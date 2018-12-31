Лосиф Давыдович исполняет традиционное новогоднее поздравление с нетрадиционными стихами! В хорошем смысле smile;) . Наш гость желает вам не забывать, что кто не рискует, тот встречает свинью и лося только в холодильнике.

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Ночью лоси вновь плывут по синим стрелкам -
Утром профит гаснет без следа
Только биржа остаётся с человеком
Биржа - верный спутник навсегда

Через гуру, через расставанья
На любой дороге, в стороне любой
Бирже ты не скажешь "до свиданья"
Лоси не прощаются с тобой

Для кого-то новый год свинью подложит
Для кого-то снова год лося
Тех, кто с биржей дела в жизни не имеет
Уважать всерьёз никак нельзя

Через волны, через два зигзага
При любом раскладе, в полосе любой -
Бирже ты не скажешь "до свиданья"
Лось не попрощается с тобой

Пусть и правда новый год свинью подложит
Всё равно с пути мы не свернём
Биржа остаётся с человеком
Человек останется с лосём

Биржа остаётся с человеком
Ну а он останется с лосём...