Условия по вкладам могут очень сильно отличаться. И для того чтобы сравнивать, их необходимо вначале "привести к общему знаменателю". Таким общим знаменателем и является эффективная ставка по вкладу.
Насколько мне известно, единого общепринятого определения нет. Понятно только, что это ставка с учетом реинвестирования процентов (капитализации). Но реинвестирование может быть ежемесячным, ежеквартальным, ежегодным... Думаю, что по аналогии с термином "Доходность к погашению" (англ. Yield to maturity; YTM), общепринятым при работе с облигациями, следует принять следующее определение:
Эффективной ставкой по вкладу называется ставка эквивалентного по доходности вклада с ЕЖЕГОДНОЙ капитализацией процентов.
Понятно, что если "экзаменуемый" вклад имеет ежемесячную или ежеквартальную капитализацию, то его эффективная ставка будет больше номинальной. Если же выплата процентов производится по окончанию вклада, то его эффективная ставка зависит от срока вклада. Если срок меньше года, то эффективная ставка больше номинальной, если равен году - то равна номинальной, и, наконец, чем срок вклада с выплатой "в конце" больше года, тем меньше эффективная ставка.
Для удобства сравнения вкладов предлагается таблица EXCEL. Эффективная ставка по вкладу в ней приводится в последней колонке: "ежегодная кап."
Присоединять файлы тут нельзя. Поэтому даю ссылку на свой пост в форуме, к которому прикреплена табличка: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=115558&MID=6848675#message6848675
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