Зачистка ненадежных банков Центробанком - метод Набиуллиной (№5 Банк СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, CБ-банк)

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК



16.02.2015 Лицензия отозвана



Становление банка Судостроительный началось с развития банка Мономах, который заявил о себе в 1994 году. Учредителями банка Мономах были:

- ТОО "Профит Лтд" директор ПОДОБЕД С.М.

- Фирма ДЕСМА директор ВОВЧЕНКО А.Л.

- ФИРМА МАРКОНТИ директор ВОВЧЕНКО А.Л., Главный бухгалтер Зубова Елена Константиновна

(учр. ТОО "ПРОФИТ,ЛТД")

Комментарий:

Все эти лица потом в таком же плотном составе оказались в руководстве Судостроительного банка



5.09.1994 банк Мономах получил валютную лицензию.



15.12.1994

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА "МОНОМАХ" АЛЕКСЕЕМ ГОЛУБКОВЫМ

- Сейчас в нашем банке внедряется система Банк-Клиент. Мы стремимся максимально гибко подходить к вопросу размещения средств своих клиентов. Для этого необходимо только передать "объявление на бронирование средств" или заключить депозитный договор, после чего ваши деньги уже начинают работать на вас. Мы выпускаем рублевые и валютные банковские пластиковые карточки "Мономах-Юнион кард" и "СТБ-Мономах". Ближайшие планы - это во-первых, увеличение нашего уставного фонда до суммы свыше 3 млрд руб. Думаю, нет необходимости говорить, что банк не строит на деньги вкладчиков так называемые "денежные пирамиды". Средства клиентов работают в "инвестиционном портфеле" банка. Кроме того, мы уделяем внимание операциям с недвижимостью. Адрес банка "Мономах": Москва, проспект Мира, 101.



С февраля 1995г. банк Мономах перестал платить арендную плату, хотя продолжал пользоваться помещением по адресу: Москва, проспект Мира, 101.

Дополнение:

Банк также нахватал межбанковских кредитов у нескольких десятков банков и потом заявил им, что денег на возврат у него нет.

По тому, насколько бесцеремонным был отказ банка Мономах отдавать кредиты свидетельствуют материалы суда одного из банков-кредиторов:

Сотрудник службы безопасности "Пробизнес-банка" Кружков, по его словам, случайно узнал, что банк Мономах не вернул кредит на 400 млн. Представляли интересы банка Мономах Фильченко и Фадеев. И так как Фадеев вскоре исзез, то Кружков обманным путем вынудил Фильченко пройти с ним в автомашину и затем отвез его в автомобильный бокс гаражно-строительного кооператива "Вымпел", используемый для стоянки автомашин АКБ "Пробизнес-банк". В автомобиле по пути следования приехавшие с Кружковым мужчины угрожали Фильченко насилием. Требуя возврата денег в сумме 400 млн. рублей (переданных при посредничестве Фильченко "Пробизнес-банком" банку "Мономах") и угрожая убийством ему и его дочери, Кружков стал бить Фильченко ногами по ногам, ударил кулаком в левую височную область головы, нанес удар ногой в "солнечное сплетение". Потом Фильченко закрыли в подвале гаража, а сверху поставили автомобиль "Джип" и ушли, закрыв снаружи дверь гаража навесным замком. Фильченко были причинены легкие телесные повреждения, не повлекшие расстройства здоровья. Пробыв в подвале более часа, Фильченко вылез из подвала, затем при помощи подручных средств открыл дверь гаража и вышел из него, отделавшись легким испугом.

Комментарий:

Это были суровые 90-е, руководители Мономаха сколачивали себе первоначальный капитал для ведения законного бизнеса, присваивая полученные кредиты, но некоторые кредиторы хотели для своих денег другой судьбы…



В апреле 1995 года банк получает ограничение лицензии



12.04.95 г. сотрудниками РООП задержан Сотников Андрей Алексеевич, 1962 г.р., сотрудник службы безопасности КБ "Мономах" у которого при задержании было изъято взрывчатое вещество 30 гр. вещество - пластид 98 гр., пистолет-ракетница, холостые патроны калибра 30 шт.

Комментарий:

Это были суровые 90-е, каждому живому сотруднику банка Мономах было чего опасаться и если не удалось бы сигнальными ракетами привлечь внимание, в случае нападения, то взрывчатые вещества могли бы на какое-то время отпугнуть строптивых кредиторов, не желающих участвовать в первоначальном накоплении капитала.



В начале мая 1995 г. нач.ГУ ЦБ Шор отметил в интервью, что среди банков Систематически допускающих в своей деятельности грубые нарушения есть и банк Мономах





15 ноября 1995 года отозвана лицензия банка "Мономах"



И вроде бы все легко сказывается, да не скоро дело делается, Лишь только в марте 1996 года в банк Судостроительный приходит новая команда во главе с Председателем правления Алексеем Голубковым. Вовченко стал зам.предом, Зубова гл.бух, одним из акционеров стал Подобед.

Правда открыто себя акционерами сразу не объявили, поставили фирмы с Багамских островов и Кипра, чтобы дать кредиторам Мономаха время забыть про долги и не провоцировать их приходить с гневными требованиями в новый банк, купленный для бизнеса с чистого листа.

Чтобы усилить команду, Голубков пригласил своего земляка Дмитрия Кунду руководителя питерского филиала банка Эскадо, лицензия которого была отозвана 17.03.97. Впоследствии, после ликвидации филиала банка Эскадо, в Санкт-Петербурге был открыт филиал банка Судостроительный, который Кунда по началу и возглавил, став позже 1м зампредом.

Март 1997 года Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении руководителей

банка "Эскадо". Банкиры подозреваются в хищении государственных средств и подлоге финансовых документов при реализации вексельной программы банка в Ростовской области. Сейчас следователи заняты поиском 13 млрд. рублей, перечисленных Минфином в "Эскадо" для погашения векселей.

В 1996 году "Эскадо" не смог погасить 46 своих векселей на 3 млрд руб., выданных акционерному обществу "Петролсиб". Также не вернули из банка свои деньги: музей-заповедник "Царицыно", Государственный Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Российская государственная библиотека, Российская публичная историческая библиотека, Казанская государственная консерватория, Российский институт культурологии, Краснодарская академия культуры .

Всего "Эскадо", задолжал своим кредиторам более 40 млрд руб.

Естественно Кунда не мог не стать акционером банка Судостроительный, может быть зарплата руководителя филиала Эскадо была не очень большой, но деловые успехи Кунды, сразу после банкротства банка, позволили ему вскарабкаться по карьере с директора филиала до совладельца банка.

И в обновленной команде банк Судостроительный заиграл всеми красками, создав заодно банк "ТГ Кредит Банк Инк." в республике Науру, его возглавил Вовченко. Под строгим надзором ЦБ банк Судостроительный проводил операции как в банках Науру, так и в других оффшорных банках, в том числе в 2000 году в Югославии, где были военные действия, а значит банковские операции, на миллиарды рублей ежемесячно, там были нужнее, благотворительность там, гуманитарная помощь, может кого из беженцев на судне перевести в более безопасное место. В 2000-е года, когда стреляли, появлялся не только вооруженный и храбрый Саид, но и смелый банк Судостроительный, работающий под строгим надзором ЦБ.

И если в начале 2000 года баланс банка еле превышал 300 млн:

1.01.2000 активы 274 млн

1.04.2000 активы 307 млн

То уже к концу 2000 года, банк начал стремительно расти

1.10.2000 активы 460 млн: капитал 46 млн, оборот с банками-нерезидентами по счетам Лоро за месяц 700 млн.

Банк маленький, но кого из иностранных банков это может напугать, тем более в Югославии?

В течение 1991-2001 гг. по всей территории бывшей Югославии было сброшено около 300 тыс. бомб и выпущено около 1 тыс. ракет.

1.01.2001 активы 1,1 млрд: капитал 177 млн: оборот с банками-нерезидентами по счетам Лоро за месяц 3,5 млрд, опять строго Югославия, обороты с которой за месяц превышают активы в 3,5 раза.

Конечно у кого-то может возникнуть вопрос, почему банк Судостроительный именно в период войны начал работать в Югославии, но с другой стороны надежно укрепленные кассовые помещения банков и ещё более защищенные денежные хранилища могли спасти кому-то жизнь, тем более во время войны в дефиците все и конечно банковские услуги. Многие наверняка приходили делать вклады во время бомбежек, часами пересчитывая деньги в кассах банка или в депозитарных хранилищах, которые могут выдержать и точные взрывные попадания.

В любом случае во время войны в Югославии, банк Судостроительный не только выжил, но и смог за год вырасти ещё в 3 раза, на конец 2001 года на 1.01.2002 активы 3,5 млрд: капитал 672 млн; оборот с банками Югославии за месяц 3,2 млрд, стал сокращаться, так как война фактически закончилась.

За следующие 2 года стали происходить настоящие чудеса

1.01.2003 активы 8,3 млрд: капитал 1,6 млрд;

1.01.2004 активы 13,8 млрд: капитал 2,6 млрд;

К примеру более 5 млрд составляют операции такого типа: банку СТРОЙКРЕДИТ выдан кредит на 500 млн и также 500 млн поступило от него по счету Лоро. КБ Балтийский Транзитный банк выдан кредит на 360 млн и 360 млн поступило от него по счету Лоро в банк Судостроительный.

То есть банкам выдаются деньги в том же объеме, в котором от них эти деньги получены.

Если подумать про бешенный рост капитала, то ещё 2,6 млрд (происхождением от учредителей с оффшорных островов) тоже могут быть выданы им же. А это уже более половины активов.

С одной стороны банк демонстрирует супернадежность, так как кредиты банкам выдаются строго в том объеме, в котором они получены от них, но с другой стороны понятно, что банк в особо крупном размере делает из активов банка дырку от бублика. Быть может руководство банка ещё опасалось, что им годами будут напоминать, как они кинули другие банки на межбанковских кредитах в далеких 90х, когда все выживали, как могли, и с ними больше никто из банков работать не будет, но теперь, если, не вникая, глянуть баланс, то получается банки стоят в очередь, чтобы дать банку денег. На мой взгляд опасения зря, народ у нас не злопамятный, да и 90е пережили не все из тех, кого кинули.

В любом случае банк Судостроительный единственный банк, который смог за 3-4 года сделать из банка коропули один из крупнейших банков России, пусть только на бумаге, но уже этого достаточно, чтобы попадать во все рейтинги. А единственный, кто знает досконально, что из себя представляют активы и пассивы банка официально, всегда действует, как те 3 обезьянки: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу.

1.01.2006 активы 24 млрд: капитал 3,2 млрд; вклады физ.лиц 450 млн



В сентябре 2007 года банк объявил о сворачивании розничного бизнеса, но интересно то, что банк на розничном рынке и не был, активы представляли из себя рисованные межбанковские операции, операции с ценными бумагами и более половины активов выдано в кредиты юр.лицам.

1.01.2007 активы 29,8 млрд: капитал 3,6 млрд; вклады физ.лиц 355 млн; кредиты физ.лицам 850 млн; кредиты юр.лицам 15,2 млрд



1.01.2008 активы 33,8 млрд: капитал 4 млрд; вклады физ.лиц 1,2 млрд; кредиты физ.лицам 1,5 млрд; кредиты юр.лицам 21,1 млрд



В 2010 году Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило долгосрочный долговой рейтинг в национальной валюте на уровне «B3» двум выпускам облигаций СБ Банка.

Долговые обязательства с рейтингом B рассматриваются как спекулятивные и подвержены высокому кредитному риску. модификатор 3 указывает, что обязательство находится в нижней части этой общей рейтинговой категории.



Банк заработал выход на международную арену, учитывая способность банка масштабно рисовать баланс и для многих банков, помогавших в рисовании баланса, это не секрет – это первая масштабная победа банка. На волне успеха банк открыл около 20 офисов по стране. Как только был получен международный рейтинг, банк сразу стал увеличивать объемы выпуской своих ценных бумаг и перестал рисовать балансы, так как стал полноценным заемщиком на всех секторах рынка.

1.01.2011 активы 37 млрд: капитал 5,4 млрд; вклады физ.лиц 6,7 млрд; привлечено от банков 5 млрд (кредиты банкам 313 млн); кредиты физ.лицам 748 млн; кредиты юр.лицам 23 млрд; вложено в ценные бумаги 11,5 млрд; привлечено в собственные ценные бумаги 11 млрд



16.03.2012

Главное управление экономической безопасности МВД совместно с управлением «К» СЭБ ФСБ пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном выводе за рубеж свыше 100 млрд рублей. Члены группы провели ряд сделок по купле-продаже акций российских эмитентов, а вырученные деньги вывели за границу. МВД совместно с ФСБ провели выемку документов по делу о незаконном выводе за рубеж 100 млрд рублей в Фондсервисбанке, в Мастер-Банке, и СБ Банке



1.01.2012 активы 42 млрд: капитал 5,8 млрд; вклады физ.лиц 7,7 млрд; привлечено от банков 3,7 млрд (кредиты банкам 737 млн); кредит от ЦБ 3,3 млрд; кредиты физ.лицам 631 млн; кредиты юр.лицам 24 млрд; вложено в ценные бумаги 13,6 млрд; привлечено в собственные ценные бумаги 11,8 млрд

Комментарий:

Оборот за месяц по счетам ностро иностранных банков 36 млрд,

Оборот за месяц по счетам лоро рос.банков 22 млрд

И снова у банка особо крупные обороты с иностранными банками

Учитывая прежнюю многолетнюю склонность банка СБ к работе со стремными оффшорными банками Югославии и Науру, участие СБ в выводе активов для него является рядовой операцией.

Помимо займов от банков, СБ начал привлекать и у ЦБ.



В мае 2012 г. СБ купил 20% бурятского БайкалБанка за 80 млн рублей, чтобы потом получить контроль над банком (активы 14 млрд)

(в апреле 2016 года БайкалБанк приказал своим клиентам долго жить, а 4 мая 2016 г. установлен лимит снятия 10 тыс р в день для физ.лиц)



В июне 2012 года банк провел революционные изменения в Совете директоров, в состав вошли Павел Семачек, ранее работавший старшим кредитным аналитиком по развивающимся рынкам банка HSBC и известный детский писатель Григорий Остер, автор «Вредных советов. Книги для непослушных детей и их родителей»



1.01.2013 активы 52 млрд: капитал 7 млрд; вклады физ.лиц 11,7 млрд; привлечено от банков 3,1 млрд (кредиты банкам 768 млн); кредит от ЦБ 2,2 млрд; кредиты физ.лицам 475 млн; кредиты юр.лицам 31 млрд; вложено в ценные бумаги 14,8 млрд; привлечено в собственные ценные бумаги 11,2 млрд

Комментарий:

За счет открытия отделений (22, из них 18 в Москве) банк уже начал привлекать вклады физ.лиц в крупных объемах, продолжает привлекать средства в векселя и облигации, а также кредиты от банков и ЦБ.

Часть привлеченных средств вкладывается в ценные бумаги.

Интересно, что обороты по корсчетам в иностранных банках выросли до 68 млрд за месяц

До 42 млрд за месяц выросли обороты по пассиву счета Лоро рос.банков.



В июле 2013 года банк штрафуется ЦБ за нарушение по отмыванию денег

И уже в октябре ЦБ выдает банку лицензию на драг.металлы.



30.12.2013 Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило Судостроительному банку (СБ Банк) долгосрочный кредитный рейтинг «В» и краткосрочный кредитный рейтинг «В».

• B — долговое обязательство обладает спекулятивным характером. Эмитент обладает возможностями по его погашению, но эти возможности очень чувствительны к неблагоприятным экономическим условиям.

Одновременно банк получил рейтинг по национальной шкале — «ruA-». Прогноз — «стабильный».

Эмитент с рейтингом 'ruA' характеризуется УМЕРЕННО ВЫСОКОЙ способностью своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства относительно других российских эмитентов.

Комментарий:

Получение рейтинга международного агентства это фантастический успех СБ с одной стороны и вопрос к методам оценки надежности банка по критериям Standard & Poor’s.

Баланс банка позитива не вызывает, банк залезает в долги к ЦБ, уже несколько лет заемщик средств у банков, привлекая одновременно крупные объемы у физ.лиц и в свои ценные бумаги, в кредитах юр.лицам 37 млрд, из них 9 млрд на срок до 3х лет и выше. Уверенности в том, что банк смог найти надежных заемщиков не может быть, так как ранее банк постоянно рисовал баланс, его владельцы кидали своих партнеров, к тому же большой объем сомнительных оборотов и раньше был и остается сейчас, банк недавно обыскивали по фактам вывода активов и штрафовал ЦБ за отмывание. Капитал банка почти полностью контролируется членами правления, а значит он полностью фиктивный, так как, получающие зарплату в банке, члены Правления, могут внести многомиллиардные средства в капитал только если присвоят деньги клиентов, ну например как было с банком Мономах, похитив средства его клиентов, они действительно смогли купить новый банк, но только мелкий. Дальнейший рост капитала это умение рисовать активы, что банк блестяще доказывал на межбанковских кредитах.



1.01.2014 активы 63,2 млрд: капитал 8,1 млрд; вклады физ.лиц 13 млрд; привлечено от банков 3,4 млрд (кредиты банкам 529 млн); кредит от ЦБ 7,1 млрд; кредиты физ.лицам 2,1 млрд; кредиты юр.лицам 37 млрд; вложено в ценные бумаги 16,3 млрд; привлечено в собственные ценные бумаги 11 млрд

оборот по корсчетам в иностранных банках 76 млрд за месяц

оборот по корсчетам Лоро рос. банков 35 млрд за месяц

С приходом Набиуллиной отношение ЦБ к банку изменилось, теперь СБ начал получать кредиты в 2 раза больше в объеме, чем раньше, практически в размере капитала. ЦБ начинает проверять банк на прочность.



7.11.2014

Standard & Poor’s понизило рейтинг с «В/В» до «В-/С» прогноз «стабильный», по нац.шкале до «ruВВВ».



26.11.2014

ЦБ снова оштрафовал СБ по фактам отмывания



В конце декабря Судостроительный банк (СБ-банк) начал задерживать проведение клиентских платежей, с 25 декабря клиенты не могут провести средства.



В декабре «СБ банк» допустил просрочку по межбанковскому кредиту на сумму 200 млн руб. Кроме того, он не исполнил в срок распоряжения клиентов на 395,5 млн руб. из-за недостатка денег на корреспондентском счете.



По данным Московской биржи, 29 декабря СБ-банк не исполнил вторую часть сделок репо на сумму 352 млн руб.



1.01.2015 активы 70 млрд: капитал 10,3 млрд; прибыль 842 млн; вклады физ.лиц 20,5 млрд; привлечено от банков 1,6 млрд (кредиты банкам 12 млн); кредит от ЦБ 9,1 млрд; кредит от инобанков 5,2 млрд; кредиты физ.лицам 2 млрд; кредиты юр.лицам 45 млрд (из них невозврат 2 млрд); вложено в ценные бумаги 24,2 млрд (появились вложения в ПИФы на 3,1 млрд); привлечено в собственные ценные бумаги 5,5 млрд

Комментарий:

Баланс крайне интересен, видно, что банки активно сокращают кредитование СБ, минимум в 2 раза, владельцы ценных бумаг банка вернули банку половину его ценных бумаг. Появились вложения в ПИФы, которые банки используют для сокрытия невозвратов. На этом фоне ЦБ держит марку, подводя итог проверки и черту над деятельностью банка своим кредитом, деятельность банка, несмотря на новые факты отмывания, не ограничивает, поэтому рост вкладов продолжается.

Крайне интересно появление крупных кредитов от банков-нерезидентов, особенно на фоне снижения международного рейтинга, возможно это схема, ряд банков используют фиктивные банки-нерезиденты, с которыми нормальные банки не работают.



16.01.2015

Национальное рейтинговое агентство понизило рейтинг кредитоспособности СБ Банка (Судостроительного Банка) с «AA-» («очень высокая кредитоспособность, третий уровень») до уровня «A» по национальной шкале («высокая кредитоспособность, второй уровень»). В числе факторов, обусловивших понижение рейтинга кредитоспособности банка, агентство указывает реализовавшиеся риски ликвидности. «В настоящий момент банк испытывает серьезное давление на корсчет, наблюдается задержка в исполнении клиентских платежей. При этом банк практически полностью исчерпал внутренние источники пополнения ликвидности, а возможность рыночного беззалогового привлечения краткосрочных ресурсов для поддержания текущей ликвидности существенно ограничена»

Комментарий:

Наши рейтинговые агентства не сдаются, банк полмесяца задерживает платежи, но все ещё по версии агентства супернадежный. В кризис при сокращающемся количестве банков, агентства как могут продлевают себе работу от умирающих заказчиков и пока банк способен платить агентству, он будет надежным.



16.01.2015

СБ отказывается выдавать физлицам деньги с депозитов. В колл-центре СБ Банка уточнили, что в кредитной организации 15 января было распространено внутреннее распоряжение о необходимости предварительно заказывать денежные средства со счетов на сумму более 50 тыс. рублей за один рабочий день. Клиенту, у которого вклад превышает 100 000 руб., придется заказывать деньги несколько раз. Ограничения также действуют и при снятии наличных через сеть банкоматов — максимум 40 000 руб. в сутки.



19.01.2015

СБ Банк установил ограничения на получение наличных денежных средств через банкоматы и кассы, приостановил прием новых частных депозитов, а также временно прекратил осуществлять переводы с карт.



СБ Банк не будет выдавать наличные со счетов физических и юр. лиц в понедельник, 26 января.



27.01.2015

ЦБ в понедельник утром отключил Судостроительный банк (СБ-банк) от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП).



27.01.2015

Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к Судостроительному банку (СБ Банку). Сумма исковых требований АИЖК к кредитной организации составляет 117 млн рублей.

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), потерявшее часть средств в лишившемся лицензии СБ Банке, решило ужесточить условия к банкам, в которых оно готово размещать временно свободные средства. В результате новых требований количество банков, допущенных к деньгам агентства, по подсчетам АИЖК, сократится почти вдвое: примерно с 50 до 30 банков.



1.02.2015 активы 44 млрд: капитал -4,6 млрд; убыток 12 млрд; вклады физ.лиц 17,7 млрд; привлечено от банков 235 млн (кредиты банкам 15 млн); кредит от ЦБ 0; кредит от инобанков 336 млн; кредиты физ.лицам 2 млрд; кредиты юр.лицам 36,9 млрд (из них невозврат 9 млрд); вложено в ценные бумаги 6,4 млрд (из них вложения в ПИФы 3,1 млрд); привлечено в собственные ценные бумаги 4,3 млрд

Комментарий:

И снова интересный баланс, реализованы заложенные ценные бумаги под кредит ЦБ, который полностью возвращен к естественному возмущению кредиторов, так как основная часть ценных бумаг была реализована для покрытия долгов перед ЦБ. Ещё более 1 млрд бумаг ушло в погашение займов перед банками и погашен долг перед инобанками на 5,2 млрд, что может быть схемой, так как рост займов от инобанков был именно в последнее время..



2.02.2015

пилоты воздушного шара «Два орла» председатель совета директоров СБ Банка Леонид Тюхтяев и Трой Брэдли пролетели над Тихим океаном 8 тыс. 465 км, на 82 км превысив прежнее достижение. В момент краха СБ Банка, его председатель совета доказал, что он все равно на высоте.



4 и 5 февраля СБ Банк не будет выдавать средства со счетов юридических и физических лиц

Также у банка на данный момент находится в обращении один облигационный выпуск объемом 2 млрд рублей, который был размещен 15 октября 2013 года по ставке 11% годовых с погашением в 2016 году. 17 октября 2014 года банк выкупил 56% выпуска по оферте и повысил ставку купона до 13,5% годовых



6.02.2015

Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии (ОАО «АТС») обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к СБ Банку. Как следует из материалов дела, ОАО «АТС» требует взыскать с банка 43 млн 608 тыс. рублей.



13.02.2015

ОАО «Агентство финансирования жилищного строительства» (АФЖС) обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к СБ Банку о взыскании 278 млн рублей. АФЖС требует деньги по генеральному соглашению о заключении депозитных сделок от 1 марта 2014 года. Агентство финансирования жилищного строительства является дочерней компанией ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

Требования к СБ Банку в судебном порядке предъявили Миллениум Банк, Челябинский областной фонд содействия кредитованию малого бизнеса, «Атомэнергопроект», Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии (ОАО «АТС»), ООО «В2С», ООО «Эдисофт». Общая сумма требований по этим искам превышает 500 млн рублей.



16.02.2015

ЦБ отозвал лицензию у СБ Банка

Симановский сказал, что банк кредитовал предприятия, «деятельность которых имеет признаки нереальной». По величине активов СБ Банк занимал 85 место в банковской системе России.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) насчитало в СБ Банке сомнительных операций по дроблению депозитов перед отзывом у него лицензии на 1,2 млрд рублей, Согласно полученному реестру обязательств СБ Банка, за выплатой страхового возмещения на сумму 16,9 млрд рублей могут обратиться 28 тыс. вкладчиков.

Отрицательная разница между активами и обязательствами СБ Банка на дату отзыва лицензии равнялась 39,12 млрд рублей.

Размер активов банка по результатам обследования составил 8,85 млрд рублей против заявленных в официальной отчетности 42,03 млрд. Чистую ссудную задолженность вместо указанных в отчетности 31,92 млрд рублей регулятор оценил в 216,92 млн.

При этом размер обязательств банка равнялся 47,97 млрд рублей, из которых на вклады и средства физлиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) приходилось 21,14 млрд.

Размер убытков за счет доначисления Центробанком резервов, исходя из реального качества активов, увеличился с 13,3 млрд до 46,5 млрд руб. В результате и без того отрицательный капитал, который банк показал самостоятельно (минус 5,9 млрд руб.), просел еще на 33 млрд руб., и оказалось, что реальная дыра в СБ-банке на момент отзыва лицензии составляла уже все 39,1 млрд руб.

Основная проблема СБ-банка, как следует из выверенного ЦБ баланса, в кредитном портфеле. "Фактически он весь признан фиктивным, что может указывать на то, что кредиты выданы аффилированным или дружественным акционерам структурам"

Руководство СБ Банка уклонилось от передачи временной администрации оригиналов кредитных договоров, договоров залога и поручительства по ссудной задолженности юридических и физических лиц



13.03.2015

Коллективное заявление о проведении внеплановой проверки СБ Банка и выдаче предписания администрации выдать заработную плату за февраль 2015 года и об осуществлении корректных расчетов заработной платы работникам подписал коллектив работников банка в количестве 140 человек.

Руководитель временной администрации просит суд признать недействительными соглашения со 119 сотрудниками СБ Банка от 30 января 2015 года о повышении им зарплат и, соответственно, признать отсутствие у банка задолженности по увеличенной заработной плате перед этими работниками.



28.04.2015

Вслед за СБ Банком трудности с исполнением обязательств начал испытывать один из его ключевых клиентов — инвесткомпания «Урса Капитал». В суд подано сразу несколько исков к ней от банков-кредиторов.

АСВ в суде требует у Рускобанка 300 млн руб. из-за операций с «СБ банком», проведенных незадолго до его банкротства. Всего претензий почти на 500 млн рублей. Владелец фирмы «Урса Капитал» Хачатур Мурадов также владел 50% акций Рускобанка.



7.08.2015

Вкладчикам СБ Банка, несмотря на предварительные обещания Агентства по страхованию вкладов (АСВ) включить их представителя в комитет кредиторов, попасть в него в результате голосования на собрании не удалось. «Из 154 проголосовавших вкладчиков и присоединившихся к ним кредиторов-юрлиц 113 человек отдали свои голоса за единого кандидата в комитет кредиторов, в результате в совокупности общий объем требований объединившихся клиентов к банку составил около 2 миллиардов рублей». Вкладчиков обошел некий представитель двух корпоративных кредиторов: с объемом требований более 5 млрд рублей он подал свой голос за вхождение в комитет кредиторов представителя АСВ. По словам участников собрания кредиторов, речь идет о представителе эстонского Таллинского бизнес-банка и компании SB Debt Issuance.

Комментарий:

Интересно, что SB Debt Issuance является структурой СБ-банка.



25.01.2016

Следствием и судом установлено, что Мельников, являясь исполняющим обязанности председателя правления СБ Банка в период с января 2014 года по январь 2015-го, обладал информацией об отсутствии на корреспондентском счете банка достаточных денежных средств для удовлетворения всех требований кредиторов, но, желая скрыть этот факт, внес заведомо недостоверные сведения в отчетность, представляемую в ЦБ.

Приговором суда Мельникову назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.



Вывод:

В суровые 90е годы группа товарищей: Зубова, Вовченко А.Л., Подобед С.М., А. Голубков и организовала банк Мономах. Тогда банковская система только формировалась, банки были доверчивы, казалось, что денег всем хватит и никому не придет в голову кидать партнеров, особенно банкам кидать другие банки. И банк Мономах «поздравил» другие банки с почином, невернув кредиты более 20ти банкам. Удачно присвоив эти деньги, банк инсценировал свое банкротство в конце 1995 года и при этом никто не понес никакой ответственности. Лицензия банка Мономах была отозвана в ноябре 1995 года. Выждав несколько месяцев, затихорившись и разбежавшись на некоторое время, друзья ждали уголовного преследования и были готовы дать деру заграницу, если что. Но никто за ними не приходил… больше половины банков-кредиторов погибли сами по цепочке невозвратов и осмелев, друзья во главе с Голубковым в марте 1996 года покупают банк Судостроительный. Банк был небольшой, так как банкротство небольшого банка Мономах очень много денег не принесло. Понимая, что в новом банке потребуется размах, Голубков привлекает на работу в Правление знакомого Д.Кунду, который тоже может похвастаться участием в банкротстве банка Эскадо, в руководстве которого работал, а значит и у него были деньги, поэтому вскоре он тоже стал крупным акционером банка Судостроительный. Но конечно так как не все кредиторы Мономаха разорились, напрямую акционерами банка Судостроительный друзья Голубкова становиться не спешили, ими стали несколько ООО, учредителями которых были фирмы с Кипра. Таким образом, если есть какие-то грехи или банк собирается заниматься сомнительной деятельностью, то напрямую в таком банке акционером лучше не быть, а спрятаться за офшорами. В ту пору наиболее популярной банковской операцией был вывод активов через оффшоры, поэтому банк Судостроительный стал в особо крупных размерах работать с банками Науру и Югославии, при чем в Науру ребята прикупили собственный банк "ТГ Кредит Банк Инк.", который стал курировать Вовченко. В течение 1991-2001 гг. по всей территории бывшей Югославии было сброшено около 300 тыс. бомб и выпущено около 1 тыс. ракет. И пока Югославию бомбили, югославский банк был главным партнером банка Судостроительный, под строгим надзором ЦБ через него перекачивалось по 3 млрд ежемесячно. Но это все было до 2001 года, крупным банку стать так и не удалось. Почему то не спешили в банк клиенты, а другие банки вообще не замечали и как-то не собирались наполнять банк кредитами, в итоге за 4 года к 2000 году активы банка были курам на смех, в пределах 300 млн… И вот как то Голубков, ностальгически просматривая рекламные ролики 90х годов, в поисках вдохновения, наткнулся на ролик однофамильца Лени Голубкова, акционера крупнейшего в то время АО МММ, который объяснял своему брату Ивану, что не халявщик он а партнер. Понял он что нужно, стать партнером, и начали они с друзьями ходить по банкам и предлагать быть партнерами. Но не соглашались банки становиться партнерами, припоминая Голубкову чем закончилось для банков партнерство с ним в банке Мономах и со смехом предлагали ему деньги, если он оставит в залог сумму в размере кредита. Задумался Леша Голубков, не хотел он меньшего размаха, чем у Лени Голубкова и согласился с одним из банков работать по такой схеме, они ему кредит на 500 млн, а он им также на 500 млн. Потом на эту схему пошли другие банки. Крутили пальцем у виска банкиры, давая ему фиктивные кредиты, а Леша уже добавил схему лоро на ностро, вексель на вексель. И вот когда нарисованные активы превысили 5 млрд, встала необходимость в существенном росте капитала, собрал Голубков весь состав правления и сказал, что нам нужно внести несколько миллиардов в капитал и постоянно его увеличивать… возникла шоковая пауза, потом закашляли, поперхнувшись те, кто успел со стола положить себе в рот несколько кусков еды и зашумели члены правления, откуда мол мы возьмем такие деньги, мы же не миллиардеры, мы за зарплату работаем. Но хитро подмигнул им всем Леша Голубков и, скопировав улыбку Лени Голубкова, показал пальцем наверх... В итоге крупнейшие акционеры банка зам.пред Ярослав Стешко, пред.прав.Голубков, зам.пред Андрей Вовченко, зам.пред Александр Титовец, 1й зам.пред Дмитрий Кунда, зам.пред Андрей Егоров (он сменит Голубкова на посту пред.прав.) за несколько лет смогли внести в капитал банка несколько млрд рублей, в 2010 году сотрудники банка смогли сделать ему капитал в 5 млрд. Сбылась мечта Гайдара о народных предприятиях, когда их сотрудники становятся владельцами и миллиардерами, тут даже приватизации не понадобилось. Некоторые зампреды, чтобы на несколько сотен миллионов увеличить капитал, откровенно голодали годами и в долг. Ещё одним крупным акционером банка был Леонид Тюхтяев, он вместе с партнером Иванчихиным владел почти 33% акций. Тюхтяев прославился как автор детской книги Зоки и Бада, совладелец с женой аудиторской фирмы ООО «Микрополь-консалтинг» и как пилот воздушных шаров, кстати именно в момент краха СБ банка, Тюхтяев находился в многодневном полете на воздушном шаре, пролетев более 8 тыс км, пытаясь удержать банк на плаву таким оригинальным способом.

В 2010 году банк начинает получать международные оценки рейтинговых агентств, но если то, что СБ банк аудировался у Делойт Туш и ПрайсвотерхаусКуперс не вызывает удивление, так как многие обанкротившиеся банки годами предпочитают аудироваться у них и никто никакой ответственности не несет, и ни ЦБ, который играет в игру «мы никогда не в курсе, что происходит в поднадзорных банках» и тоже ответственности не несет, то высокие оценки сначала Модус, потом Standard & Poor’s вызывают удивление, так как это не российские агентства и для них своя репутация имеет значение.

У них изначальная информация была, что инвесторами банка являются его сотрудники; что банк периодически штрафуется за отмывание (а если просто глянуть обороты и банков-партнеров за несколько лет, то там будут и оффшорные банки и обнальные банки, лишенные лицензий); для них не составило бы труда посмотреть отчетность как банк становился крупным и что несколько лет банк банально рисовал баланс, укрупняя его на миллиарды; вообще никаких проблем узнать, что предыдущий банк владельцы и по совместительству руководители СБ банка обанкротили; ну и конечно то, что банк последние годы является заемщиком на МБК и не слезает с этой иглы, то есть к какой-либо надежности вообще не имеет отношения. Но оценки они свои дали и помогли банку привлечь 11 млрд в собственные ценные бумаги. Можно так сказать, что на примере СБ-банка видно, что и международные агентства способны подставить рынок.

А вдохновленный СБ, получив необходимые средства, открыл сеть офисов и вскоре смог привлечь уже к концу 2012 года 11 млрд вкладов физ.лиц, открывая все новые отделения. В мае 2012 г. СБ купил 20% бурятского БайкалБанка за 80 млн рублей, чтобы потом получить контроль над банком (активы 14 млрд). В июне 2012 года банк провел революционные изменения в Совете директоров, в состав вошел известный детский писатель Григорий Остер, автор «Вредных советов. Книги для непослушных детей и их родителей» Видимо Тюхтяев пригласил писателя коллегу. Это все конечно трогательно, но было бы ещё более трогательно взять в совет воспитательницу из детского дома, она тоже в банковском деле не разбирается, но возможно своим видом удерживала бы членов правления от воровства в банке, в отличии от Остера, автора книги «Вредные советы».

В 2013 году к власти в Центробанке приходит Эльвира Сахипза́довна Набиуллина, внедрившая новый метод надзора за банками – проверка на прочность путем кредитования в особо крупных размерах. Уже в декабре 2013 года Набиуллина нанесла 1й удар выдав банку кредит от ЦБ на 7,1 млрд (при капитале 8,1 млрд), раньше таких крупных кредитов от ЦБ банку и не снилось. Выждав несколько месяцев и не мигая наблюдая над банком, Набиуллина навесила на банк груз побольше и в апреле 2014 года СБ банк получает рекордный кредит от ЦБ 12,2 млрд.

Довольно потирая руки и поправляя очки, Эльвира звонит 1му зампреду ЦБ Симановскому:

- Рыбка на крючке, теперь уже не сорвется, я навалила ему столько денег, что не разгрести.

Возможно Эльвира, в случае с СБ-банком, представила себя в роли Золотой антилопы, она появилась и преподала урок жадному радже (СБ банку). Также скорее всего она была возмущена тем, что она как главный банкир страны за 2013 год заработала 12,3 млн руб, а члены правления СБ банка, судя по капиталу, по несколько сотен млн каждый.

Сразу после получения крупнейшего кредита от ЦБ начался закат СБ-банка.

Запоздало отметилось о судьбе банка Standard & Poor’s

7.11.2014 Standard & Poor’s понизило рейтинг с «В/В» до «В-/С» прогноз «стабильный», по нац.шкале до «ruВВВ».

В 2014 г. банк смог погасить облигации на сумму 3 млрд руб. (около 76 млн долл.). Вместе с тем замещение погашенных облигаций может оказаться затруднительной задачей для банка в ближайшие 6 месяцев Мы отмечаем повышение зависимости от фондирования со стороны ЦБ, на которое на 30 июня 2014 г. приходилось почти 20% обязательств СБ Банка (по сравнению с 13% на 31 декабря 2013 г.). Уровень проблемных кредитов по-прежнему ниже среднего показателя по банковскому сектору, однако в следующем году может вырасти примерно до 4%.

Но СБ не собирался ждать следующего года и уже в декабре стал задерживать платежи, причем каждый день стал менять даты принимаемых платежей, маскируя задержки.

В январе 2015 года у банка прошла интересная комбинация, банк погасил долги перед другими банками на 1,4 млрд, перед ЦБ на 9,1 млрд, перед банками-нерезидентами на 4,8 млрд за счет ценных бумаг и полностью остановил работу, 16 февраля отозвана лицензия. По подсчетам ЦБ реальная дыра в СБ-банке на момент отзыва лицензии составляла 39,1 млрд руб.

Не решился банк взять больше, так как ценные бумаги находились в залоге по полученным кредитам у ЦБ и других банков. Интересно будет узнать когда-нибудь кому из банков-нерезидентов СБ загасил 4,8 млрд и не является ли эта операция схемой.

Масштаб потерь юр.лицами и крупными вкладчиками ещё только предстоит подсчитать. К апрелю 2016 года АСВ подало иски на 70,8 млрд руб, удалось взыскать 78,2 млн руб. Оценка стоимости ценных бумаг на 6,3 млрд показала реальную их стоимость на 923 млн. Кредиторам банка возмещено 1,5 млрд руб.

Ответственность на 300 тыс руб понес только и.о. пред.правления Мельников за фальсификацию отчетности.

Центробанк в силу своей независимости ответственность не несет и в тоже время от него не зависит привлечение к ответственности проворовавшихся банкиров. В замкнутом круге независимости четко работает только образование черных дыр в обанкротившихся банках.

Непрозрачная схема работы АСВ показывает только цифры, в которые предлагается верить на слово, хотя судя по расчетами с кредиторами, доверять АСВ на слово нельзя, тем более когда ни одного представителя кредиторов СБ-банка не пустили в комитет кредиторов, чтобы наблюдать за деятельностью АСВ при ликвидации СБ-банка.