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Финансовые компании начали публиковать данные о себе

29.03.2016 14:31 4 6 189 просмотров
Я не могу все финансовые компании, привлекающие деньги населения на фоне банкротства банков, не считать финансовыми пирамидами
Но раскрытие ими данных о себе вызывает интерес
ООО ПФК «СоцАгроФинанс» основана 6 февраля 2014 года
8-800-555-91-39 метро «Семёновская» ул. Щербаковская, д. 3, офис 1003 (крайний подъезд справа, 10-й этаж)

Куда вкладываются деньги:
Разработка карьера с ПГС в Московской области
Инвестиционный проект "Недра". Заказчик - ООО "СоцАгроФинанс-Недра" Генеральный директор - Садчиков Владимир Сергеевич .
Инвестиции в проект по добыче и реализации ПГС (песчано-гравийной смеси) и песка на территории Московской области.
Комментарий:
Тут ничего конкретного, просто планы. Предлагают 33% годовых с ежемесячной выплатой %

Инвестиционный проект "Золото", инвестирование в сфере золотодобычи.
Заказчик и инвестор - ООО ПФК "СоцАгроФинанс".
Комментарий:
Тут ничего конкретного, даже страна не указана. Сообщается только, что при любом кризисе в выигрыше всегда будет золото, и спрос на него, и другие драгоценные металлы не будет снижаться. То есть по факту это был совет инвесторам. от 100 тыс под 36% годовых

Инвестиционный проект "Dragoman", инветирование в развитие сети ювелирных магазинов.
Заказчик - ООО а/с "СибГеоЗолото".магазин по адресу: город Москва, поселок Восточный, улица Главная дом 29 в здании торгового центра.

Инвестиционный проект в области микрофинансирования.
Заказчик - ООО МФО "СоцАгроФинанс".
проект начинает свою работу в городе Москве с ноября 2015 года. От 100 тыс на 3 мес под 32% годовых с еж.мес выплатой %

Привлечены страховые компании
С 19.02.2016 по 18.02.2017 ПФК «СоцАгроФинанс» застрахована на 50 млн в СК "АльфаСтрахование" и на 20 млн в СК "Страховая Компания Опора" с 9 марта 2016 по 8 марта 2017

Руководство

масленников
Масленников Игорь Владимирович – Генеральный директор ООО ПФК «СоцАгроФинанс»
Игорь Владимирович родился в 1964 году. Закончил Тольяттинский Политехнический Институт. Служил в армии с 1983 по 1985 год в войсках ПВО. Женат, имеет троих детей. Длительное время работал на АВТОВАЗе. Открыл один из первых кооперативов в городе Тольятти. С 2003 года с группой единомышленников занимался недвижимостью, газификацией, производством продуктов питания. В 2011 году, после командировки в Сибирь, резко сменил направление ведения бизнеса и сейчас работает только в сфере финансирования объектов золотодобычи.


Масленникова Анна Александровна – Заместитель Генерального директора
Анна Александровна родилась в 1983 году. Училась в Иркутском Государственном Техническом Университете. Замужем, растит двух сыновей. На данный момент Анна Александровна является Заместителем Генерального директора ООО ПФК «СоцАгроФинанс», а так же Генеральный директором ООО а/с «СибГеоЗолото». Владелица развивающейся сети ювелирных магазинов «Madam Dragoman».


Драгоман Роман Александрович – Генеральный директор МФО "СоцАгроФинанс"
Роман Александрович родился в 1981 году. После службы в армии работал гидромониторщиком в артели старателей и учился в Бодайбинском горном техникуме. В 2004г. окончил его со специальностью горный мастер ОГР (открытые горные разработки). Работал в артелях города Бодайбо. В настоящее время занимает в компании ООО ПФК "СоцАгроФинанс" должность начальника службы безопасности. Является специалистом по работе с золотодобывающими регионами. До декабря 2015 года занимал должность начальника службы безопасности в ООО ПФК "СоцАгроФинанс". В настоящее время является генеральным директором МФО "СоцАгроФинанс".

В принципе выглядит красиво, хотя основную часть активов даже проверить негде, слишком туманно представлена, интересно какой срок они себе наметили для работы ,страховые компании уверены ,что год эта финансовая компания проживет.

11 февраля 2015 г., Согласно законопроекту, для организаторов пирамид, которые привлекают средства населения, предусматривается штраф до 1,5 миллиона рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение и ограничение свободы на срок до шести и двух лет.
Кроме этого, административный штраф для граждан, организующих пирамиды или привлекающих в них средства, может составить от пяти до 50 тысяч рублей. Для юрлиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Летом 2013 года Минфин уже вносил в правительство пакет поправок в законодательство о наказании за организацию такого рода мошенничества, однако тогда проект не был принят. Пресс-служба Центробанка опубликовала сообщение, в котором предупредила об активизации финансовых пирамид в России на фоне ухудшения экономической ситуации.

На мой взгляд МФО, которые контролирует ЦБ мало чем отличаются от финансовых пирамид, если конечно у них нет учредителей типа ВТБ, которым создание финансовой пирамиды выйдет боком.

Комментарии 4

Kostya Lazarev
#
У меня насчет "соцагрофинанс" положительное впечатление сложилось. Я с ними два года, инвестировал в "золото" и в "недра", второй вариант понравился больше, тк выплаты каждый месяц, а не через год. Никаких проблем с ними не имел , процент хороший, все вовремя. Могу рекомендовать
Valerii  (Baлеpий)
#
Отвели ООО "Соцагрофинанс" 1 год, а они продолжают развиваться, предлагают новые проекты и даже заключили еще один договор страхования - это все выложено на сайте. Мне 45 лет, и я просто так деньги никуда не вкладываю, прежде чем не проверю все досконально, военная служба так приучила. Восемь месяцев инвестирую деньги на короткие сроки, выплаты идут исправно и без задержек. Сейчас планирую опять новый договор заключать по проекту "Золото", даже по биографии руководителей видно, что они не новички в золотодобыче и занимаются тем, что хорошо знают
Евгений Бычков  (Dzhyd1)
#
меня вполне устроила информация, которую мне предоставили в офисе ООО Соцагрофинанс еще в самом начале их деятельности. Я тогда на них случайно наткнулся, ничего конкретного нигде не было, кроме как на их сайте. А сейчас там выложены все документы, что и инвестиции, и проценты застрахованы, финансовый отчет за прошедший год имеется.
Верижников Михаил  (Михаил 79)
#
Изучил инфу об ООО Соцагрофинанс на форуме. Вывод: НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ. Типичная пирамида.
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