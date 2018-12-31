Биржа остаётся с человеком

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Лосиф Давыдович исполняет традиционное новогоднее поздравление с нетрадиционными стихами! В хорошем смысле. Наш гость желает вам не забывать, что кто не рискует, тот встречает свинью и лося только в холодильнике.Ночью лоси вновь плывут по синим стрелкам -Утром профит гаснет без следаТолько биржа остаётся с человекомБиржа - верный спутник навсегдаЧерез гуру, через расставаньяНа любой дороге, в стороне любойБирже ты не скажешь "до свиданья"Лоси не прощаются с тобойДля кого-то новый год свинью подложитДля кого-то снова год лосяТех, кто с биржей дела в жизни не имеетУважать всерьёз никак нельзяЧерез волны, через два зигзагаПри любом раскладе, в полосе любой -Бирже ты не скажешь "до свиданья"Лось не попрощается с тобойПусть и правда новый год свинью подложитВсё равно с пути мы не свернёмБиржа остаётся с человекомЧеловек останется с лосёмБиржа остаётся с человекомНу а он останется с лосём...