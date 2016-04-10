Глазьев против Центробанка

13.03.2013

Президент Путин с трудом определился с кандидатурой главы Центробанка.

Среди наиболее вероятных кандидатов называли первого зампреда ЦБ Алексея Улюкаева, главу ВТБ 24 Михаила Задорнова, президента ВТБ Андрея Костина, советника президента Сергея Глазьева. Путин остановился на бывшем министре экономики Эльвире Набиуллиной

Знакомые Набиуллиной среди ее недостатков называют подверженность влиянию Путина. Как предполагают эксперты, не исключено, что новый руководитель ЦБ откликнется на призыв президента подумать над возможным смягчением политики для стимулирования экономического роста.. Экс-глава ЦБ Сергей Дубинин предположил, что денежно-кредитная политика ЦБ со сменой председателя "обойдется без драматических потрясений".

Самой болезненной темой на протяжении всей истории ЦБ остается надзор за деятельностью банков. Как известно, бывший заместитель Игнатьева Андрей Козлов, отвечавший за эту сферу, был застрелен в 2006 году, когда начал наводить порядок в банковском секторе. Преемник Козлова - Геннадий Меликьян не касался этой темы, так как не разбирался в ней и ушел в отставку в сентябре 2011 года. Сможет ли Набиуллина изменить что-либо в этой сфере, покажет время. Как недавно признался Игнатьев, его преемнику придется решать и еще одну сложную проблему — с наличным денежным оборотом, огромная часть которого реализуется по криминальным схемам.

Комментарий:

Кроме Путина, все ошиблись в своих прогнозах, Набиуллина показала себя на таком же уровне, как, заменивший 1го зампреда ЦБ Козлова, Меликьян, показавший свой уровень осведомленности в банковском надзоре



10 августа 2015

.Владимир Путин положительно отозвался о работе Набиуллиной по укреплению рубля и «стабильности как нацвалюты, так и финансовой системы в целом». «Вижу, как настойчиво вы идете по этому пути»,— отметил глава государства.

Комментарий:

Банковский надзор смягчился настолько, что банки стали сами выбрасываться, просто массово прекращая работу и ЦБ стал напоминать похоронное бюро, когда банки сами гибнут, а ЦБ их после смерти хоронит.



1.09.2015

Советник президента РФ Сергей Глазьев считает, что Центробанк утратил контроль над финансово-валютным рынком.

«Наши денежные власти создали уникальный в мировой практике прецедент, сработав на дестабилизацию собственной валюты и финансового рынка в пользу спекулянтов, обогатившихся на обесценении доходов и сбережений граждан и предприятий», — считает Глазьев. Но «экономическое чудо», когда ВВП растет на 7% в год, в России вполне возможно, если ЦБ ограничит доступ иностранного спекулятивного капитала к российскому рынку и напечатает денег столько, сколько необходимо для получения дешевых кредитов и роста производства, заявил Глазьев



Комментарий:

С одной стороны действительно решение сделать свободный курс обмена валюты без коридора, было направлено в пользу кучки олигархов-спекулянтов, приближенных к власти, и выглядело преступным по отношению к каждому гражданину России. Но предложение Глазьева о выходе из кризиса путем печатания денег, уже было реализовано мальчишом-плохишом Гайдаром, дед которого заглянул в будущее и срисовал образ буржуина со своего внука. Денег тогда печатали столько, что сходу обесценились сбережения и граждан и предприятий, а пенсионеры и вовсе оказались на грани выживания. Нет большей глупости, чем делать то же самое, что уже привело к плачевному результату и рассчитывать, что в следующий раз эти меры сработают по-другому.



29 Января 2016

Глазьев прокомментировал заявление заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева о том, что крупные вклады частных лиц могут принудительно конвертировать в капитал проблемных банков.

«Это всё равно что положить ядерный фугас под наше экономическое здание и его взорвать. Это повторение печального опыта Кипра, по этому пути пошёл Евросоюз. Это разрушение фундаментальных основ банковской системы, подрыв доверия населения к банкам», — считает Глазьев.



Комментарий:

Только речь идет о вкладах частных лиц от 100 млн рублей, таких вкладчиков единицы и они, особенно в банках не из топ-20, обычно приближены к руководству банка или его владельцам. В принципе все вклады акционеров и членов Правления проблемных банков и связанных с ними структур вполне можно конвертировать в капитал обанкроченных ими банков.