Финансовая компания "Парса Компани Групп"

Москва, Старокаширское ш., д. 2, к. 2 8 800 333 79 30
О себе компания рассказывает мало. Как ООО зарегестрировано в 2009 г., как МФО лицензия получена в августе 2013 г.
Заявляет, что вклады страхуются в СК «Инвест-Альянс» (г.Калининград, лицензия от 23.01.2015)
Вклад от 1,5 млн. рублей под 25% годовых с ежемесячной выплатой.
«Парса Групп» обеспечивает доход, получая прибыль на рынке микрокредитования под брендом МФО «Займи Просто» (учр.Кoжeвникoв Павeл Никoлаeвич 50% и Никитин Вячеслав Александрович 50%)
Микрофинансовая организация «Займи Просто» первой на рынке отказалась от услуг коллекторов
Москва,Старокаширское ш., 2, к. 2.Телефон:+7 (499) 709-809-4
Можно отметить, что Банк России приказом от 11.02.2016 № ОД-466 приостановил действие лицензий на осуществление страхования ООО СК «Инвест-Альянс».Единственным участником общества является ООО «Евростом» (100%). Основным собственником, осуществляющим управление через несколько российских компаний, выступает частная акционерная компания «Пьюгон Инвестментс Лимитед» (Кипр). Конечных бенефициаров компания не раскрывает.
9.03.2016
Банк России назначил временную администрацию в страховых компаниях «Профсодружество» (регистрационный номер 2682) и «Инвест-Альянс» (регистрационный номер 3747)
Об этих фактах Парса Групп умалчивает, зато пишет, что в Гарантии 1-е преимущество это то, что Ваша сумма страхуется полностью в 100% размере в страховой компании «Инвест-Альянс» (более 20 лет на рынке, уставной капитал 120 млн. рублей).
Похоже, что прежнюю СК «Инвест-Альянс» заменили на страховую компанию «Опора» , так как у СК «Инвест-Альянс» большие проблемы
Комментарии 7
Меня зовут Юлия Митрофанова, я - Руководитель Отдела по связям с общественностью ООО МФО «Парса Компани Групп», работающей под брендом «Займи Просто».
Хотелось бы отметить, что сумма страхуется полностью в 100% размере в страховой компании «Опора» (более 20 лет на рынке, уставной капитал 1,1 млрд. рублей, рейтинг BBB+, лауреат «Знак качества страховых услуг».
Эта информация расположена на сайте: http://vklad.zaymiprosto.ru/
Лицензию также каждый сможет найти на нашем сайте по ссылке: http://vklad.zaymiprosto.ru/#documents
Страница в контакте, которую указал Apolonius, не является созданной от имени полномочного представителя ООО МФО «Парса Компани Групп».
Наша официальная страница: https://vk.com/zaymipro100
Просим Вас отредактировать или удалить неверную информацию. В противном случае, мы будем вынуждены обратиться в суд.
Давайте разбираться в том, что не так
Я привел скрин с вашего сайта http://vklad.zaymiprosto.ru/ , что там была СК у которой временная администрация
Что там не так???
И какие неверные данные содержит страница вконтакте Наумовой? Вы считаете, что её создали конкуренты?
На основании п. 5 ч. 1 ст. 10.2 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и ст. 46 Закона РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 "О средствах массовой информации" ООО МФО "Парса Компани Групп" имеет право требовать исключения следующей информации:
«Ещё один сомнительный момент
Есть у них страница вконтакте https://vk.com/club102062147 она не обновляется с 09.2015
На странице основателя группы Марии Наумовой можно найти следующее сообщение от ВК:
Мы обнаружили на странице Марии подозрительную активность и временно заморозили её, чтобы вырвать из рук злоумышленников.»
По вопросу сотрудничества с СК «Инвест-Альянс» (г.Калининград, лицензия от 23.01.2015) ООО МФО "Парса Компани Групп" имеет право на ответ. Информация устаревшая и в настоящее время не соответствует действительности. В соответствии с новыми данными, повторно просим Вас отредактировать или удалить неверную информацию. В противном случае наши юристы готовят иск в суд.
Хотелось бы отметить, что в данный момент сумма страхуется полностью в 100% размере в страховой компании «Опора» (более 20 лет на рынке, уставной капитал 1,1 млрд. рублей, рейтинг BBB+, лауреат «Знак качества страховых услуг».
Страница в контакте, которую указал Apolonius, не является созданной от имени полномочного представителя ООО МФО «Парса Компани Групп». В данный момент предоставлены все необходимые документы администрации «В контакте» для удаления данной группы.
Наша официальная страница: https://vk.com/zaymipro100
Группа в контакте, которую Вы указали как якобы группу МФО "Займи Просто" (Ссылка: https://vk.com/club102062147 ), удалена администраторами в связи с отсутствием связи между этой группой и нашей компанией.
Наша официальная группа: https://vk.com/zaymipro100
Просим откорректировать информацию в течение одной недели, в противном случае наши юристы готовят иск в суд.
Вижу, что вконтакте группа заблокирована, поэтому этот пост удалил из новости
Ещё один сомнительный момент
Есть у них страница вконтакте https://vk.com/club102062147 она не обновляется с 09.2015
На странице основателя группы Марии Наумовой можно найти следующее сообщение от ВК:
Мы обнаружили на странице Марии подозрительную активность и временно заморозили её, чтобы вырвать из рук злоумышленников.
По вопросу сотрудничества вашей фирмы с СК «Инвест-Альянс» не вижу, что не так, скрин, что вы с ней сотрудничали я привел, то есть это реальный факт, когда я делал новость именно эта страховая компания была и если она проблемная, то это была ваша неудачная операция. Но так как вы её поменяли, я конечно укажу на кого.
12.04.2018