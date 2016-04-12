Зачистка ненадежных банков Центробанком - метод Набиуллиной (№1 Банк Смоленский)

С 24 июня 2013 года Набиуллина Эльвира Сахипзадовна стала первой женщиной в должности главы центрального банка России

№1 Смоленский Банк

1.12.2013 активы 30 млрд: убыток 297 млн; капитал 3,5 млрд; вклады физ.лиц 10,5 млрд; на текущих счетах физ.лиц 1 млрд; кредит от ЦБ 2 млрд; в активах кредиты юр.лицам на 15,5 млрд и кредиты физ.лицам на 5,3 млрд; невозврат кредитов 1,1 млрд; долги переданные 2,6 млрд (возможно в ЗПИФ, так легче уменьшить невозвраты); вложено в векселя 2,1 млрд (эти вложения потом оценивались, как нулевые по рыночной стоимости)

9 декабря офисы банка перестали обслуживать клиентов.

10 декабря Председатель совета директоров Смоленского Банка Павел Шитов в своем микроблоге в Twitter написал, что ожидает в этот день отзыва лицензии



13 декабря 2013 года у Смоленского Банка была отозвана лицензия.

ЦБ подчеркнул, что процедура финансового оздоровления с привлечением АСВ была невозможна из-за низкого качества активов. Отрицательный капитал банка на момент отзыва лицензии составлял 5,2 млрд рублей.

«Дыру» в его балансе оценили в 5,9 млрд рублей. Размер активов на дату отзыва лицензии составил 17 млрд 436,8 млн, обязательства — 23 млрд 356 млн.

На 1 марта размер установленной задолженности банка перед кредиторами составляет порядка 19,046 млрд рублей (перед кредиторами первой очереди — 12,48 млрд).



Интересно, что Смоленский ещё на 1.05.2013 имел займ от ЦБ 446 млн и постепенно из месяца в месяц наращивал займ, пока он не увеличился до 2 млрд. и пришло время его отдавать... а денег нет.

Возможно в этом и заключался метод Набиуллиной, так как ЦБ прекрасно знал всех основных заемщиков юр.лиц и всех крупнейших заемщиков физ.лиц, данные о которых Смоленский ежемесячно отправлял в ЦБ. Соответственно, оценить качество активов и на этом основании выдать кредит, который окончательно потопит банк, можно было для ускорения его банкротства.

Возможно историки будут спорить об этической стороне, которую занял Центробанк в судьбе банка Смоленский, о выброшенных на ветер бюджетных деньгах, но одно является неоспоримым, банк рухнул.

Как версия – ЦБ находит банки-пылесосы или определяет другие банки-помойки, входит в состав их крупнейших кредиторов на сумму от пол-капитала и выше и… становится катализатором его банкротства.

Будем разбираться дальше .следующий Банк Проектного Финансирования, лицензия отозвана тоже 13 декабря 2013 года и также банк погиб, не сумев расчитаться с ЦБ