам.

В 1998 году рухнул Мостбанк и его бизнес по пластиковым картам перешел в Мастербанк.

В это время банк работает с активами в пределах 200-300 млн, на 1.01.1999 активы 294 млн, капитал 58 млн. Но уже к концу года происходит первый значительный рост на 1.01.2000 активы 904 млн, капитал 244 млн. Одновременно начинается первая череда крупнейшего позора для Центробанка, Мастербанк высылает в отчетах в ЦБ своих крупнейших заемщиков, с кредитами 60-65 млн: ООО "Технолигис", ООО"Техтроникс", ООО "Алдис Трейдинг", ООО"Стройди", ООО"Альфа-Стайл", ООО"МТК Кондор", ООО"Арготекс" ООО"Аск Консалт", ООО "Луция".

Это фирмы однодневки, которые Мастербанк и не собирается скрывать и такого же рода фирмы представлены в капитале банка: ООО "Алламанда-Б", ООО "Цеструм", ООО "Барлерия", ООО "Делоникс", ООО "Иланг-Т", ООО "Илур-МБ", ООО "Информ-МБ", ООО "МБ-Экспо".

Специально для Центробанка значительная часть учредителей акционеров банка была зарегестрирована по адресу Мастербанка: Москва, Руновский пер., д. 12 (головной офис), ещё часть по адресу московских отделений и практически напрямую несколькими фирмами-акционерами владела семья Булочника (фактически они и были основными владельцами банка, регистрируя учредителей на адреса банка). Таким образом за счет фиктивных кредитов был в 5 раз увеличен капитал и Центробанк не заинтересовался тем, что у банка бурно набирающего обороты дутый капитал.

на 1.01.2001 активы 2,8 млрд, капитал 1 млрд; оборот по кассе за месяц 1,7 млрд; вклады физ.лиц 177 млн

Мастер-банк начинает заявлять себя в качестве обнального банка, оборот по кассе за месяц превышает 50% активов и становится основной операцией банка.



1.01.2002 активы 3,6 млрд: капитал 1,7 млрд; в кассе 215 млн (оборот по кассе за месяц 2,6 млрд); на корсчете в ЦБ 919 млн ( оборот за месяц 12 млрд); на корсчетах в инобанках 689 млн ( оборот за месяц 15 млрд); вклады физ.лиц 254 млн;

Банк работает в качестве расчетного, наращивая обороты по кассе.



1.01.2003 активы 4,5 млрд: капитал 1,8 млрд; оборот по кассе за месяц 4,6 млрд; вклады физ.лиц 589 млн;

За 2 года ежемесячный оборот по кассе увеличился в 2,5 раза, достигнув уровня активов. Для сравнения, Мастербанк занимает 95 место среди крупнейших банков России, на 24 месте Промсвязьбанк, у него обороты по кассе за месяц 4 млрд, также на 1.01.2003.



1.01.2004 активы 6,9 млрд: капитал 2,2 млрд; оборот по кассе за месяц 8 млрд; вклады физ.лиц 1,1 млрд;



1.04.2004 активы 7,7 млрд: капитал 2,4 млрд; оборот по кассе за месяц 8,8 млрд; вклады физ.лиц 1,4 млрд;

Банк имеет 4 филиала, 12 доп.офисов, 29 мини-офисов и 3 опер.кассы. Всё это позволяет активно привлекать средства физ.лиц в больших объемах, начался активный рост вкладов. Обороты по кассе также стремительно растут, но ЦБ относится к данному факту положительно.



23.06.2004 Банк России завершил в "Мастер-Банке" тематическую инспекционную проверку в целях определения соответствия требованиям к участию в системе страхования вкладов.

По результатам проверки сделан вывод о положительной оценке деятельности банка, а также о возможности признания достоверными данных учета и отчетности "Мастер-Банк".



1.07.2004 активы 8,4 млрд: капитал 2,6 млрд; оборот по кассе за месяц 8,6 млрд; вклады физ.лиц 1,5 млрд;

Среди заемщиков всё больше подставных фирм:

ООО "ИнтерСтрой" 392 млн; ООО "Империал Проф" 317 млн; Рэдли Энтерпрайсез Лтд. в группе с Барслай Венчаз Корп. 270 млн; ООО "Империал Инженер Строй" 270 млн; ООО "ВестЮнити" 89 млн; ООО "ВИКО" 182 млн; ООО "Костонс" 141 млн; ООО "БИО БЭК" 123 млн; ООО "Техникас-Виза" 116 млн; ООО "Параллель" 91 млн; ООО "Мастер-Лизинг" 111 млн;

Также появилась в заемщиках ЗАО "Страховая группа "Спасские ворота" 129 млн - структура топ-менеджеров группы Мост Гусинского



1.12.2004 активы 8,9 млрд: капитал 2,5 млрд; оборот по кассе за месяц 10,9 млрд; вклады физ.лиц 1,4 млрд;

Уже 3 месяца идет кампания ЦБ по борьбе с обналичиванием, которую возглавил 1й зам.пред ЦБ Козлов (будет убит через 2 года), но Мастербанку пока не только удается ставить новые рекорды по обналичиванию, но даже пройти в ССВ без малейших препятствий.



15.12.2004 вынесено положительное заключение по участию в системе страхования вкладов КБ "Мастер-Банк"



1.04.2005 активы 10,1 млрд: капитал 3,3 млрд; оборот по кассе за месяц 13,4 млрд; вклады физ.лиц 1,6 млрд;

По информации на май в банке постоянно идут проверки, так как он подозревается в обналичивании, но инспектор, прикрепленный ЦБ, выступает на стороне банка и соответственно никаких мер к банку не применяется.

В апреле 2005 года Заместителем Председателя Правления Мастербанка стал Орлов Владимир Александрович, один из виновников банкротства Росинбанка, где он работал старшим вице-президентом с 11.2001 по 09.2003 (в сентабре 2003 года Росинбанк лишен лицензии)



1.01.2006 активы 16,1 млрд: капитал 3,8 млрд; вклады физ.лиц 2,2 млрд;

В сентябре 2006 г. возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников банка "Дисконт", обвиняемых в отмывании денежных средств, полученных преступным путем. Была раскрыта схема по выводу за рубеж средств чиновников, "близких к контролируемым Кремлем нефтяным компаниям", в которой значительную роль играл австрийский Райффайзенбанк, аккумулируя вышеуказанные средства. Посредством Мастер-банка и ряда других банков осуществлялись переводы на счета подставных фирм, открытых в банке "Дисконт". Далее средства уходили в Райффайзенбанк



В октябре 2006 года убит 1й зампред ЦБ А.Козлов, начавшгий кампанию по борьбе с обналичиванием. После его убийства более никого из руководства ЦБ тема борьбы с обналичиванием не интересовала, соответственно Мастербанк, как и многие другие, резко увеличил схемно-обнальные обороты и массово стал привлекать вклады физ.лиц, с последующим выведением их через кредиты фирмам-однодневкам для обналичивания



В декабре в Мастербанке были обыски по фактам обналичивания



1.01.2007 активы 28 млрд: капитал 5,1 млрд; вклады физ.лиц 5,2 млрд;



07.2007

Портфель ценных бумаг на 85% состоит из "схемных" векселей "по предъявлении" на общую сумму 1,2 млрд. руб., эмитированных тремя компаниями ООО "Импэкс трейд" на 360 млн. руб., ООО "Транс Универ" на 357 млн. руб., ООО "Антарио" на 357 млн. руб., которые появились на балансе в июле с одновременным сокращением кредитов юр.лицам.



21 сентября 2007

Останкинский суд Москвы санкционировал арест руководителя дополнительного офиса "Перово" ОАО "Мастер-банк" Дмитрия Андросюка, задержанного по подозрению в незаконном обналичивании крупных сумм.

Алексей Патрушев, племянник занимавшего пост директора ФСБ Николая Патрушева, в 2007 году вошел в правление Мастер-банка, а материалам силовиков о незаконных действиях руководства не дали ход. Деловая репутация А.Патрушева вызывает вопросы…

Алексей Патрушев является соучредителем ООО «Холдинговая компания «Ассоциация по сносу зданий». Второй учредитель этого ООО – Игорь Тупальский. В январе 2011 г. ему было предъявлено обвинение в заказе убийства бизнесмена Оксаны Ледневой. Тупальский был задержан 19 июля 2009 г. оперативниками уголовного розыска, отпущен под залог в 2,3 млн. рублей.

Деловым партнёром Патрушева по ЗАО «Новые Технологии-XXI век» стал Олег Загуменнов. Он же входил в список акционеров ЗАО «Финансовая компания «Дайм» вместе с петербургским девелопером Нуриддином Мещеровым. Ранее отбыв в заключении 12 лет за убийство, Мещеров в настоящее время осужден на 7-летний срок за попытку отобрать квартиру у одинокого старика, которого его сотрудники отправили в психиатрическую больницу и объявили умершим. Другой соучредитель «Новых технологий» Алексей Петрыкин проходит по архиву российского федерального розыска, как скрывшийся от следствия по статье ст. 159, ч. 3 УК РФ – мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения



Еще до 2007 г. на Лубянке собрали данные о сомнительных операциях Мастер-банка. «Мы думали, что у нас зеленый свет, информации было очень много, но руководство вдруг сказало: стоп, больше этим банком не заниматься, пояснив, что их владельцы все осознали и теперь действуют в правильном направлении», — вспоминает бывший сотрудник ФСБ.



1.01.2008 активы 38,1 млрд: капитал 6,4 млрд; вклады физ.лиц 6,6 млрд; оборот по кассе за месяц 47 млрд

Одним из крупнейших банков-партнеров по операциям на десятки миллиардов рублей становится Руссобанк, с которым Мастербанк позднее проходит по уголовным делам. Суммы переводились из Руссобанка на подставные фирмы в Мастербанке, затем средства обналичивались через банкоматы.

Контрольный пакет акций банка контролируется семьей Булочника, члены семьи которого входят в правление и совет. Можно отметить, что в банках, где контроль принадлежит семье, известной только за счет владения банком, обычно отсутствует реальный капитал.

Так на 1.12.2007 среди крупнейших заемщиков ООО “Марта-Микс” (займ 780 млн) его директором несколько лет была член совета Мастер-Банка Антонова Наталья Николаевна, которая сейчас директор ООО "ИнвестТехСистемы", учрежденного Булочником Б.И.

Также можно отметить, что Мастербанк , в отличии от большинства банков, всегда старался скрывать проводимые обороты по кассе и полностью на сайте ЦБ свои балансы не указывал, публикуя их без оборотов, о масштабе обналичивания становилось известно в ходе многочисленных уголовных дел.



1.01.2009 активы 43,9 млрд: капитал 7,4 млрд; вклады физ.лиц 8,5 млрд;

Ежемесячные обороты по кассе более 40 млрд. руб. в месяц

По отчетности, которую Мастербанк показывает банкам-партнерам и естественно Центробанку, можно отметить высокую долю сомнительной ссудной задолженности "Мастер-банка":

ООО "Социально-бытовой комплекс БОР" - 1,2 млрд. руб. на 01.11.08 г. (один из учредителей - бывшый зам. начальника управления инкассации "Мастер-банка"),

ООО "Респект групп" - 800 млн. руб. (учредитель Булочник);

заемщики с датой образования 2007 г., - ООО "Эльдорадо" (1,3 млрд. руб.), ООО "Аврора" (950 млн. руб.) и др. качество которых позволяет судить о фиктивности капитале и выводе активов (в 2008 году банк задерживал клиентские платежи и на него клиенты жаловались в Центробанк).

В 2008 году Мастербанк фигурировал во всех списках неблагонадежных банков, распространяемых банками друг другу для предотвращения рисков межбанковского кредитования.

Также семья Булочника фигурировала в списках Налоговой инспекции по фирмам-однодневкам с адресами массовой регистрации.



В апреле 2009 г. были иски со стороны ЗАО "Домодедово констракшн менеджмент" в связи с неисполнением "Мастер-банком" гарантийных обязательств по договору подряда на 1,2 млрд. руб

Арбитражный суд Москвы наложил арест на средства "Мастер-банка" в ЦБ в размере 1,2 млрд. руб



В августе 2009 г. рейтинговое агентство Fitch Ratings по собственной инициативе отозвало долгосрочный кредитный рейтинг "Мастер-Банка" (после снижения его в июле 2009 г. с уровня "B" до "В-") в связи "с обеспокоенностью относительно качества активов банка.



1.01.2010 активы 55,4 млрд: капитал 7,9 млрд; вклады физ.лиц 15,1 млрд;

Ежемесячные обороты по кассе продолжают возрастать



В апреле 2010 г. в головном офисе "Мастер-банка" правоохранительные органы дважды проводили обыски в рамках уголовного дела по обвинению в отмывании денежных средств через банкоматы в объеме 130 млн рублей.



23.09.2010

В целях повышения эффективности банка двоюродный брат премьер-министра Владимира Путина Игорь Путин занял должность вице-президента Мастер-банка. Он занимается реализацией стратегии развития банка. Одновременно Мастер-Банк вошел в число партнеров госкорпорации «Роснано», которые получили право на размещение инвестиционных средств компаний, реализующих проекты в сфере нанотехнологий.





20.12.2010 г. Следственные органы пресекли незаконный процесс обналичивания денег через кредитные карты "Мастер-Банка", объем которых составлял 500 млн. руб. / мес.



22.12.2010

"Мастербанк", "Декабанк" и "Инкредбанк" уличины в прямом попустительстве преступным схемам по выводу средств на счета, зарегистрированные на Кипре и в Гонконге.



1.01.2011 активы 74 млрд: капитал 8,9 млрд; вклады физ.лиц 32,7 млрд;

Ежемесячные обороты по кассе более 100 млрд. руб. В Москве действует более 50 дополнительных офисов банка.

Центробанк принципиально занял выжидательную позицию, в расчете на то, что возрастающий объем обнальных операций касается только распила бюджетных средств и махинаций с налогами и не затронет ликвидность банка. Между тем, ещё с 2008 года в банковских кругах ходят слухи об огромной дыре в балансе Мастербанка

У Мастер-Банка значительный объем пролонгированной задолженности на балансе: по состоянию на 1 января ее объем составил 37,9% от ссудного портфеля.



11.02.2011

ООО «Аваллон» (владеет 18,1% акций банка) увеличивает свою долю в банке за счет взноса в капитал нежилого помещения площадью 387 кв. м в подмосковной Балашихе.. Конечный бенефициар председатель совета директоров Мастер-Банка Надежда Булочник.



В марте 2011 г. была арестована сотрудница операционного управления Мастер-Банка Мери Теванян, которая входит в состав ОПГ, занимающейся отмыванием денежных средств, преступная группа ежедневно обналичивала более 500 млн рублей.



9 марта Игорь Путин вошел в состав совета директоров Мастер-Банка



18.03.2011. Было установлено, что обнальщики в Мастербанке действовали с августа 2010 года, используя давно опробованный способ: прогоняли деньги клиентов через сеть фирм-однодневок, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам. Впрочем, в качестве "владельцев" фирм фигурируют также малоимущие граждане и даже три члена запрещенной национал-большевистской партии. На последних было зарегистрировано около 60 транзитных фирм. Всем им за предоставление паспортных данных заплатили по 500 руб. Наличные деньги преступники получали не в банке, а в банкоматах — с помощью кредитных банковских карт Мастер-банка. Удалось задокументировать факты использования обнальной площадки руководителями ряда крупных ФГУПов.



31.05.2011

Дополнительный офис «Каховский» стал 54-м московским офисом Мастер-Банка. Всего в России работает порядка 150 офисов банка.



29.04.2011

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Мастер-Банка на уровне «А» («высокий уровень кредитоспособности») Главный фактором, позитивно влияющий на рейтинг, — высокий уровень достаточности собственных средств.

Комментарий:

То, что у банка дутый капитал, постоянные обвинения в обналичивании и всего 2,5 года назад банк задерживал платежи, лишился международного рейтинга, идут слухи о дыре в балансе – все это не повлияло на высокий уровень кредитоспособности по версии Агентства.



18.08.2011

Федеральный арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение о взыскании с «Мастер-Банка» в пользу ЗАО «Домодедово Констракшн Менеджмент» (ДКМ) (входит в группу компаний «Ист Лайн») 1,091 млрд рублей по банковской гарантии.



14.11.2011

Альфа-Банк и Мастер-Банк объединили сети банкоматов, их объединенная банкоматная сеть будет насчитывать более 3500 банкоматов в 250 населенных пунктах по всей России.



1.01.2012 активы 71 млрд: капитал 8,7 млрд; вклады физ.лиц 29,8 млрд; текущие средства физ.лиц 9,5 млрд

Ежемесячные обороты по кассе более 150 млрд. руб.

Банк имеет 11 филиалов, 100 доп.офисов и 3 опер.кассы.

В конце 2011 и начале 2012 г. отмечен рост просроченных кредитов физических лиц на 37,8% (с 0,78 до 1,08 млрд. руб.) и кредитов юридических лиц в 1,4 раза (с 2,6 до 3,8 млрд. руб.).

Досоздание резервов по ссудам юридических лиц в январе 2012 г. в размере 1,12 млрд. руб. привело к получению значительного промежуточного убытка за месяц - 483,3 млн. руб.



22.02.2012

рейтинг кредитоспособности по версии агентства «Эксперт РА» остался без изменений на уровне «А» — «высокий уровень кредитоспособности».



26 марта 2012 г. Задержан Артем Сисаакян, занимавшийся незаконным обналичиванием денежных средств. В ходе проверок ряда банков, включая Фондсервисбанк, Мастер-Банк и Судостроительный, стало известно, что ежегодный оборот теневых финансистов превышал 90 млрд рублей. Группа Сисаакяна входила в состав крупной ОПГ, прокрученные группой средства через фирмы-однодневки уходили на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока

В Сочи задержан бывший начальник управления корпоративного бизнеса Мастер-Банка Евгений Рогачев, подозреваемый в незаконной банковской деятельности.



В начале мая 2012 г. «Мастер-Банк» подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к ФГУП «ВГТРК», газете «Ведомости», «Газете.ру» и холдингу «РБК медиа». В банке подчеркивают, что не несут ответственности за уволившегося Рогачева — из банка он ушел 1 марта по собственному желанию.



2.07.2012

Банк «Русский Стандарт» и Мастер-Банк объединили сети банкоматов. Как уточняется в сообщении сторон, единая сеть будет насчитывать почти 4 тыс. банкоматов по всей России.



16.07.2012

Обыски прошли у руководителей Мастер-Банка, в том числе у председателя правления, в рамках расследования незаконной обналички, в рамках расследования этого дела задержаны бывшие сотрудники управления по работе с крупным бизнесом Мастер-Банка: Сергей Кормщиков и Игорь Бабич. Мастер-Банк работает в обычном для себя режиме, заявил член совета директоров Мастер-Банка Игорь Путин.



15.10.2012

Банк России не рассматривает вопрос отзыва лицензии у Мастер-Банка по фактам обналичивания.

ЦБ выступил с заявлением, что по итогам проверок выявил в этих банках нарушения действующего законодательства и в настоящее время осуществляет постоянный контроль за деятельностью этих банков.



7.11.2012

рейтинг кредитоспособности по версии агентства «Эксперт РА» остался без изменений на уровне «А» — «высокий уровень кредитоспособности». В качестве позитивных факторов рейтинга Мастер-Банка выделяются высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля и сильные позиции банка на рынке пластиковых карт и эквайринга. Также аналитики агентства выделяют диверсифицированную по кредиторам пассивную базу, сбалансированность срочной структуры активов и пассивов на коротком и среднесрочном периоде, наличие положительной публичной кредитной истории, широкую географию деятельности и наличие доступа к дополнительной ликвидности.

Комментарий:

Уже много лет высокие рейтинги банкам незадолго до их банкротства, являются отличительной чертой российских рейтинговых агентств.

18.03.2015 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нота-Банку на уровне «А+» («очень высокий уровень кредитоспособности».

28.09.2015 Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Нота-Банку на уровне «А+» («очень высокий уровень кредитоспособности»).



13.10.2015 ЦБ назначил в Нота-Банке временную администрацию на полгода.

Инспекция ЦБ требовала от банка досоздания резервов на сумму 5 млрд рублей. Превышение величины обязательств Нота-банка над его активами составляет более 26 миллиардов рублей.

Таких примеров в оценках банков-банкротов российскими агентствами довольно много.

Российские рейтинговые агентства демонстрируют такие же качества, которые демонстрирует ЦБ по контролю и надзору за банками.



11.11.2012

В квартире в Чапаевском переулке был задержан бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами Мастер-Банка Андрей Орлов (сейчас работает в КБ «Санкт-Петербург»). Во время задержания в его квартире был проведен тщательный обыск. Также оперативники обыскали квартиру родителей Орлова на улице Куусинена. Он помещен под домашний арест с запретом на использование любых средств связи и Интернета.

«Последняя проверка ЦБ РФ в банке прошла 19 июля, и она носила плановый характер», — заявила газете советник председателя правления Мастер-Банка Ольга Бойчарова. По ее словам, проверкой были выявлены мелкие нарушения в работе кассиров, вследствие чего банк был наказан небольшим штрафом. Других претензий у ЦБ РФ к Мастер-Банку нет. Что касается задержания бывших сотрудников банка, то, по словам Бойчаровой, «в банке допускают, что в прошлом отдельные нечистоплотные сотрудники могли злоупотреблять полномочиями в своих корыстных интересах, но они уволились уже более года назад и к текущей деятельности банка эта ситуация отношения не имеет».



1.01.2013 активы 69 млрд: капитал 8,7 млрд; вклады физ.лиц 28 млрд; текущие средства физ.лиц 10 млрд. С 2012 года на МБК Мастербанку кредитов российские банки не дают, висит мелкая сумма в 60 млн несколько месяцев

Уборщицы, водители, охранники и мелкие клерки Мастербанка рассказали, что по предложению руководителей банка оформляли на себя беззалоговые кредиты на суммы до 5 млн евро.

Топ-менеджеры Мастер-Банка обещали, что сами разберутся с долгами (впоследствии они попали на требования к ним со стороны АСВ). Одновременно со стороны пассива баланса были VIP-вкладчики, которые в обход кассы приносили деньги собственникам банка, оформляя вклады прямо в кабинете Булочника, фактически под честное слово.

Комментарий:

В отличие от вкладчиков и юрлиц, банки имеют более полный доступ к отчетности банка и имеют возможность получать, как и ЦБ, данные о крупнейших заемщиках банка. Поэтому им достаточно фактов о том, что Мастербанк является крупнейшей площадкой по обналичиванию, имеет дутый капитал, большой объем фиктивных заемщиков из фирм-однодневок, агрессивной привлекает вклады физлиц. строя финансовую пирамиду и фактически деятельность банка поддерживается только политической крышей и коррумпированными связями в ЦБ.





8.08.2013

Мастер-Банк оштрафован ЦБ за обналичивание, также банк получил предписание Центробанка о необходимости увеличить резервы на 336,7 млн рублей.



6.09.2013

Арбитражный суд Москвы по заявлению Мастер-Банка приостановил действие предписания

До рассмотрения по существу банку не придется досоздавать резервы.



7.11.2013

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу ЦБ, решив не приостанавливать предписание регулятора в отношении Мастер-Банка и не вводить по просьбе банка обеспечительных мер, принятых судом первой инстанции.



1.11.2013 активы 73 млрд: капитал 9,1 млрд; вклады физлиц 29 млрд; текущие средства физлиц 17,8 млрд; кредиты фирмам на срок до 3х лет и выше 44 млрд; кредиты физ.лицам на срок до 3х лет и выше 5,7 млрд; невозврат кредитов 5,5 млрд; Требования по получению процентов 4,4 млрд; Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 1,1 млрд.

При капитале 9,1 млрд более 20 млрд рублей предоставлено компаниям и лицам, связанным с владельцами банка. Борису Булочнику, его сыновьям Александру и Игорю и жене Надежде принадлежит более 80% акций.

Борис Булочник является владельцем нескольких компаний — турагентство «Гермиона», ООО «Инвесттехсистемы» и ООО «Мир традиций» (последние две компании сдают внаем нежилую недвижимость). Надежда Булочник владеет компанией «Аваллон» (оптовая торговля), а Александр — ООО «Капитал Инвест» (сдача внаем недвижимого имущества) и ООО «Семейная олива» (оптовая торговля парфюмерией и косметикой). Совместно Надежда и Александр владеют несколькими компаниями — у них по 20% в фирме по производству удобрений и компонентов кормов для животных «Био-Биз», по 45% (последние данные за 2008 год) в ЗАО «Съестная лавка» (розничная торговля в неспециализированных магазинах) и суммарно 51% в ООО «ТехноГрупп» (оптовая торговля прочими непродовольственными товарами). Целый ряд компаний, принадлежащих семье Булочников, зарегистрированы по одному адресу в Москве: ул. Большая Татарская, д. 5, стр. 5. Это небольшое здание, расположенное по соседству с главным офисом Мастер-Банка. По этому адресу зарегистрированы 75 юридических лиц. Многие из этих 75 компаний объединяет не только адрес. Например, у целого ряда из них владельцами значатся члены семьи Булочников или аффилированные с ними компании. Кроме того, у 40 из 75 юрлиц один и тот же номер телефона.



13.11.2013

Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 20 ноября в рассмотрении иска Мастер-Банка об отмене предписания Центробанка РФ о необходимости увеличить резервы кредитной организации на 336,7 млн рублей.



20 ноября 2013 года отозвана лицензия у Мастер-Банка.

У банка действовал рейтинг А — «высокий уровень кредитоспособности», присвоенный рейтинговым агентством «Эксперт РА» - прокомментировал руководитель отдела рейтинга кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков. Оценок других рейтинговых агентств у банка нет.

В головном офисе Мастер-Банка в Руновском переулке проводятся обыски. По данным ЦБ, банк занимался обналичиванием сомнительных операций, общий объем которых составил около 200 млрд рублей. При этом Мастер-Банк совершил около 100 нарушений антиотмывочного закона.

Во вкладах и на счетах граждан в Мастер-Банка на 1 ноября было 46,8 млрд руб.

Объем страховых выплат, по оценке АСВ, может составить 31,2 млрд рублей.

В головной офис Мастер-Банка удалось попасть только доставщику пиццы, более никого в банк не пустили, в т.ч. и судебного пристава.

На момент отзыва сеть банкоматов Мастер-Банка насчитывала более 3 500 устройств

Эльвира Набиуллина отрицательный капитал банка оценивает в 2 млрд руб.

АСВ обнаружило «дыру» в балансе Мастер-Банка в размере 17,21 млрд рублей.

В последнем предписании Мастер-Банку от ЦБ, которое датировано 18 ноября, говорится, что сумма недосозданных и недоформированных резервов у кредитной организации на 1 октября 2013 года превысила 11 млрд рублей. В документе также указано, что через банк выплачивались «серые» зарплаты. При этом в документе не сказано ни слова о том, что Мастер-Банк был вовлечен в сомнительные операции на протяжении последних 10 лет. Хотя именно эта причина называлась чуть ли не в качестве основной для отзыва лицензии.

Среди заемщиков нуждающихся в резервировании на возможные потери по ссудам на сумму 11,056 млрд рублей: ООО «СБК Бор», ООО «Альянс», ООО «Грин», ООО «Ланеза» и др. Мастер-Банк выдал кредиты 64 физическим лицам, используя недостоверные данные об их доходах, говорится в предписании. С 19 ноября ЦБ наложено ограничение сроком на шесть месяцев — принимать вклады, открывать счета, выдавать банковские гарантии, осуществлять денежные переводы и пр.



Дополнение:

12.02.2016

Если сравнить суммы выплат АСВ за Мастер-Банк и стоимость имущества (включая остатки денег и возврат средств), а это примерно 3 млрд рублей, то «дыра», которую приходится закрывать Агентству, оценивается в 28 млрд.



12.2013

После краха банка Борис Булочник занялся криптовалютой, заявка в Роспатент о регистрации товарного знака bitcoin подана по его просьбе.

Bitcoin — это стремительно набирающая популярность цифровая валюта, единица учета, использующаяся для расчетов в электронных платежных системах. Сначала интернет-валюту использовали для оплаты преимущественно нелегальных услуг: пиратского контента, наркотиков. Но сегодня виртуальные деньги уже доросли до массового применения. Их стали принимать многие интернет-магазины, открылись центры обмена bitcoin на реальные деньги.

Возможно вследствие того факта, что именно Б.Булочник занялся криптовалютой, ЦБ принял скоропалительное решение о запрете хождения на территории РФ биткойна, назвав его денежным суррогатом.



17.12.2013

Альфа-Банк заключил с временной администрацией Центрального Банка договоры о хранении имущества Мастер-Банка, находящегося в структурных подразделениях, а также принадлежащих банку автотранспортных средств и банкоматов.

Комментарий:

Вернуть банкоматы, которые Альфа-банк хранил на складах, предлагалось до 1 апреля 2015, а те, что используются, – до 1 мая 2015 г. За свои услуги по хранению банкоматов Альфа-банк должен был получить 500 руб, следует из договора. Всего Альфа-банку было передано 1500 банкоматов, из них использовалось меньше половины Таким образом за использование имущества Мастербанка в коммерческих целях, бесплатно арендуя банкоматы, Альфабанк получил прибыль, которая на самом деле должна поступать в конкурсную массу.



Кредиторов возврат банкоматов в конкурсную массу удивил. «Было бы понятно, если бы банк вернул те банкоматы, которые он не использовал, но вернут и те 390 устройств, которые использовались. Их демонтирование будет производиться за счет средств конкурсной массы, что кредиторам невыгодно», – говорит член комитета кредиторов Мастер-Банка Елена Фальковская.



Нарушения Центробанка по надзору за Мастербанком:



1. Ещё в 1999 году Мастербанк отправлял в ЦБ отчет по увеличению капитала и составе крупнейших заемщиков, это были фиктивные фирмы-однодневки, не ведущие реальной деятельности, зарегистрированные по нескольким адресам и подконтрольные Булочнику.

ЦБ фактически выдал разрешение Мастербанку на создание фиктивного капитала.



2. С 2001 года оборот по кассе за месяц превышает 50% активов, таких оборотов практически ни у кого из банков не было. Ограничений на валютообменные операции, переводы средств в оффшоры ЦБ не накладывал, тем самым выдав разрешение на увеличение объемов обналичивания, в результате уже через 2 года при росте активов более чем в 2 раза с 2,8 млрд на 1.01.2001 до 6,9 млрд на 1.01.2004 ,его оборот по кассе за месяц уже стал превышать размер активов и обналичивание стало главной операцией банка. ЦБ снова держался в стороне.



3. В 2004 году ЦБ выдал заключение, что обнальный банк допускается в Систему страхования вкладов. При этом именно на момент проверки ЦБ среди заемщиков всё больше подставных фирм:

ООО "ИнтерСтрой" 392 млн; ООО "Империал Проф" 317 млн; Рэдли Энтерпрайсез Лтд. в группе с Барслай Венчаз Корп. 270 млн; ООО "Империал Инженер Строй" 270 млн; ООО "ВестЮнити" 89 млн; ООО "ВИКО" 182 млн; ООО "Костонс" 141 млн; ООО "БИО БЭК" 123 млн; ООО "Техникас-Виза" 116 млн; ООО "Параллель" 91 млн; ООО "Мастер-Лизинг" 111 млн;



Соответственно Мастербанку был дан зеленый свет на покрытие своими офисами всей страны и к обнальной деятельности банка ЦБ лично добавил создание крупнейшей финансовой пирамиды, поставившей рекорд по выплатам возмещения вкладчикам через АСВ.



4. В апреле 2005 года Заместителем Председателя Правления Мастербанка стал Орлов Владимир Александрович, один из виновников банкротства Росинбанка, где он работал старшим вице-президентом с 11.2001 по 09.2003 (в сентябре 2003 года Росинбанк лишен лицензии).

ЦБ постоянно защищает банкиров, которые банкротят свои банки и постоянно продолжают это делать в других банках, вместо назначения пожизненного запрета на занятие ими в банках руководящих постов.



5. В сентябре 2006 г. возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников банка "Дисконт", обвиняемых в отмывании денежных средств, полученных преступным путем. Была раскрыта схема по выводу за рубеж средств чиновников, "близких к контролируемым Кремлем нефтяным компаниям". Посредством Мастер-банка и ряда других банков осуществлялись переводы на счета подставных фирм, открытых в банке "Дисконт". В октябре 2006 г. убит 1й зампред ЦБ А.Козлов.

ЦБ вместо активизации борьбы с схемно-обнальными операциями, начатую убитым 1м зампредом, сворачивает эту деятельность. А в Мастербанке вклады физлиц уже превысили размер капитала, также банк стал лидировать в операциях по пластиковым картам и ввел карточный бизнес в обнальные схемы. Одновременно банк лидирует по упоминанию в обысках по схемно-обнальной деятельности. ЦБ отделывается штрафами в 50 тыс. руб., занимая опасную для банковской системы России, выжидательную позицию, вместо надзорной, что позволило Мастербанку уже к концу 2006 года стать системно-значимым банком в России с активами в 28 млрд.



6. Выжидательная позиция ЦБ вылилась в то, что к банку уже было небезопасно применять санкции. В течение 2007 года Мастербанк привлекает политическую крышу, руководящий пост занимает родственник Патрушева, в 2011 года к нему добавляется родственник Путина. И.Путин вошел также в совет обнального Русского Земельного банка, который так же надежно перевел свои активы в оффшоры и рухнул.

«Дыра» в балансе Промсбербанка , куда он также вошел в совет, составила 4,2 млрд рублей. Путин отметил, что за время его работы Мастер-Банк вошел в число 50 крупнейших банков России, а активы Русского Земельного Банка при его содействии выросли с 4 млрд до 15 млрд рублей. «Дыра» в балансе Русского Земельного Банка оказалась более 8 млрд, объем активов банка составил 2,7 млрд рублей, а объем обязательств в четыре раза больше — 11 млрд.

Активы Мастербанка к концу 2011 года превысили 70 млрд, обороты по кассе 150 млрд, уже буднично читаются новости по обналу в Мастербанке и очередных обысках с арестами сотрудников банка, чуть интересней новости по обналу через пластиковые карты, но только из-за того, что это новый механизм преступной деятельности.

У ЦБ, когда они не заинтересованы в деятельности преступных банков, есть механизмы по отжатию крыши, но, в случае с Мастербанком, ЦБ вместо надзорной функции, оставил за собой только наблюдательную, фиксируя более сотни нарушений закона банком.

Мастер-Банк заработал на незаконных операциях 5,5 млрд руб. за два года (с конца 2011 по 2013), пропустив через себя более 600 млрд руб. Такие цифры обнаружило АСВ.



7. ЦБ в 2012 году, особенно в конце, стал делать непонятные заявления о том, что осуществляет постоянный контроль за Мастербанком и не планирует отзывать у него лицензию. В самом банке отмечают выявление мелких нарушений. Таким образом ЦБ только фактически доказал свою недееспособность, выразившуюся в крупнейшем случае банкротства в 2013 году.



8. Вип-вкладчиков у Мастер-банка всего 46 человек с общим размером требований на 1,278 млрд руб. Всем им в претензиях на возмещение через включение в реестр кредиторов отказал Верховный суд. По состоянию на февраль 2016 такие вкладчики пока не смогли отстоять в суде свое право на возмещение вкладов.

Если ЦБ не мог отследить крупных вкладчиков, вносивших деньги в кабинете Булочника фактически под честное слово, то крупные займы в несколько млн евро на мелких служащих банка, проверка могла бы выявить достаточно легко (особенно учитывая кредитные бюро и данные ПФР), не доводя ситуацию до абсурда, когда к таким заемщикам предъявляет требования АСВ, так как чтобы сохранить работу мелкие служащие подчиняются уговорам и личным гарантиям руководства о решении проблем с такими долгами и часто не могут адекватно оценить риски, находясь в зависимом положении.