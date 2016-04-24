Альфа-банк 2й год подряд демонстрирует крупнейшие убытки, на фоне роста операций с нерезидентами

1.04.2016 активы 1,9 трлн: капитал 335 млрд; убыток 11,9 млрд (месяц назад убыток 828 млн); невозврат кредитов 163 млрд; резервы на возможные потери 240 млрд (по сравнению с прошлым месяцем снизились на 18 млрд); вклады физ.лиц 293 млрд; на текущих счетах физ.лиц 291 млрд; на счетах юр.лиц 283 млрд; Депозиты юр.лиц 482 млрд (на 1.01.2016 было 562 млрд); займ от ЦБ 3,5 млрд;; вложено в ценные бумаги 351 млрд (из них Прочие долговые обязательства нерезидентов 160 млрд); деривативы, от которых ожидается выгода 47 млрд (месяц назад были 74 млрд), деривативы, от которых ожидается убытки 32 млрд (месяц назад были 47 млрд),. Кредиты юр.лицам-нерезидентам 177 млрд

В последнее время у банка в основном растет активность по операциям с нерезидентами, очень хотелось бы узнать что это за операции



За исключением покупки Украинского банка нельзя сказать, что Альфа-банк наращивает присутствие на зарубежном рынке, если смотреть прессу по банку



3.07.2015

Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк сокращают персонал в своих отделениях в Лондоне



1.10.15

БКС сообщила о том, что договорилась с Альфа-банком о покупке 100% американской компании Alforma Capital Markets.

В январе управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей говорил, что банк закрывает представительство по рынку капитала в Нью-Йорке, поскольку офис на протяжении нескольких лет не приносил должной прибыли, расходы превышали доходы.

«По сути, мы продаем брокерскую лицензию. Проще продать компанию, чем ликвидировать ее – это огромная бумажная волокита», – объяснял человек, близкий к Альфа-банку. Сумма сделки, по его словам, «мизерная».



1.03.2016

«Альфа-Групп» вышла из сделки по покупке банка Zuno у Raiffaisen Bank International. Об этом сообщил сам RBI в своем пресс-релизе.

Продажа австрийского онлайн-банка Zuno компании ABH Holdings S. A. (входит в консорциум «Альфа-Групп», владеет мажоритарным пакетом акций Альфа-Банка) не состоится, причина выхода не связана с состоянием продаваемого актива, отмечает RBI. Zuno Bank является небольшим банком RBI, работающим на рынках Словакии и Чехии. На конец 2015 года там работали 200 сотрудников, у банка 25 тыс. клиентов, сумма депозитов составляет 775 млн евро, объем кредитного портфеля — 75 млн.



крупные убытки Альфы и операции с нерезидентами в 2015 году

1.05.2015 активы 1,7 трлн: убыток 22 млрд; кредит от ЦБ 112 млрд; кредиты юр.лицам нерезидентам 150 млрд

1.06.2015 активы 1,7 трлн: убыток 28 млрд; кредит от ЦБ 116 млрд;

1.07.2015 активы 1,7 трлн: убыток 16 млрд; кредит от ЦБ 91 млрд;

В этот период каждый месяц у банка возрастали вложения в ценные бумаги, основной рост по графе Прочие долговые обязательства нерезидентов с 47 млрд до 69 млрд

Интересно куда Альфа так стремился тогда и продолжает сейчас (рост до 160 млрд на 1.04.2016)…

Кредиты юр.лицам-нерезидентам выросли несущественно с 150 млрд на 1.05.2015 до 177 млрд на 1.04.2016 (разьве что просрочка по нерезам в 5 млрд появилась)

Немного выросли акции и паи дочерних иностранных банков и фирм были на 1.05.2015 в сумме 6,8 млрд, на 1.04.2016 стало 9,5 млрд.

Есть ещё на 1.04.2016 статья Долговые обязательства иностранных государств 88 млрд (хотелось бы надеятся, что это не Украина, где Альфабанк прикупил недавно банк, хотя частично могут быть и они)

21.09.2015

Киевский Альфа-Банк рассматривает возможность обращения в суд в связи с заявлениями бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что российская «Альфа» якобы использовала инсайдерскую информацию для операций с долговыми обязательствами Украины.Тимошенко сказала, что уполномоченный по управлению госдолгом Украины Виталий Лисовенко до 2014 года работал в Альфа-Банке.



Если к этому добавить кредиты на 37 млрд банкам-нерезидентам также на 1.04.2016 (мне тяжело представить, что это не дочерние банки-нерезиденты Альфа-банка), то у банка фактически более четверти активов находится вне пределов досягаемости, если что…

В мелких и средних банках, которые рухнули, все активы выданные нерезидентам испарились, вот интересно в случае Альфабанка это исключение и все вложено в супернадежные активы или как?

Убытки растут одновременно с ростом вложений в структуры нерезидентов– тревога возрастает вместе с ними

Если вспомнить, как банкротились ряд крупнейших банков, с крупными выданными кредитами нерезидентам, то Центробанку пора обязать банки раскрывать в какие страны и кому идут деньги, чтоб потом не разводить руками, как в случае с Внешпромбанком и ПЧРБ, с негодованием сообщая, что банки предоставляли недостоверную отчетность. Просто не было требования о раскрытии оффшорных операций, которые нужно сделать публичными, и банки не могли поступить по-другому, втихаря выводя деньги.

Хочет банк работать с зарубежными структурами, пусть показывает, что это не обычный вывод в оффшор денег.

Кредитует нерезидентов – пусть показывает, что это не структуры акционеров.

Вкладывает в ценные бумаги нерезидентов ,пусть показывает, что это не фирмы-пустышки с практически необитаемых островов.

И не придется Центробанку в сотый раз разводить руками, что деньги ушли в оффшоры и их уже не достать!