Самые убыточные банки за 2015 год, это банки, связанные с государством

1) Россельхозбанк

1.01.2016 активы 2,5 трлн: капитал 238 млрд; невозврат кредитов 226 млрд; Требования по прочим операциям + % 94 млрд;

кредиты от ЦБ 41 млрд; убыток 69 млрд

Объем просроченных долгов в его корпоративном портфеле по РСБУ вырос за год с 165,8 млрд руб. до 226,2 млрд руб.

В октябре 2015 г. «Роснефть» выдала РСХБ субординированный кредит на 1,15 млрд долларов с погашением в 2021 году по ставке 4,9% годовых

Комментарий:

Как и в прошлые годы в РСХБ разворовываются активы, такими масштабными невозвратами кредитов, практически в размере капитала (с учетом сомнительных требований даже больше), могут похвастаться мало кто из банков, так как у большинства из них отозваны лицензии.



2) Банк Москвы

1.01.2016 активы 1,5 трлн: капитал 174 млрд; невозврат кредитов 390 млрд; кредит от ЦБ 210 млрд; убыток 62 млрд

Комментарий:

Банк много лет помогавший жене мэра Москвы поддерживать позицию в списке Форбс уже 6 лет не может прийти в себя после этой миссии.



3) Рост

1.01.2016 активы 358 млрд: капитал -64 млрд; невозврат кредитов 37 млрд; убыток 51 млрд;

10 декабря 2014 года началась санация Рост Банка наряду с подконтрольными кредитными организациями (ОАО «СКА-Банк», Тверьуниверсалбанк, ОАО «КБ «Кедр» и ОАО «Аккобанк») под управлением ОАО «Бинбанк». При этом Агентство по страхованию вкладов для поддержания процесса санации банков группы «Рост» предоставляет финансирование на 35,9 млрд рублей.

С января 2016 года единственным владельцем Рост Банка выступает Микаил Шишханов (100%).

Комментарий:

ЦБ санкционировал объединение банка Рост с 4-мя банками, которые сразу после объединения попали в тяжелое положение.

В феврале 2016 года Рост стал самым убыточным банком России.



4) Газпромбанк

1.01.2016 активы 4,9 трлн: капитал 646 млрд; невозврат кредитов 390 млрд; кредит от ЦБ 120 млрд; убыток 34 млрд

Основной причиной убытков является ухудшение кредитного качества активов Группы

При всем этом за 2015год Газпромбанк заплатит своему топ-менеджменту (совет директоров и правление) 1,8 млрд руб. Правлению досталось 1,66 млрд руб. Что естественно дополнительно увеличивает убытки, впрочем когда за спиной стоит государства можно роста убытков не бояться