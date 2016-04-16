Зачистка ненадежных банков Центробанком - метод Набиуллиной (№2 Банк проектного финансирования)

Банк проектного финансирования



13.12.2013 Лицензия БПФ отозвана



В октябре 2012 года БПФ разместил допэмиссию ценных бумаг объемом 700 млн рублей в пользу Олега Сафонова. Капитал банка в результате допэмиссии был увеличен вдвое — до 1,4 млрд рублей. Доля Сафонова в БПФ составила 50,036%.

Комментарий:

24.07.2014 Сафонов рассчитывал в дальнейшем продать пакет БПФ с прибылью. Однако вкладчики обанкроченного БПФ сомневаются, что зачисление денежных средств в размере 700 млн рублей на корреспондентский счет БПФ от Сафонова состоялось.

То, что Сафонов заработал на этой сделке сомнений нет, так как после банкротства БПФ он в марте 2014 года купил Региональный Банк Сбережений, но в память о БПФ тоже ненадолго, РБС обанкротился с активами 4,4 млрд (вклады физ.лиц 3 млрд)



6.02.2013

Национальное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка Проектного Финансирования на уровне «A» .

Несмотря на существенные объемы привлечения от банков-контрагентов и ЦБ РФ, уровень ликвидности оценивается как удовлетворительный, способность своевременно и полностью выполнять свои обязательства достаточно высокая. Как пояснил аналитик НРА Егор Иванов, агентство положительно оценивает финансовое состояние банка, высокую степень заинтересованности собственников в дальнейшем развитии банка

Комментарий:

Уже через несколько месяцев кредиторы банка разыскивали Егора Иванова, чтобы продать ему свои требования к банку, так как банк с надежностью на уровне «А» легко потом Егору все эти требования погасит.



1.12.2013 активы 22 млрд: убыток 179 млн; капитал 3,5 млрд; вклады физ.лиц 14,1 млрд; на текущих счетах физ.лиц 425 млн; кредит от ЦБ 1,3 млрд; в активах кредиты юр.лицам на 12,5 млрд и кредиты физ.лицам на 516 млн; невозврат кредитов 200 млн; вложено в долевые бумаги 3 млрд (часть возможно в ЗПИФы); долги переданные 1,3 млрд (это залог против кредита ЦБ), на расч.счетах клиентов юр.лиц 515 млн;

Похоже у небольших банков, имеющих вклады физ.лиц под 50% от пассивов, вложения в долевые бумаги это в том числе и схема по маскировке невозвратов в ЗПИФы, так как по балансу невозвратов почти нет, вообще все хорошо, банку жить и жить, только убытки 3й месяц почему то.

Очень интересно вел себя ЦБ с банком…

В 2012 году ЦБ начал активно кредитовать банк под залог ценных бумаг, а в июле 2013 года БПФ получил рекордный кредит от ЦБ 5,1 млрд, при капитале 2,8 млрд! Тогда на 1.08.2013 при активах 30 млрд, вкладов было на 15,2 млрд, банк уже давно достиг планки банка-пылесоса в 50% пассивов в балансе за счет вкладов, и ЦБ решил додавить банк рублем…

Прям вижу диалог Набиуллиной с подчиненными:

- Эльвира Сахипзадовна, там БПФ просит ему увеличить лимит кредитования до 5,1 млрд, мы такого объема никогда ему не давали, что ответить?

Э.С: - Что мы про него знаем?

- Атциев Мурад Абдулкадырович с 02.2013 стал ио. Пред.правления БПФ, перед этим он был зампредом обанкротившегося Витасбанка, который незадолго до этого 22 отделения в Дагестане открыл

Э.С: - А Витас разьве дагестанский банк?

- Нет, он как раз московский, но из-за экспансии в состав его Правления выходцев из Дагестана он стал Дагестанским. На момент отзыва лицензии у Витас-банка было около 9 тыс. вкладчиков, которым принадлежало 4,1 млрд рублей. При активах банка 5,9 млрд и к банкротству Витасбанка Атциев причастен, как его топ-менеджер. Также мы знаем, что месяц назад был задержан депутат от "Единой России" Магомед Магомедов, известный как Мага Банкир. В СКР его подозревают в организации массовых беспорядков с целью помешать операции ФСБ против лидера боевиков Ибрагима Гаджидадаева, а также в вымогательствах у клиентов разорившегося Витас-банка, в качестве представителя учредителей банка.

Э.С: - Хватит искать в каждом дагестанце связь с боевиками. Надо дать ему шанс исправиться, возможно ему не хватало большего финансового размаха, другой команды, новых решений, пусть попробует с более крупными деньгами поработать, может пойдет дело. Что ещё по банку?

- Ну, фактически с начала 2012 года банк стал устойчиво развиваться в качестве банка-пылесоса, тупо открывает отделения, привлекает вклады под высокие % и как раз в начале 2012 года вклады превысили 50% от пассивов, достигнув 10 млрд, при этом клиентов юр.лиц у банка почти не было, остатки на счетах юр.лиц еле до 1,5 млрд дотягивали, да и сейчас нет…

Э.С: - А Сбербанк тогда государственный банк-пылесос по-вашему? Тоже более 50% вкладов. Герману Оскаровичу очень не понравились бы ваши клише, работают люди, просят - дадим. Устала я сегодня. Оформляйте бумаги и не беспокойте меня по пустякам, мне завтра к Путину на доклад.



Конечно ЦБ долгосрочные кредиты не дает и БПФ их через какое-то время по-немногу возвращает и на 1.11.2013 года должен ЦБ уже 4,3 млрд, а на 1.12.2013 долг рекордно сократился до 1,3 млрд.

Казалось бы победа, но уже в ноябре банк как раз и демонстрирует проблемы:

Из-за технических проблем утром 7 и 15 ноября в режиме консультирования клиентов работали допофисы «Белорусский» и «Мытищи», в период с 27 по 29 ноября 2013 года в режиме консультирования клиентов работает допофис «Комсомольский». С вечера 21 ноября почти сутки не работал допофис «Гостиный двор» — в связи с визитом президента России Владимира Путина в торгово-выставочный комплекс, где располагается этот офис. При звонках в допофисы «Митино», «Белорусский», «Якиманка» в банке ссылаются на отсутствие денег в кассе. По закрытию вкладов в конце ноября вкладчикам переносят сроки возврата денег на 3 дня.

29.11.2013 По результатам встречи руководства Банка Проектного Финансирования с представителями ЦБ предварительно одобрил изменение процентных ставок по привлечению вкладов физлиц.

Также 29.11.2013 БПФ дал новость «Уважаемые клиенты! Информируем вас, что 30 ноября и 1 декабря по техническим причинам дополнительные и кредитно-кассовые офисы работать не будут. Приносим свои извинения»

2.12.2013

Банк проектного финансирования (БПФ-банк) сообщил, что сложности с ликвидностью привели к перебоям в работе и задержкам в выполнении обязательств перед клиентами.

2.12.2013

Банк Проектного Финансирования в понедельник открыл офисы, банк не выдает вклады. «В данный момент денег в кассе нет. Оставляйте заявку. Как только деньги появятся, мы вам перезвоним, — сказал представитель банка. — Банк самоограничил объем операций. Мы ждем решения ЦБ».



3.12.2013

Информируем Вас о том, что, начиная с 3 декабря 2013 года, на период проведения в Банке Проектного Финансирования стабилизационных мероприятий, временно изменяется режим обслуживания во всех офисах Банка.

Дополнительный офис «Митино» Временно не обслуживает клиентов

Дополнительный офис «Отрадное» Временно не обслуживает клиентов

Дополнительный офис «Алтуфьево» Временно не обслуживает клиентов

Дополнительный офис «Якиманка» Временно не обслуживает клиентов

Дополнительный офис «Крылатское» Временно не обслуживает клиентов

Дополнительный офис «Войковский» Временно не обслуживает клиентов

Дополнительный офис «Белорусский» Временно не обслуживает клиентов

Дополнительный офис «Кутузовский» Временно не обслуживает клиентов

Дополнительный офис «Проспект Мира» Временно не обслуживает клиентов

Дополнительный офис «Серпуховский» Временно не обслуживает клиентов

Дополнительный офис «Аэропорт» Временно не обслуживает клиентов

Дополнительный офис «Комсомольский» Временно не обслуживает клиентов

Дополнительный офис «Южный Порт» Временно не обслуживает клиентов

Дополнительный офис «Чистые пруды» Временно не обслуживает клиентов

Дополнительный офис «Речной вокзал» Временно не обслуживает клиентов



6.12.2013

Рабочая группа ЦБ начала проверку в Банке Проектного Финансирования.



С 7 декабря 2013 года банку БПФ был введен запрет на привлечение вкладов физических лиц, в связи с ухудшением финансового положения банка.



9.12.2013

Офисы Банка Проектного Финансирования не открылись после выходных

Оператор колл-центра банка заявила, что все офисы БПФ сегодня не работают.



С 10 декабря Дополнительные офисы Банка проектного финансирования (БПФ) прекратили обслуживание клиентов в ожидании решения Банка России



12.12.2013

Проверка деятельности Банка Проектного Финансирования (БПФ) Банком России продлится до 18 января, сообщил корреспонденту Банки.ру зампред правления БПФ Сергей Мысь. По его словам, эта дата указана в документе Банка России о проверке БПФ.



13.12.2013 Лицензия БПФ отозвана. Утром того же дня представители ЦБ пришли в банк и обнаружили, что все данные с серверов стерты. «БПФ уничтожил всю электронную систему, восстановить ее невозможно — банк девственно чист, нет данных — нет ответственности»

Заместитель председателя правления Банка Проектного Финансирования (БПФ) Сергей Мысь признался, что решение Центробанка об отзыве лицензии было для него неожиданностью.



Активы БПФ с 1 по 13 декабря 2013 года сократились в два раза — с 23,1 млрд рублей до 11,6 млрд, — говорит Максим Осадчий. — Кредитный портфель за этот период сократился с 13,2 млрд рублей до 3,5 млрд. На 1 декабря капитал банка составлял 3,6 млрд рублей, следовательно, выявленная АСВ дыра в балансе составила 10 млрд рублей. В БПФ было размещено 16 млрд рублей вкладов. В ходе проверки АСВ выяснилось, что клиенты БПФ занимались дроблением вкладов: было проведено 2 тыс. операций на сумму 1,1 млрд рублей. Вложения БПФ в паи ПИФов составили на 1 ноября 2,7 млрд рублей. Из ликвидационного баланса банка следует, что его капитал на момент отзыва лицензии был отрицательным — 6,5 млрд рублей.



По данным АСВ размер обязательств банка на 20 января 2014 года составил 17,8 млрд рублей, в том числе 13,9 млрд — задолженность перед физическими лицами по вкладам.



12.03.2015

В отношении бывшего председателя правления Банка Проектного Финансирования (БПФ) Мурада Атциева возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Он переоформил кредиты с финансово благополучных компаний на фирмы-однодневки, похитив таким образом 5,4 млрд рублей. Кредиты 22 компаний, занимавшихся торговлей, строительством и менеджментом, были переданы восьми другим фирмам: ООО «Истра», ООО «Балтекс», ООО «Стимер», ООО «Антанта», ООО «Эстреллия», ООО «Артис», ООО «ЗенитЛегистик», ООО «ОмегаСервис». По версии следствия, это были типичные фирмы-однодневки без имущества и каких-либо активов. Атциев был отпущен под подписку о невыезде.



На 1 марта 2016 года размер выплаченной задолженности перед кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов – 699 287тыс. руб. Размер установленной задолженности перед кредиторами по состоянию на 1 марта 2016 года – 17 228 261 тыс. руб., в том числе: 1 очередь – 14 247 496 тыс. руб. (5 853 кредитора)





Вывод:

К приходу Атциева из проблемного Витасбанка на должность Пред.Правления, БПФ, как и в свое время Витасбанк, взял курс на открытие отделений и агрессивное привлечение вкладов, только уже в значительно большем масштабе. Клиентов юр.лиц у банка почти не прибавлялось, но за счет вкладов физ.лиц, банк стремительно нарастил активы. Центробанк в последние годы считает, что если мелкий банк в короткий срок привлек несколько млрд, открыв кучу отделений, с параллельной рекламой по выгодным вкладам, то у него хорошие шансы надежно разместить эти средства. Учитывая, что банк Витас предоставлял в ЦБ недостоверную отчетность, в Центробанке видимо посчитали, что Правление Витасбанка было к этому причастно было не в полном составе и при Атциеве БПФ стал получать крупнейшие кредиты от ЦБ, а в июле 2013 года ЦБ предоставил кредит размером почти в 2 капитала банка. Интересно, что клиентов у банка по-прежнему не было (остатки на счетах юр.лиц 1,2 млрд). Учитывая кредиты юр.лицам на 13,5 млрд, они свои расчетные счета предпочитали держать в других банках. Фактически клиенты-заемщики в БПФ были наиболее просветленными в отношении надежности банка, так как всегда избегали держать свои средства в БПФ. Вклады физ.лиц вместе с кредитами ЦБ на 1.11.2013 составили 20 млрд (активы 29 млрд). То есть более две трети источников активов являются фактически нерыночными и удивление вызвало бы не то, что банк их вложил в некачественные активы, а как раз наоборот, если бы он при отсутствии клиентов - юр.лиц, смог бы выдать кредиты надежным заемщикам, особенно учитывая, что пред.правления банка за свою банковскую карьеру получил только опыт как обанкротить банк. В целом Центробанку было бы неплохо присмотреться к такому критерию, как выдача многомиллиардных кредитов юр.лицам, при фактическом отсутствии такой категории клиентов, что прекрасно видно по мизерным остаткам на расчетных счетах юр.лиц и, чтобы потом не жаловаться общественности на недостоверную отчетность банка, отслеживать судьбу таких кредитов, даже лучше нанимать аналитические агентства, которые в силах проверить юр.лиц – заемщиков. Не могу сказать про более полную проверку, более качественный надзор, так как отзывами лицензий ЦБ пока доказывает общественности, что проверки в банках в порядке надзора идут только формальные, а нужно именно предупреждение банкротства на ранней стадии, пока банк не вошел в мертвую петлю.

В отношении данного банка нельзя сказать, что ЦБ добил огромным кредитом банк, так как ещё до Набиуллиной БПФ получал крупные кредиты от ЦБ, при Набиуллиной ЦБ только выдал рекордный кредит, и вот в этом, на мой взгляд, и сработал в БПФ метод Набиуллиной. Складывается впечатление, что Набиуллина предельно увеличив лимит кредитования БПФ – прощупывала почву под банком, мол если не сможет вернуть, то отзываем лицензию. Мне вот интересно, может быть стоит проверять надежность банка через отслеживание крупных кредитов банка юр.лицам, не выбрасывая на ветер бюджетные деньги?

А то пока получается совсем грустно, за 2,5 года на 1.03.2016 выплачено всего 700 млн, при требованиях 1й очереди 14.2 млрд