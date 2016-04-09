Банк создан в 1995 году в Казани как «Идельбанк». У банка было всего два подразделения – головной офис в Казани и дополнительный офис в Йошкар-Оле. В январе 2012 года банк был продан братьям-армянам Саакянам, на 1.12.2011 активы банка составляли всего 350 млн. До продажи Идельбанк принадлежал семье Хафизовых. Основной бенефициар банка – Альфия Хафизова – напрямую и через три фирмы контролировала 71% акций банка. Еще 24,2% акций банка распоряжались супруги Ралиф Хафизов и Минсара Сунгатуллина, 4,4% - Асия Хафизова. Ключевую роль в банке играл их сын - Азат Хафизов, который занимает должность председателя правления Идельбанка.Азат Хафизов в 90-е был очень известным в Татарстане предпринимателем, в 95 году, указом Минтимера Шаймиева была создана так называемая Инвестиционно-финансовая корпорация РТ. Фарит Газизуллин (ныне – доверенный человек Владимира Путина, а с 1991 по 1996 год – зампредправительства, председатель Государственного комитета по управлению государственным имуществом РТ) одним росчерком пера передал в управление ИФК принадлежащие Татарстану акции крупнейших предприятий республики на общую сумму свыше триллиона неденоминированных рублей. Азат Хафизов был доверенным лицом руководителя аппарата президента РТ Халяфа Низамова, который в 1998 году попытался организовать знаменитый «путч глав», в результате которого на пост Госсовета РТ вместо Фарида Мухаметшина должен был встать мэр Набережных Челнов Рафгат Алтынбаев. После «путча» «всесильный Халяф» был демонтирован из власти со всеми корнями, естественно, что начались проблемы у всех бизнес-групп, ориентированных на него. После того как акции предприятий были возвращены назад в Госкомимущества, у Азата Хафизова остался бизнес в рамках относительно небольшой бизнес-группы – Идельбанк, объекты недвижимости, торговли и т.п. В 2000-х Хафизов фактически ушел в тень, увлекся меценатством, поддерживает открывшуюся в Казани выставку произведений творческого объединения ХOLST), издает книги. Азат Хафизов возглавляет «Международный некоммерческий фонд «Паравитта», в который входит, помимо БЦ, издательство и галерея. Соверенбанк владеет в нем 11%. Большая часть бизнес-центра «Паравитта» — 13,5 тыс. кв. м — формально принадлежит Альфие Хафизовой, передавшей в залог «Соверен Банку» 801,6 кв. м.Саакяны получили контрольный пакет акций, а в мае 2015 года в Совет банка вошел Павел ТеИз его деловой истории:В 2009 выяснилось, что руководитель пресс-службы мэра Москвы Юрия Лужкова и его личный пресс-секретарь Сергей Цой через Павла Те (акционера холдинга «Капитал Груп») владеет немалой долей этого бизнеса. Намекая на связь с Цоя и Тё рассказывают, что только в раскрутку известной певицы и супруги Сергея Цоя Аниты Цой, в 2007-2009 годах было вложено не меньше $30 млн.18.11.2010В 2010 «Капитал Груп», собиравшиеся за свой счет в Иванове проектировать кафедральный собор, имели долг перед Сбербанком России величиной в $132 млн. А «курировал» Пашу не кто иной как недавно подстреленный в живот, но не добитый знаменитый вор в законе Дед Хасан (Аслан Усоян).В 2010 депутатом областной думы в Иванове от «Единой России» стал Павел Тё — правая рука Деда Хасана.20.08.2012После обретения Грузией независимости владельцы местных карьеров неоднократно менялись. В 2007 году карьеры Казрети приобрела российская компания "Промышленные инвесторы". А в данный момент каменными карьерами владеет "Капитал Групп". На сегодняшний день уровень загрязнения почвы и воды в Казрети превышает допустимые нормы в среднем раз в двадцать..20 марта 2012 года парламент внёс изменения в закон об охране окружающей среды, который полностью избавляет виновных от ответственности. А 15 мая 2012 года был подписан договор между Министерством энергетики и природных ресурсов Грузии и российской компанией "Капитал групп" - владельцами акционерного общества "Маднеули" и ООО "Кварцит". Согласно этому документу предпринимателям за 13 млн лари простили вред, причинённый ими как природе, так и населению Болнисского района.Комментарий:Учитывая, что Павел Те миллиардер, банк Соверен должен был развиваться, но единственное что произошло это рост оборотов по корсчету в ЦБ с июня по сентябрь и рост оборотов до 10 млрд за декабрь 2015 года (для сравнения за декабрь 2014 года оборот по корсчету был 3,3 млрд)1.03.2016 активы 2.2 млрд: капитал 660 млн; обороты по корсчету в ЦБ 4,6 млрд; кредиты юр.лицам 790 млн; вклады физ.лиц 1,2 млрд;1.01.2016 обороты по корсчету в ЦБ 10 млрд;В основном в 2015 году обороты банка по корсчету за месяц были до 5 млрд, и выросли до 7-8 млрд в июне-августе 2015 года.ЦБ проводил проверку банка в феврале ,никаких ограничений не наложил и вот оказалось, что банк нарушил все, что можно.8 апреля отзыв лицензии«Соверен Банк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Правила внутреннего контроля банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов не соответствовали требованиям Банка России. При этом «Соверен Банк» был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж.То есть банк нарушил все заповеди, которые только можно и в течении длительного времени нарушал, так как и кредиты под невозврат надо было выдать и кучу миллиардов перевести, а ЦБ просто все это время смотрел.Напрашивается только один вопрос,и только после того, как все операции проведены и от банка остается дырка от бублика. только тогда ЦБ отзывает лицензию