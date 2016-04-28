Зачистка ненадежных банков Центробанком - метод Набиуллиной (№4 Интрастбанк)

Интрастбанк

16.09.2014 Лицензия отозвана



Банк образован в 1994 г. и 6 лет до конца 2000 года работал в категории мелких.

На 1.01.2001 активы 672 млн: капитал 325 млн; вложения в гособязательства 107 млн

В мае 2000 года в состав членов Совета Интрастбанка входит Тарасов Виктор Иванович (на тот период он занимает должности Президент НПФ "Газфонд", Председатель Правления ГАЗПРОМБАНКа, член Совета ОАО "Газпром", Вице-президент Ассоциации российских банков)

Банк входит в банковский холодинг Газпрома и стремительно растет, туда же вошел Банк“Европейский”, который также контролировался топ-менеджментом Интрастбанка, так Богдан Яровой являлся пред.правления банка “Европейский” и владел 19,4% в капитале Интрастбанка.

На 1.01.2003 активы Интраста 3,1 млрд: капитал 739 млн

В 2003 году Газпромбанк, контролирующий 25% капитала банка, выходит из состава акционеров банка. В августе 2003 года Тарасов покидает пост Президента НПФ "Газфонд", до этого на посту Председателя Правления ГАЗПРОМБАНКа его подвинул Юрий Львов, основатель Банка "Санкт-Петербург". Сына Тарасова – Олега также попросили с поста зампреда Газэнергопромбанка и он в 2003 году стал пред.правления Интрастбанка. Газпромбанк и его структуры отзывают свои средства из Интрастбанка. Больше уже ничего не сдерживает Интрастбанк от свободного плавания на остатках бизнеса Тарасова.

На 1.01.2006 активы 3,6 млрд: капитал 962 млн; вклады 290 млн; депозиты юр.лиц 1 млрд

В 2003 году были периоды когда активы банка достигали 5 млрд, но постепенно возможности банка снижались, вслед за увеличивающимся разрывом с структурами Газпрома, но Банк “Европейский” (На 1.01.2006 активы 1,7 млрд), остался под контролем топ-менеджеров Интраста. НПФ “Регионфонд” также остался под контролем Тарасова и его друзей.

Также у Тарасова была ЗАО "Национальная строительная компания" в Новом Уренгое, которая перешла под контроль Олега Тарасова вместе с "ИнтрастБанком". Потеряв заказы на строительство газопроводов для "Газпрома" (контракты доходили до 12 млрд рублей), Тарасов перебивался мелкими подрядными работами. Объемы заказов упали до 1,5 млрд рублей, а долг перед "ИнтрастБанком" вырос до 77 млн рублей. В итоге НСК проходит через процедуру банкротства, а бывшая глава компании Ирина Лагутина перешла на работу в другую подконтрольную Тарасову структуру — "АвтоМетанСервис", которая агрессивно конфликтует с владимирским предприятием "Далекс", работающим на "оборонку", из-за долгов по аренде своих корпусов. В "Далексе" говорят, что потратили на капремонт "убитого" имущества АМС гораздо больше и в настоящее время в суде пытаются в порядке взаимозачета взыскать с "АвтоМетанСервиса" 50 млн рублей.

В результате сокращения своего бизнеса и роста долгов перед банком ,Тарасов решает компенсировать дефицит источников кредитования путем активного привлечения вкладов и на конец 2008 года вклады превышают 1 млрд.

На 1.01.2010 активы 5,6 млрд: капитал 1 млрд; вклады физ.лиц 1,4 млрд;

Если делать ставку на физ.лиц, то уже не нужны никакие серьезные партнеры. Проблема только в том, что банк превращается в пылесос и серьезных партнеров, а значит и заемщиков у банка не появляется. Интрастбанк в значительной степени кредитовал структуры акционеров, в том числе и открыто, не скрывая это от ЦБ в ежемесячных отчетах. Но ЦБ свято верил в репутацию Тарасова, который все-таки из Газпромбанка, хотя у нас примеров стремных топ-менеджнеров из первоклассных структур, хоть пруд пруди:

- топ-менеджеры Сбербанка похоронили множество банков ,придя из непотопляемого Сбербанка и обнаружив, что в других банках миллиарды имеют свойство кончаться

- Высокопоставленные сотрудники Центробанка, выйдя из ЦБ, хоронили банки целыми холдингами

- Можно вспомнить Банк Москвы, из которого мэр Москвы Лужков финансировал место в списке Форбс для своей жены, прошло много лет, а Банк Москвы до сих пор не придет в себя, на 1.01.2016 убыток 62 млрд.

- СБС-Агро занимал 2е место по размерам после Сбербанка, это не помешало ему рухнуть.

- В 2008 году пришлось санировать несколько банков олигархов, Дерипаска

- В 2014 году уже Члены Совета Федерации банкротили свои банки, Мой банк например, раньше Пугачев показывал возможности сенатора на Межпромбанке.

- Да и с самой Единой России, пользующейся особым доверием власти, выходцы из неё воруют в особо крупных размерах Депутат- Единой России Юрий Бондаренко обвиняется в преднамеренном банкротстве банка "Сочи"; в феврале 2016 г. был отзыв лицензии у Международного акционерного банка (МАБ), подконтрольного депутату Госдумы, члену фракции "Единая Россия" Михаилу Слипенчуку



Таким образом получается, что в России доверяться репутации, как это делает ЦБ, нельзя, на предмет вывода денег надо было часто проверять и выходцев из Газпрома.



На 1.10.2012 активы Интрастбанка 11,3 млрд обороты по корсчетам ностро в банках-нерезидентах за месяц 3,8 млрд. До этого ежемесячные обороты были в пределах 1 млрд

1.11.2012 активы 11,8 млрд: обороты по корсчетам ностро в банках-нерезидентах за месяц 11,6 млрд.

1.12.2012 активы 11,7 млрд: обороты по корсчетам ностро в банках-нерезидентах за месяц 10,1 млрд.

В 2013 году была другая схема, резко выросли обороты по корсчету в ЦБ и ностро в российских банках

1.05.2013 активы 11,9 млрд: оборот по корсчету в ЦБ за месяц 21 млрд; обороты по корсчетам ностро в банках за месяц 5,7 млрд.

Возможно оборот по корсчету в ЦБ не такой уж большой, если бы не мизерные остатки на счетах юр.лиц 1,2 млрд. То есть получается, что крупных клиентов у Интраста нет, а огромные обороты есть.

1.09.2013 активы 13,6 млрд: оборот по корсчету в ЦБ за месяц 33 млрд; обороты по корсчетам ностро в банках за месяц 14,5 млрд.



Интрастбанк, осмелев от бесконтрольности, открывал филиалы и увеличивал объемы вкладов

На 1.08.2014 активы Интраста 13,5 млрд: капитал 2,2 млрд; вклады физ.лиц 5,9 млрд; привлечено от банков 1,5 млрд (из них от ЦБ 190 млн); депозиты юр.лиц 1,8 млрд; кредиты юр.лицам 11 млрд; невозврат 600 млн

При этом не обошлось без серьезных помошников, так экс-глава "Россельхозбанка" Юрий Трушин, который, по версии следствия, организовал похищение из госбанка 1,2 млрд рублей, до сих пор числится на сайте "Единой России" Советником Председателя Совета АКБ "ИнтрастБанк", хотя давно скрывается от российского правосудия в Австрии. Именно по совету Трушина на клиентской базе государственного "Россельхозбанка" были созданы региональные филиалы "ИнтрастБанка".

Смягчение контроля над банком со стороны ЦБ, сказалось и на его обнальной деятельности, так за три года "сомнительные операции" достигли суммы в 7 млрд долларов. При этом за рубеж ежемесячно выводилось от 150 до 200 миллионов долларов. И только в феврале 2014 года в банк пришло предписание ЦБ, ограничивающее объем проведения платежей в иностранной валюте по корреспондентским счетам за рубеж. Центробанк долгие 3 года ждал священной цифры 7.

Семь – это цифра везения, самое магическое и священное число, олицетворяющее мудрость, святость и тайное знание. У многих могли бы возникнуть вопросы зачем так долго ждать, если бы не объясняющая всё цифра 7…

Профилактические меры ЦБ начал предпринимать на месяц раньше, на 1.01.2014 при активах 13.8 млрд в кредиты юр.лицам было выдано 11,8 млрд, ещё 200 млн был невозврат кредитов, в кредиты фирмам был выдан почти весь баланс банка, именно в это время поступил проверочный кредит от ЦБ, по методу Набиуллиной, на 422 млн, это был крупнейший для банка кредит, весом в треть капитала и ЦБ добился начала заката банка, но ЦБ в этом случае поступил экономно для бюджета, отозвав лицензию сразу после возврата кредита, чуть ранее 15 августа ограничив лицензию на прием вкладов.

15 августа в Интрастбанке рассказали, что прием вкладов у неакционеров банка остановлен. Всем физлицам, желающим открыть депозит, банк начал дарить акции номинальной стоимостью 6000 руб. Вообще ограничение ЦБ достаточно смешное, он не разрешает банку привлекать средства физ.лиц, разрешая только акционерам вносить деньги, но зачем оставлять лазейку для возможности делать акционерами застрахованные вклады? Дело даже не в том, что банк обходит запрет, делая всех вкладчиков акционерами, ведь действующие акционеры все свои вложения в банк легко могут переоформить с юр.лиц на физ.лиц, зная о предстоящем банкротстве. Для чего акционерам такая поблажка, если банкротство банка происходит прежде всего из-за вывода акционерами денег из банка через левые кредиты?



Можно отметить, что финансовые трудности были также у банка «Европейский»

16.12.2013

В Калининграде со счетов банка «Европейский» по одной карте можно снять не более 10 тысяч рублей. Платежи юридических лиц будут осуществляться по остатку на утро одним рейсом в конце рабочего дня

Банк «Европейский» является одним из крупнейших банков Калининградской области. Основными акционерами являются кипрский офшор «Илузанион Консалтантс Лимитед» (19,66%), НПФ «Регионфонд» (4,30%), физлица — Богдан Яровой и его мать Юлия (29,21%), Евгения Селихова (19,91%), председатель совета директоров Интрастбанка Олег Тарасов (16,73%), Богдан Будзуляк (9,74%).



11 февраля 2014 года

Банк "Санкт-Петербург" вчера завершил сделку по приобретению 100% ЗАО ИКБ "Европейский" (г. Калининград) за 625 млн рублей . Договор купли-продажи был подписан 23 января 2014 года. Сделка получила одобрение Банка России



4.09.2014 Председатель правления банка «Европейский» Богдан Яровой покинул банк.

Собственниками банка «Европейский» были

Селихова Евгения Константиновна, 22,5%

Яровой Богдан Витальевич, 22,0%

Тарасов Олег Викторович, 18,9%

Яровая Юлия Ивановна, 11,0%

Будзуляк Богдан Владимирович, 11,0%

Гилерман Эдуард Аркадьевич, 9,24%



Группе кавказцев Тарасов в октябре 2014 г. также продал НПФ Регионфонд, в совет фонда вошли

Евлоев Михаил Алексеевич

Евлоев Герман Абдул-Керимович

«Регионфонд» знаменит тем, что его создали люди из команды отца «Газпрома» Рема Вяхирева, а сам Вяхирев получал частную пенсию из этого фонда, рассказывал он незадолго до смерти

В 2014 году Тарасовы ещё контролировали фонд:

3 июня 2014 из отчета Фонда: Членами Совета директоров Фонда утвердить следующих лиц: Селихову Евгению Константиновну; Селихова Алексея Вячеславовича; Тарасова Олега Викторовича; Тарасову Галину Иосифовну; Ярового Богдана Витальевича; Панова Юрия Рудольфовича.



Незадолго до банкротства интересно себя вели рейтинговые агентства, конечно российские:



18.02.2014

Агентство AK&M подтвердило рейтинг Интрастбанка по национальной шкале на уровне «А» (класс заемщиков с высокой степенью кредитоспособности, риск несвоевременного выполнения обязательств низок, а вероятность реструктуризации долга или его части минимальна). Прогноз — «стабильный»



5.03.2014

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу Интрастбанка с «позитивного» на «развивающийся. Рейтинг кредитоспособности остался без изменений на уровне «В++» («приемлемый уровень кредитоспособности»).



Варианты диалога банка с агентствами:

18.02.2014

Банк- нам нужен хороший рейтинг, чтобы вкладчики не убежали

AK&M – У вас же в феврале ограничили лицензию, заемщики мутные ООО, повязанные на акционеров, которые практически все активы вывели из банка, может рейтинг В (удовлетворительная кредитоспособность)?

Банк- нам нужен рейтинг А

AK&M – Вы нас без ножа режете. Что о нас люди скажут?

Банк- Простят и поймут, увеличивать оплату мы не будем. Помните мы братство, один за всех и все за одного, мы ведь тогда и в следующих банках у вас рейтинг будем заказывать.

AK&M – Черт с вами, забирайте А, если бы не бизнес и дружба, рейтинг А вам никогда не видать.

Банк- Может тогда А++ (Максимально высокая степень кредитоспособности)?

AK&M округляет глаза от такой запредельной наглости…

Банк:- Да шутим мы, «А» пойдет)



5.03.2014

Банк:- нам нужен хороший рейтинг А

«Эксперт РА»: - Окститесь, побойтесь ЦБ, кредит им верните хотя бы, акционеров потрясите, чтоб часть денег в банк вернули, ну нельзя весь баланс им отдавать, сейчас только С (низкая кредитоспособность)

Банк:- Вспомните, что не так много у вас клиентов банков осталось, а будет ещё меньше! Мы то с банковского рынка не уйдем, а вот клиентов вам можем урезать, когда новый банк получим

«Эксперт РА»: - «А» не можем, нам после вас не только выживать, но и в глаза людям смотреть, только В++ («приемлемый уровень кредитоспособности»).

Банк:- Зря зажимаете высший уровень, все равно за прошлые рейтинги вкладчики вас проклинали, проклинают и будут проклинать

«Эксперт РА»: - Зато нас пока физически не бьют, поэтому только В++



В конце июня 2014 г. в Интрастбанке сменился предправления: вместо Владимира Добрынина исполняющим обязанности стал Борис Епифанов.



Через несколько месяцев, уже 15 августа банку ограничили лицензию, а он в свою очередь ограничил выдачу вкладов, но крупные вклады банк в течении августа вернул, с 1.08.2014 вклады сократились с 5,8 млрд до 4.8 млрд на 1.08.2014. В последний месяц своей деятельности банк вернул более 1 млрд вкладов, скорее всего приближенным к руководству вкладчикам и погасил кредит ЦБ. Остальные клиенты более месяца получали отказ банка, а с 18 августа сотрудники Интраста говорят клиентам, что у банка скоро отзовут лицензию.



16.09.2014

Московская биржа впервые за год отключила игрока от торгов за неисполнение сделок. В сентябре за пять дней Интрастбанк четырежды не исполнил обязательства на торгах Московской биржи в режиме переговорных сделок на общую сумму 130,6 млн рублей. Так, 3 сентября биржа вынесла банку предупреждение, на следующий день оштрафовала (размер не раскрывается, но на сайте биржи указаны санкции в 0,05% от суммы неисполненных обязательств — получается 33 721 рубль). Но и это не помогло: 8 сентября Интрастбанк опять попал в «дефолтный» список, после чего биржа решила приостановить ему доступ к торгам — для «предотвращения дальнейших неисполнений», объяснил представитель биржи.





16.09.2014 Лицензия отозвана

Олег Тарасов, являющийся фактическим бенефициаром "ИнтрастБанка" и доведший его до банкротства, скрылся от следователей и разгневанных клиентов за границей в чешской Праге в домах на улицах Kolma и Mezibranská. Он успел прикупить недвижимость в Чехии и Словакии, которой теперь номинально распоряжается его сын Евгений (одновременно являющийся сотрудником ООО "Газпром экспорт" в Петербурге).



8.10.2014

Как следует из финансовой отчетности, предоставленной в ЦБ самим Интрастбанком, активы банка на 12 сентября 2014 года составляли 12 млрд рублей, из которых более 10 млрд приходится на кредиты юрлицам. Но оценкам ЦБ, реальная величина активов банка не превышает 0,6 млрд рублей, а пассивы составляют 9,7 млрд. Из них 5,1 млрд приходится на вклады физлиц.

Дополнение:

Среди активов есть кипрская компания KIPARAMOTO LTD, она фигурировала в числе участников долевого строительства жилого комплекса в Марушкино и получала финансирование от "ИнтрастБанка". В результате деньги банка на якобы строительство (на сегодняшний день ни один из домов ЖК так и не сдан), оказались в KIPARАMOTO LTD. То есть, были переложены из банковского кармана в личный, оффшорный. В числе "пайщиков-концессионеров" долевого строительства также выступали сотрудники банка: супруга предправления Интрастбанка Владимира Добрынина и дочь бухгалтера Н. Козловой.



21.11.2014

Кредиторы столичного Интрастбанка пока могут рассчитывать максимум на 148 млн рублей, Фактическая величина активов была оценена в 0,6 млрд рублей (вместо 12 млрд из сданной банком ЦБ отчетности на 12 сентября) при обязательствах в 9,7 млрд.

Расходы на проведение мероприятий конкурсного производства на период до 20 октября 2015 года АСВ прогнозирует в объеме 199,8 млн рублей. Таким образом, по предварительной оценке конкурсного управляющего, на удовлетворение требований кредиторов пока может быть направлено не более 148 млн рублей



По состоянию на 1 апреля 2016 года на выплаты кредиторам Банка направлено 230 530 тыс. руб.

Учитывая план расходов АСВ, активы банка делятся по-братски 50 на 50 между кредиторами и АСВ.



Вывод:

Интрастбанк свое развитие получил после прихода в 2000 году бывшего пред.правления Газпромбанка Виктора Тарасова, который уйдя из Газпромбанка, рассчитывал подняться на банковской группе Газпрома, его сын был зампредом Газэнергопромбанка, совладелец Интраста Яровой возглавил Банк “Европейский”, куда в совладельцы прошел и Тарасов. Все эти банки официально входили в холдинг Газпрома, но вскоре звезды начали поворачиваться к Тарасову более темной стороной, Газпромбанк выходит из акционеров Интрастбанка Тарасов теряет свои должности одну за другой, сына попросили из Газэнергопромбанка, но в этой тяжелой ситуации не остается Интрастбанк без акционеров, на смену Газпромбанку пришли гражданин Кипра Георгиус Малактос и возможно ценитель юмора Олег Петросян. Интрастбанк на какое-то время сдувается, но Тарасов решает пойти другим путем. Определенный кредит доверия перед ЦБ у Тарасова был, его не проверяли, поэтому, раз не удалось подняться на банковской группе Газпрома, то можно было попробовать сорвать большой куш на построении пирамиды долгов, за счет вкладов физ.лиц, придется конечно в расход пустить репутацию, но большие деньги способны отодвинуть от глаз позор и ответственность перед партнерами. Интраст начинает агрессивно привлекать вклады физ.лиц, с 2008 года по 2013 год объем вкладов увеличился в 6 раз до 5,8 млрд. Политику выдачи всех активов в кредиты юр.лицам банк начал в 2012 году. Примерно тогда же банк начал сомнительные операции, за которыми ЦБ не мигая наблюдал 3 года, выжидая священную цифру 7, после которой ввел ограничение банку и странные обороты сразу ушли, добивал ЦБ банк проверочным кредитом, после возврата которого, банку уже было нечего отдавать вкладчикам, тем более ЦБ ввел ограничение на прием вкладов, на котором банк продержался всего месяц.

Складывается впечатление, что раз ЦБ так долго ждал, то выведение Интрастбанком 7 млрд долларов из России были нужны стране или некоторым топ-менеджерам структур Газпрома, вряд ли Тарасов окончательно потерял связи с Газпромовцами…