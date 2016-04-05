4.06.2015
В конце апреля президент России Владимир Путин, выступая на на медиафоруме, отказался назвать ситуацию в российской экономике кризисом, заявив, что острая фаза уже завершена.
17 ноября 2015
первый зампред ЦБ Алексей Симановский заявил, что признаков банковского кризиса в России не наблюдается. "Никаких признаков кризиса не вижу"
"Я глубоко убежден в том, что никакого кризиса нет. Ситуация непростая, но рабочая, так же, как и она была какое-то время назад. По нашим данным и по объективным данным, ситуация потихонечку улучшается в банковском секторе... Есть слабое малозаметное улучшение ситуации", — заявил Симановский, выступая в Совете Федерации.
11.12.2015
Набиуллина: «Понятие кризиса очень объемное. Каждый вкладывает в него свое понимание. На мой взгляд, никакого кризиса в банковской системе нет. Банковская система, как и вся экономика, переживает непростые времена, но она показала способность быстро адаптироваться к изменившимся условиям»
18.03.2016
С 18 марта в банковском секторе России осталось 666 банков
28.03.2016
После закрытия ещё 4х банков в России осталось 662 банка
Комментарий:
Готовятся отойти в мир иной Первый Чешско-Российский, с вводом временной администрации, которая, как мы знаем, с добром и надеждой на позитивное развитие ситуации не приходит и ждут смерти ещё целый ряд банков-пылесосов.
Итого уже 258 банков без лицензии, начиная с банка Пушкино, банк с которого началось отсутствие банковского кризиса (самый крупный случай в АСВ, после него был новый рекордсмен Мастер). Таким образом, вместе с санированными банками, которые являются по факту живыми мертвецами, число погибших банков за 2,5 года приближается к 50%.
Возникает вопрос, когда каждый 2й банк погиб, санирован, находится под санкциями или в тяжелом положении
– ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СИСТЕМНЫЙ БАНКОВСКИЙ КРИЗИС В РОССИИ?
Если по мнению 1го зампреда ЦБ и главы ЦБ Набиуллиной в в России банковского кризиса нет, то интересно было бы знать что они считают банковским кризисом. Особенно, если учитывать, что Набиуллина не зачищала банковскую систему, как ей приписывают, а хоронила уже мертвые банки, у которых нельзя было не отнять лицензию, они все равно уже по факту обанкротились.
Комментарии 0