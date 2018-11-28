Брокер, депозитарий, НРД... Как это работает. Что происходит при банкротстве брокера.

На инвестиции в ценные бумаги действие АСВ не распространяется. И кроме вопроса надежности самих бумаг, становится актуальным вопрос надежности брокера. Что случится с нашими самыми надежными бумагами, если, не дай Бог, у брокера отзовут лицензию?
Сначала разберемся, как хранятся ценные бумаги.
Когда вы заключаете договор с брокером, вам открывают два счета: брокерский счет для учета денег (или его разновидность – индивидуальный инвестиционный счет), и депозитарный счет (счет депо) для учета ценных бумаг. Депозитарный счет открывается в депозитарии. Обычно одна организация получает две лицензии: как брокер и как депозитарий, однако некоторые мелкие брокеры пользуются услугами других депозитариев.
Кроме «просто» депозитариев, в России существует центральный депозитарий. Его функции исполняет «Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД). Основным владельцем НРД (99,997%) является Московская биржа.
НРД ведет учет ценных бумаг на уровне номинальных держателей, в нашем случае – депозитариев, с которыми работают брокеры. То есть, у НРД нет информации, сколько акций или облигаций принадлежат конкретному физическому лицу, они знают только общее число бумаг, хранящихся в депозитарии. (Слышал, что в ряде случаев, например при дефолте эмитента, НРД запрашивает у депозитариев персональные данные воблов, но официального документа на этот счет не нашел).
Депозитарии и НРД занимаются не только учетом ценных бумаг и сделок с ними, но и выплатой дивидендов и купонов, погашением облигаций. Эмитенты переводят деньги в НРД, НРД распределяет их по депозитариям, а уже те выплачивают деньги физическим лицам.
Важной особенностью процесса учета и хранения ценных бумаг является то, что брокер имеет право пользоваться принадлежащими вам ценными бумагами (продавать, покупать, сдавать в аренду), получая на этом прибыль. Правда, он предварительно должен получить на это ваше разрешение, однако часто это прописано в типовом договоре мелким шрифтом.
Итак, брокер потерял лицензию (обанкротился). Если брокер – банк, деньги, хранящиеся на брокерском счете, попадают в общую конкурсную массу. АСВ они не страхуются, а потому шансов получить их назад мало. У чисто брокерских компаний счета клиентов защищены, на них запрещено налагать взыскания, они не входят в конкурсную массу, и возвращаются клиенту по первому требованию. Это если брокер действует строго по закону. Но следует понимать, что если дело дошло до банкротства…
Ценные бумаги хранятся в депозитарии. Если депозитарий является отдельным юридическим лицом, то всё что вам надо сделать – открыть новый брокерский счет у другого брокера и оформить перевод бумаг в его депозитарий. Если же брокер и депозитарий – одно юридическое лицо, то вам всё равно придется оформлять перевод бумаг в другой депозитарий. Но обращаться придется в АСВ (если это был банк) или к конкурсному управляющему. Как правило, вернуть ценные бумаги удается, но это потребует некоторого времени, усилий, не говоря уже о том, что не исключен и криминальный вариант.
Выводы:
1. Работайте только с надежными, крупными, проверенными брокерами.
2. Старайтесь не хранить на брокерском счете много денег.
В заключение приведу ссылку на поучительный рассказ клиента разорившегося брокера: https://smart-lab.ru/blog/127392.php
Комментарии 4
Я где-то читал еще совет: после покупки бумаг не лениться брать выписку с печатью из депозитария.
А что насчет вопроса Овернайт? В БКС включен по-умолчанию и они берут бумаги "погонять" под мелкие проценты. Отключить? Вот бы статью на эту тему.
А вот в отношении ПСБ, ВТБ, РСХБ (Сбер не называю, потому что они офгели со своими конскими тарифами и ужасающим уровнем компетентности) да пусть поиграются. Даже если они со своими играми словят гигантского лося - государство для них ещё фантиков напечатает.