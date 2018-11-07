Большинство опытных инвесторов рекомендуют начинать с ОФЗ. Насколько это оправданно? Есть ли ОФЗ разумные альтернативы?
Вначале договоримся о терминах:
ОФЗ - облигации, выпускаемые Министерством финансов РФ. Не путаем с КОБР, выпускаемыми ЦБ - их частным инвесторам не продают.
Муниципальные (субфедеральные) облигации - облигации, выпускаемые правительством субъектов РФ и муниципальных образований.
Квазигосударственные облигации (квази) - облигации, выпускаемые предприятиями и организациями, контрольный пакет акций которых принадлежит государству.
Корпоративные облигации - все облигации, за исключением ОФЗ и муниципальных. Квази - тоже относятся к корпоративным..
ОФЗ - очень хорошие бумаги. Не только для новичков. Они обладают высочайшей надежностью, среди прочих, весьма ликвидны и обеспечивают приемлемый уровень доходности. При этом, среди ОФЗ есть достаточное разнообразие и по дюрации, и по условиям формирования купонного дохода (ПД, ПК, ИН), есть даже амортизационные. То есть они идеальны в качестве "учебного материала", а так же для того, кто не хочет рисковать, или кто не хочет влезать в дебри биржевых торгов.
В самом деле - открыл человек ИИС, выбрал ОФЗ под срок погашения, и спит спокойно, раз в полгода реинвестируя купонный доход в тот же выпуск. Или "проедая" его, если выбрал брокера с выводом купона на банковский счет.
Но вот новичок немного освоился. Если есть желание, можно подумать о покупке более длинных (прибыльных) ОФЗ. Например, для ИИС можно покупать не один и тот же выпуск все три года. Ведь когда до погашения остается год-два, доходность, обычно, сильно снижается. Но можно каждый год покупать трехлетки. После погашения бумаг, купленных в первый год, ИИС можно закрыть. Деньги переложить на новый ИИС (400 тыр), а оставшиеся бумаги перевести на брокерский счет. По мере погашения очередного выпуска, деньги можно перекладывать с брокерского счета на ИИС.
А можно подумать и о совсем длинных ОФЗ, типа 26224 или 26218. Но тут уже нужно иметь в виду возможность просадок цены, а стало быть, потерь, если вдруг придется срочно продавать бумаги, разбираться в том, как влияет дюрация облигации на размер "просадки"...
Переход к муниципальным облигациям означает новый этап в совершенствовании профессионализма биржевого инвестора. Главное их отличие (кроме практически обязательной амортизации) - относительно небольшая ликвидность. Купить сразу на миллион, и даже на 400 тыр, выходит далеко не всегда. Аналогично продать сразу много по нормальной цене не выйдет. Тут уже нужна несколько иная тактика отслеживания ситуации на рынке, мониторинг "проливов" (когда кому-то нужно срочно продать свои облигации и он их продает дешевле рынка), умение покупать регулярно, но понемногу, где-то подождать, от чего-то отказаться, где-то действовать решительно, а на чем-то, возможно, и спекульнуть. При том, что на данный момент не было случаев технического дефолта муниципальных облигаций, бумаги совсем уже из конца списка (см. прилагаемый файл) я бы всё же не рекомендовал. Доходность у муниципальных бумаг выше, чем у ОФЗ, но только при условии профессиональной с ними работы. Если вы хотите просто "прийти и купить", то, скорее всего, доходность окажется не намного выше, а то и ниже ОФЗ. Кстати, для отслеживания рынка муниципальных бумаг агрегаторы, вроде русбондса годятся не очень. Они плохо работают при одиночных сделках. Могут показывать результаты какой-то одной сделки, при том, что повторить её условия не получится. Смотришь - о как выгодно, заходишь в QUIK, а там ничего подобного и нет. Тут малость удобнее финам, позволяющий смотреть не только результаты, но и "Bid" и "Ask" (спрос и предложение). Но и он показывает с запаздыванием, и для практической торговли бесплатная версия малопригодна.
Принципиальное отличие "квазигосударственных" бумаг - это то что они относятся к разряду "копроративных". То есть на них уже распространяются другие правила налогообложения и у них широко распространены оферты. И, порой не только Put-оферты, но и Call-оферты, когда досрочное погашение возможно по инициативе эмитента. Впрочем, есть совсем неприятный способ принудительной Put-оферты, когда купон на следующий период назначается 0,01%. И не дай тебе Бог прозевать это - останешься без купонного дохода, а продать такую облигацию после прохождения оферты можно только с очень большим дисконтом. При наличии оферт долговременное планирование сильно затруднено. И, представляете, насколько может быть обидно купить квази существенно выше номинала, а потом попасть на досрочное погашение по номиналу...
При этом, как и с муниципальными облигациями, бумаги квази, как правило, малоликвидны. А потому, чтобы получить у них доходность выше, чем у ОФЗ, нужно работать: мониторить, отслеживать проливы и т.д. И, опять-таки, получить очень хорошую доходность, существенно превышающую доходность ОФЗ, на качественных квази почти невозможно.
Будьте осторожны, иногда под "квази" маскируются компании, никакого к ним отношения не имеющие. Например, потерпевшая дефолт ОАО "РЖД - Развитие вокзалов" не имеет никакого отношения к ОАО "РЖД", а ЦППК (Акционерное общество «Центральная пригородная пассажирская компания»), на данный момент вполне себе процветающая, дай ей Бог процветать и дальше, изначально принадлежащая ОАО "РЖД" и правительству ряда областей, в настоящий момент - 100% частная компания.
Если же говорить о работе с частными компаниями, то это удел профессионалов. Дилетантам здесь можно запросто потерять свои деньги. Причем речь идет не только о сомнительных компаний, типа "Мясничий", "Ливенгук", "Дядя Дёнер", "Сибирский гостинец" и иже с ними. Зачастую, компании выглядящие очень внушительно вдруг оказываются банкротами. Вспомним, хотя бы крупнейшую в России МФО "Домашние деньги", Международную финансовую компанию "О1 Груп", или одну из ведущих авиакомпаний "ЮТэйр". При том, что профессионалы успешно делают деньги на самых мусорных, даже дефолтных компаниях, соваться туда новичкам, крайне не советую.
Да и вообще, в нынешней обстановке надвигающегося кризиса, международной политической напряженности, продолжающейся чистки банковской сферы, покупка ценных бумаг, не имеющих серьёзных государственных гарантий - дело рискованное.
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