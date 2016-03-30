Финансовая компания "Парса Компани Групп"

Москва, Старокаширское ш., д. 2, к. 2 8 800 333 79 30О себе компания рассказывает мало. Как ООО зарегестрировано в 2009 г., как МФО лицензия получена в августе 2013 г.Заявляет, что вклады страхуются в СК «Инвест-Альянс» (г.Калининград, лицензия от 23.01.2015)Вклад от 1,5 млн. рублей под 25% годовых с ежемесячной выплатой.«Парса Групп» обеспечивает доход, получая прибыль на рынке микрокредитования под брендом МФО «Займи Просто» (учр.Кoжeвникoв Павeл Никoлаeвич 50% и Никитин Вячеслав Александрович 50%)Микрофинансовая организация «Займи Просто» первой на рынке отказалась от услуг коллекторовМосква,Старокаширское ш., 2, к. 2.Телефон:+7 (499) 709-809-4Можно отметить, что Банк России приказом от 11.02.2016 № ОД-466 приостановил действие лицензий на осуществление страхования ООО СК «Инвест-Альянс».Единственным участником общества является ООО «Евростом» (100%). Основным собственником, осуществляющим управление через несколько российских компаний, выступает частная акционерная компания «Пьюгон Инвестментс Лимитед» (Кипр). Конечных бенефициаров компания не раскрывает.9.03.2016Банк России назначил временную администрацию в страховых компаниях «Профсодружество» (регистрационный номер 2682) и «Инвест-Альянс» (регистрационный номер 3747)Об этих фактах Парса Групп умалчивает, зато пишет, что в Гарантии 1-е преимущество это то, что Ваша сумма страхуется полностью в 100% размере в страховой компании «Инвест-Альянс» (более 20 лет на рынке, уставной капитал 120 млн. рублей).Похоже, что прежнюю СК «Инвест-Альянс» заменили на страховую компанию «Опора» , так как у СК «Инвест-Альянс» большие проблемы