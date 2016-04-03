ЦБ признался в неспособности бороться с воровством денег с банковских карт россиян

2.04.2016

Банк России отметил рост числа мошеннических операций: за 2015 год с выпущенных российскими банками пластиковых карт было украдено около 1,14 млрд рублей.

Несмотря на то, что объем денег, украденных с банковских карт россиян в 2015 году снизился на треть по сравнению с 2014 годом, все же Банку России не удается свести до минимума действия мошенников. При этом большинство транзакций выявляется после их проведения, когда остановить утечку денег со счетов уже невозможно, следует из отчета регулятора. .За 2015 год мошенники провели свыше 260 тыс. транзакций по выпущенным российскими банками пластиковым картам. Общая сумма от таких операций, когда деньги перекидывают с одного счета на другой (счет мошенников), составила около 1,14 млрд рублей. Также процветает воровство денег через Интернет. Доля операций, проведенных мошенниками через Интернет, с использованием реквизитов чужого «пластика» выросла с 65% до 84%, говорится в отчете.Также выросло число случаев хищения средств россиян с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО, интернет-банк, SMS-банкинг, телефонный банкинг). Для сравнения: за октябрь-декабрь 2014 года проведено 1,6 тысячи транзакций, а за этот же период 2015 года - свыше 15 тысяч.В России мошенники научились красть средства с пластиковых карт россиян, которые оснащены функцией бесконтактной оплаты товаров.



Комментарий:

Нежелание ЦБ бороться с обнальными банками уже много лет сказывается на процветании всех видов криминальных денежных операций, в том числе хищение денег с пластика и интернет-банкинга, с последующим обналом.

Если бы ЦБ административные санкции, типа штрафа в 50 тыс или предупреждения перестал бы применять, так как банки даже их не замечают, а обязал бы банки, уличенные в обнале, выплачивать штраф в 10 раз больший зафиксированного в доход бюджета, уже банки бы призадумались стоит ли оно того. Или запретил бы таким банкам на полгода открывать отделения и привлекать вклады, опять же отличный сдерживающий фактор.