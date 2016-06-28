Югра-Начало, часть первая "Лихие 90-е годы"

Банк "ЮГРА" был основан 22 ноября 1990 года по инициативе объединения «Мегионнефтегаз» в г. Мегион на базе отделения Промстройбанка СССР.

С 1990 по 1993 гг. - генеральным директором ПО "Мегионнефтегаз" был ФОМИН Анатолий Васильевич, впоследствии, 7 апреля 1993 г. ФОМИН назначен первым заместителем министра топлива и энергетики.

Несмотря на хороший старт, банк "ЮГРА" не стал финансовым центром «Мегионнефтегаза» и связанных с ним структур, так как, менее чем через год, 16.08.91 был создан банк Югорский, в основной состав учредителей которого вошел "Мегионнефтегаз". В 1992 году Югорский банк и объединения "Сибнефтегаз-переработка", "Мегионнефтегаз", "Нижневартовскнефтегаз" и др. учредили акционерное общество "Норд-Вест", в которое вошли около 100 заводов. Банк Югра отошел на 2й план. Также в состав совета банка Югорский входил Кожанов Александр Григорьевич, директор фирмы "MICKO Finance & Trading N.V." (эта фирма проходит среди крупнейших учредителей банка Югра, доля в капитале была 19,9%) Кожанов был в Совете банка Югра. Членом Ревизионной комиссии АКБ "Югорский" стал Печенкин Алексей Анатольевич - первый заместитель генерального директора ФК "Мегатрастойл" (финансовый консультант компании "Мегионнефтегаз" по выпуску ADR и акционер банка Югра), Вице-президент ОАО "НГК "Славнефть" и член Совета директоров ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", Печенкин несколько лет был членом Ревизионной комиссии банка "Югра". Часть акционеров банка Югра имели расчетные счета в банке Югорский (например Компания "Короко", владевшая 12% в капитале банка Югра).

Для банка Югорский "Мегионнефтегаз" был одним из основных клиентов и в середине 1993 года - Югорский занимал 17-е место в списке 100 крупнейших российских банков по сумме активов. На 1993 г. в ПО "Мегионнефтегаз" трудится 16100 человек.

Таким образом с развития банка Югра его учредители переключились на банк Югорский и на время Югра был заброшен.

Вскоре большие перемены настигли и ПО "Мегионнефтегаз":

7.7.1994

ПО "Мегионнефтегаз" и белорусское предприятие по переработке нефти в г.Мозырь объединились в компанию "Славнефть". Президентом компании избран Анатолий Кузьмин, генеральный директор объединения "Мегионнефтегаз".

Менее чем через месяц, 5 августа 1994 года был застрелен 47-летний Анатолий Кузьмин генеральный директор ПО "Мегионнефтегаз". По нему и его водителю было сделано 14 выстрелов. Расследование дела взял под свой контроль замминистра топлива и энергетики Анатолий Фомин. И уже с апреля 1995 года - Фомин получает должность председателя Совета АКБ "Югра".

В начале 1995 года разразился финансовый скандал в связи с участием банка Югорский в построении финансовой пирамиды РВГ-банка, который был лишен лицензии. Банк Югорский входил в состав учредителей РВГ, а также Банк Югорский выступал гарантом компании

“Трастфин “ не вернувшей вклады населению, построив финансовую пирамиду. "Мегионнефтегаз", который держал более 20% акций банка, выходит из состава акционеров из-за серьезных разногласий с Олегом Кантором. "Нижневартовскнефтегаз" и "Сибнефтегазпереработка" как клиенты с банком также дел предпочитают уже не иметь. Вице-президент банка А.Триф также уходит из Югорского и возглавляет впоследствии ИнтерТЭКбанк. После этого активы банка Югорский стали стремительно сокращаться.

10 апреля 1995 г. в Москве был убит вице-президент Югорского банка, помощник депутата Госдумы России Вадим Яфясов. Преступники застрелили также его телохранителя Виталия Салькова и тяжело ранили водителя банка Владимира Тишаева. По мнению правоохранителей убийство может иметь отношение как к работе Яфясова в банке, так и к его алюминиевому бизнесу (он был зам.дир.КрАЗа, в котором банк Югорский купил пакет акций).

20 июля 1995 года на даче был убит президент банка "Югорский" Олег Кантор и один из его телохранителей. Кантору нанесли 18 ножевых ран и перерезали горло, а телохранителю нанесли два огнестрельных и одно ножевое ранение. Олег Кантор был также генеральным и полномочным представителем Союза нефтепромышленников России по вопросам взаимодействия с банковскими и предпринимательскими структурами. Банк Югорский перестал отвечать по обязательствам немного раньше, его просроченные долги выставлялись уже 16 июля, а в августе за 90% от номинала, банк всё больше работал в убыток и был лишен лицензии.

Несмотря на то, что уже 4/11/1994 банк Югра открыл в Москве филиал, всерьез его именно в Москве никто не рассматривал. С июля по декабрь 1994 г. банк Лукойл зарегистрировал и три выпуска акций, доведя уставный фонд до $51 млн, переименовавшись в ИнтерТЭКбанк. В начале 1995 г. банк регистрирует четвертый проспект эмиссии, по которому его уставный фонд составит $102 млн, баланс выростает в несколько раз. Крупнейшими акционерами и клиентами ИнтерТЭКбанка становятся предприятия "Мегионнефтегаз" 25% и "Сибнефтегазпереработка". Также акционер ИнтерТЭКбанка ЗАО "Петро-Русс" (учр. "МИКО Файненс Энд Трейдинг Компани Н.В."). Председателем совета ИнтерТЭКбанка стал Александр Триф, бывший вице-президентом банка Югорский. Вместе с Трифом на должность 1-го заместителя Председателя Правления ИнтерТЭКбанка перешел Миронюк Алексей Владимирович (зампред банка Югорский). Также дир. ТОО «Монолит» (учредитель Интертэкбанка) Солодовников В.С. ранее работал зампредом банка «Югорский». Триф был хорошо знаком с Анатолием Фоминым, до апреля 1993 года генеральным директором "Мегионнефтегаза", а затем первым заместителем министра топлива и энергетики, Фомин позднее также стал членом совета ИнтерТЭКбанка. Смена названия стала возможной после того, как в октябре 1993 года нефтяная компания "ЛУКойл" перешла в банк "Империал" и банк "ЛУКойл" был уже не нужен. Сергей Алафинов - Финансовый директор, а после убийства Кузьмина и.о. директора “Мегионнефтегаза" стал членом Совета ИнтерТЭКбанка.

Таким образом получилось, что лавиобразно снижающиеся активы банка «Югорский» и нарастающие проблемы банка, послужили источником развития ИнтерТЭКбанка и не его одного. 7 октября 1996 года правление Нацбанка Беларуси регистрирует "Славнефтебанк", в состав его учредителей вошли: "Славнефть" 12%, АО "Славнефть-Мегионнефтегаз" 35%, концерн Гермес, КБ "Югра" 2%, АО "Мозырский НПЗ" 10%, концерн "Белнефтепродукт", ПО "Беларусьнефть".

Президентом банка стал Владимир Иванов, ранее зампред правления банка "Югорский".

Председателем совета Славнефтебанка стал первый вице-президент АООТ "Нефтегазовая компания "Славнефть" Сергей Алафинов (председатель Совета директоров АКБ "Югра").

Член совета Славнефтебанка Здобнов Владимир Николаевич - первый вице-президент компании "Славнефть".

23.12.94 членом Совета ИнтерТЭКбанка стал директор фонда «Интерприватизация». Аминов Вячеслав Маркович (В 1996 году на жизнь Аминова было совершено покушение - в результате взрыва на лестничной клетке в металлической двери квартиры образовалась дыра. Есть версия, что объектом покушения был его сосед, президент ИнтерТЭКбанка В. Морозов). В СМИ Аминова часто называли правой рукой Березовского. С 1999 года по 2004 год был советником руководителя администрации президента России, в апреле 2003 г. был осужден за взятки. Аминов и А.Триф совместно учредили ряд структур.

21.04.1997 отозвана лицензия у банка «Югорский». Можно отметить, что ИнтерТЭКбанк не надолго пережил банк «Югорский». Уже в июле 1998 года в ИнтерТЭКбанке клиентам сообщили, что он испытывает "определенные трудности в работе" в связи "с общей нестабильной ситуацией в банковской сфере". ИнтерТЭКбанк планирует в августе 1998 года возобновить выплаты по вкладам клиентов.

Но группа вкладчиков, не желая ждать, подала иск в Пресненский межмуниципальный суд на ИнтерТЭКбанк, задерживающий выплаты по вкладам. Но восстановиться банк не смог, закончил 1998 год ИнтерТЭКбанк при активах более 1 млрд с убытком 411 млн.

22.03.1999 отозвана лицензия у ИнтерТЭКбанка. Незадолго до банкротства на руководящий пост в Интертэкбанке назначен Булатов В.П., который работал Председателем правления мошеннического Отонбанка в период его банкротства (Отонбанк был финансовым центром финансовой пирамиды ОТОН, обобравшей граждан по вкладам). Такие назначения делаются обычно при плановом банкротстве, также инсценировку банкротства подтверждает кредитная политика, так среди крупнейших заемщиков банка 271 млн в кредит в Интертэкбанке получили фирма “Петро-Русс” и связанные с ней компании:

Заемщики Интертэкбанка на 1.03.99:

1) ООО Фирма Рикос 78 млн

(учр. Компания АМБУСТА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, Компания "ТЕКСЕЛ ЗАО ЛТД.")

Компания АМБУСТА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД учредила ООО ''ИнтерТЭК-Финанс''

2) ЗАО Петро-Русс 66 млн (акционер Интертэкбанка)

3) ООО Арбитал 56 млн (учр. Компания АМБУСТА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД

4) ЗАО Лава 46 млн (акционер Интертэкбанка)

5) ООО ИнтерТЭК-Холдинг 30 млн (учр. ПФГ "ПЕТРО-Русс", Интертэкбанк)

После банкротства Интертэкбанка, его команда обанкротила также Банк Высоких технологий.

Можно отметить, что работавший и.о. Председателя правления Отонбанка Минков Андрей Геннадьевич получил должность начальника управления развития московского филиала банка Югра

Член Совета директоров ИнтерТЭКбанка ТУМАСЬЕВ Николай Николаевич с июня 1999 года - член Координационного совета банка "Югра ".

После отзыва лицензии банка Югорский, банк Югра снова оказался в стороне, так как все внимание акционеров Югры забрал на себя банк Интертэк, судьба которого после высокого взлета, также закончилась катастрофическим падением в марте 1999 года.



На 1.01.1998 активы банка Югра достигли 416 млн: капитал 100 млн;

Крупнейшие акционеры на апрель 1998 г.:

1) Финансовая компания "Мегатрастойл" 35%

г. Нижневартовск ул. Интернациональная 10

учр. Гальперин Геннадий Аронович 43,4%; Печенкин Алексей Анатольевич 33,4%

13 марта 1998г. доля ФК "Мегатрастойл" в капитале АКБ "Югра" увеличилась с 13,3% до 35%.



2) Фирма "Мико Файненс энд Трейдинг Компани" 14,4%

учр."F.K.A. International Inc" 60%



3) АЛАФИНОВ Сергей Вячеславович 2,26%

4) ФОМИН Анатолий Васильевич 1,63%

5) Кузьмин Михаил Анатольевич 2,07% (сын убитого Кузьмина Анатолия)



14.01.1998 АЛАФИНОВ Сергей Вячеславович (бывший пред.совета банка Югра) становится заместителем председателя Правления банка "Югра"

Можно отметить, что Сергей АЛАФИНОВ также вошел в состав совета банка Гермес-Центр (финансовый центр пирамиды Гермеса, обобравшей граждан), среди учредителей банка Гермес-Центр помимо структур Гермеса присутствуют Алафинов И.С., Фомин А.В.

В 1998 году банк начал задерживать платежи клиентов. Лицензия у банка Гермес-Центр отозвана 30.12.1999. Перед смертью банк сократил свое название до банка Центр.



5.11.1998 Кузьмин Михаил Анатольевич возглавил Фирму "Мико Файненс энд Трединг Компани"



1.01.1999 активы банка Югра 663 млн: капитал 134 млн

Заемщики: ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" 12 млн; ЗАО "Славнефть-Трейд" 13,5 млн;

ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" 25 млн; ОАО "Славнефть-СМПС" 4 млн;

ОАО НГК "Славнефть" 17 млн; ОАО "Славнефнепродукт Лимитед" 8 млн;

Vindbergs Arturs 7 млн; AP International 16 млн; ЗАО "Мегатрастойл" 12 млн

1.01.1999 года численность работников 462 чел.



11 июня 1999 года Председателем Совета Банка избран Фомин Анатолий Васильевич, а его заместителями: Алафинов Сергей Вячеславович и Кашаева Алевтина Михайловна (Председатель Правления банка Югра с 1991 г).



Банкротства банков, подконтрольных Фомину и Алафинову не сказались отрицательно на их финансовом положении.

В 2000 году они стали крупнейшими акционерами банка Югра, у которого было уже 5 филиалов и представительство в Бельгии, которое возглавила Алафинова Наталья Юрьевна

Крупнейшие акционеры банка Югра на апрель 2000 г.:

Фирма "Мико Файненс энд Трейдинг Компани" (Королевство БЕЛЬГИЯ) 27,2%

АЛАФИНОВ Сергей Вячеславович 18,51%

ФОМИН Анатолий Васильевич 18,2%



1.01.2000 активы банка Югра 1,1 млрд: капитал 131 млн; вклады физ.лиц 414 млн

1.01.2001 активы банка Югра 2 млрд: капитал 208 млн; вклады физ.лиц 684 млн

1.01.2001 года численность работников 576 чел.



С увеличением масштабов бизнеса, прежде всего за счет прироста вкладов, возрастают доли физ.лиц акционеров банка Югра. Нефтяные структуры более не участвуют в капитале банка, основными инвесторами в капитал банка становятся физические лица

Крупнейшие акционеры банка Югра на 07.2001:

Фирма "Мико Файненс энд Трейдинг Компани" (Королевство БЕЛЬГИЯ) 7,2%

АЛАФИНОВ Сергей Вячеславович 18,86%

Алафинова Наталья Юрьевна 7,68%

ФОМИН Анатолий Васильевич 18,64%

Фомина Людмила Григорьевна 10,9%

Кузьмина Людмила Ростиславна 7,96%

Кузьмин Михаил Анатольевич 5,91%



Крупнейшими заемщиками банка становятся:

ООО "Триал ЛТД" 75 млн; (учр. ООО "Тесар Сервис")

ООО "Тесар Сервис" 75 млн; (учр.ЗАО "Юниферс", ЗАО "СТРОЙСПЕЦТРЕЙД")

ЗАО "Юниферс" 74 млн; (учр. ЗАО "ЮГРА,НЕДВИЖИМОСТЬ,ИНВЕСТИЦИИ"(ЮНИ),

ЗАО "НЕФТЕСЕРВИС", ЗАО "ИНКО-Ю")

банк "Югра"является учредителем ЗАО "Югра,Недвижимость,Инвестиции"(Юни),

ООО "Технопромконсалтинг XXI" 65 млн;

ООО "Огнеупор-Трейд" 62 млн; ООО"Диора-Строй" 60 млн;ООО "МЛДК" 36 млн;

ООО "Артис-пром" 29 млн; ООО "Виталюкс-М" 29 млн; ООО "Эркон" 29 млн



Самые крупные заемщики являются структурами банка, что означает рост капитала со стороны физ.лиц владельцев фиктивным.



К 2001 году банк Югра остается мелким, но был положен старт его развития, сформировалась команда, которая будет развивать банк и за несколько лет сделает его самым крупным держателем вкладов физ.лиц, а после смены акционеров вклады физ.лиц увеличились ещё больше, значительно превысив 50% от источников пассивов (на начало июня 2016 г. более 158 млрд), что является крайне рискованным, учитывая, что банку на такую же сумму надо найти надежных заемщиков. Так если на 1.01.2015 вклады были 64 млрд, то на 1.01.2016 уже через год вклады уже 152 млрд. По сути члены Правления даже не успевают толком познакомиться с новыми крупными партнерами, так как к моменту знакомства они уже должны оформить многомиллиардные кредиты, ибо вкладчики ждут своих процентов и ждут не за счет прироста новых вкладов...