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Брокер, депозитарий, НРД... Как это работает. Что происходит при банкротстве брокера.

28.11.2018 17:21 4 1 478 просмотров
На инвестиции в ценные бумаги действие АСВ не распространяется. И кроме вопроса надежности самих бумаг, становится актуальным вопрос надежности брокера. Что случится с нашими самыми надежными бумагами, если, не дай Бог, у брокера отзовут лицензию?

Сначала разберемся, как хранятся ценные бумаги.

Когда вы заключаете договор с брокером, вам открывают два счета: брокерский счет для учета денег (или его разновидность – индивидуальный инвестиционный счет), и депозитарный счет (счет депо) для учета ценных бумаг. Депозитарный счет открывается в депозитарии. Обычно одна организация получает две лицензии: как брокер и как депозитарий, однако некоторые мелкие брокеры пользуются услугами других депозитариев.
Кроме «просто» депозитариев, в России существует центральный депозитарий. Его функции исполняет «Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД). Основным владельцем НРД (99,997%) является Московская биржа.

НРД ведет учет ценных бумаг на уровне номинальных держателей, в нашем случае – депозитариев, с которыми работают брокеры. То есть, у НРД нет информации, сколько акций или облигаций принадлежат конкретному физическому лицу, они знают только общее число бумаг, хранящихся в депозитарии. (Слышал, что в ряде случаев, например при дефолте эмитента, НРД запрашивает у депозитариев персональные данные воблов, но официального документа на этот счет не нашел).

Депозитарии и НРД занимаются не только учетом ценных бумаг и сделок с ними, но и выплатой дивидендов и купонов, погашением облигаций. Эмитенты переводят деньги в НРД, НРД распределяет их по депозитариям, а уже те выплачивают деньги физическим лицам.

Важной особенностью процесса учета и хранения ценных бумаг является то, что брокер имеет право пользоваться принадлежащими вам ценными бумагами (продавать, покупать, сдавать в аренду), получая на этом прибыль. Правда, он предварительно должен получить на это ваше разрешение, однако часто это прописано в типовом договоре мелким шрифтом.

Итак, брокер потерял лицензию (обанкротился). Если брокер – банк, деньги, хранящиеся на брокерском счете, попадают в общую конкурсную массу. АСВ они не страхуются, а потому шансов получить их назад мало. У чисто брокерских компаний счета клиентов защищены, на них запрещено налагать взыскания, они не входят в конкурсную массу, и возвращаются клиенту по первому требованию. Это если брокер действует строго по закону. Но следует понимать, что если дело дошло до банкротства…

Ценные бумаги хранятся в депозитарии. Если депозитарий является отдельным юридическим лицом, то всё что вам надо сделать – открыть новый брокерский счет у другого брокера и оформить перевод бумаг в его депозитарий. Если же брокер и депозитарий – одно юридическое лицо, то вам всё равно придется оформлять перевод бумаг в другой депозитарий. Но обращаться придется в АСВ (если это был банк) или к конкурсному управляющему. Как правило, вернуть ценные бумаги удается, но это потребует некоторого времени, усилий, не говоря уже о том, что не исключен и криминальный вариант.

Выводы:
1. Работайте только с надежными, крупными, проверенными брокерами.
2. Старайтесь не хранить на брокерском счете много денег.

В заключение приведу ссылку на поучительный рассказ клиента разорившегося брокера: https://smart-lab.ru/blog/127392.php

Комментарии 4

Arsen2013  (Arsen2013)
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Спасибо BAY, все хорошо изложено.
Я где-то читал еще совет: после покупки бумаг не лениться брать выписку с печатью из депозитария.
Влад Бэй  (BAY)
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Я не уверен, что это действительно полезно. Вы потеряете время, и получите бумажку о том, что такого-то числа во столько-то времени у Вас было столько-то бумаг. Но ведь эта бумажка ничего не говорит о том, не продали ли вы все бумаги через минуту, после получения справки.
Скуперфильд  (Скуперфильд)
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Влад Бэй
А что насчет вопроса Овернайт? В БКС включен по-умолчанию и они берут бумаги "погонять" под мелкие проценты. Отключить? Вот бы статью на эту тему.
Влад Бэй  (BAY)
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Я бы предпочел отключить БКС. Я не знаю, какие существенные преимущества дает БКС по сравнению с ПСБ или ВТБ. В то же время сейчас надежность ЛЮБОЙ финансовой организации, кроме банков-госструктур, весьма проблематична. А я сильно не хотел бы оказаться в роли клиента брокера с отозванной лицензией.

А вот в отношении ПСБ, ВТБ, РСХБ (Сбер не называю, потому что они офгели со своими конскими тарифами и ужасающим уровнем компетентности) да пусть поиграются. Даже если они со своими играми словят гигантского лося - государство для них ещё фантиков напечатает.
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