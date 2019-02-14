Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н). Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Здесь собраны советы новичку, своего рода «FAQ». В значительной мере, статья представляет собой обобщение постовОблигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) занимают особое место среди многообразия ОФЗ. Если все прочие «рыночные» ОФЗ используются государством как средство заимствования финансов, то ОФЗ-н были созданы, преимущественно, как средство для повышения финансовой грамотности. При этом, для привлечения населения, доходность обеспечивается на уровне самых лучших вкладов, а то и выше. И уж намного выше, чем у вкладов в крупных банках с государственным участием.Среди инструментов для инвестирования, они занимают промежуточное положение между вкладами и облигациями. С одной стороны, для вложения в ОФЗ-н не надо обладать особыми знаниями. Процесс покупки ОФЗ-н мало отличается от процесса открытия вклада: вы приходите с деньгами в банк и там всё оформляют. Не надо осваивать биржевой терминал, принципы биржевой торговли и т.д. Не надо мучиться с выбором: каждый конкретный момент времени продается только один выпуск ОФЗ-н. Как и для вкладов, у вас всегда есть возможность в любой момент возвратить внесенные деньги (минус комиссия). А если с момента покупки пройдет хотя бы год, то вам даже не придется возвращать полученные проценты, которые, кстати, выплачиваются два раза в год.С другой стороны, ОФЗ-н это не совсем вклад. У них есть ряд особенностей, характерных для облигаций. О них речь пойдет ниже.Эта статья построена специально в форме ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ). Её не обязательно читать «от корки до корки». Если вопрос Вас не интересует – переходите к следующему.1) ОФЗ-н в принципе не торгуются на бирже. Они покупаются и продаются только у Минфиначерез уполномоченных брокеров (Сбербанк, ВТБ, со следующего, по видимому, выпуска добавятся ПСБ и Почта банк).2) Комиссии при покупке/продаже ОФЗ и ОФЗ-н совершенно разные. По ОФЗ-н намного больше (от 0,5 до 1,5%). Комиссии при покупке/продаже обычных облигаций составляют порядка 0,15-0,05% Вероятно со следующего выпуска комиссии будут сокращены. Но есть шансы, что и премия к доходности будет снижена.3) С учетом комиссии, доходность ОФЗ-н примерно на 0,5% выше аналогичных по сроку ОФЗ-ПД. Но если покупать ОФЗ-н меньше чем на 300 тыр за раз, то комиссия сожрет всё.4) Вы всегда можете погасить ОФЗ-н досрочно за цену покупки (не выше номинала), заплатив очередную комиссию (гасится по сроку без комиссии). То есть «просадка» рыночной цены, столь опасная для «просто» ОФЗ вам не грозит. Это может быть важно для тех, кто верит в грядущий кризис.6) ОФЗ-н НЕЛЬЗЯ покупать на ИИС.Главное отличие в способе выплаты процентов. Когда вы открываете вклад в банке, то в договоре фиксируется дата начала и дата окончания вклада. Также в договоре записан способ получения процентов: в конце срока, с капитализацией или с выплатой на текущий счет (на карту). Причем проценты выплачивают, обычно, либо в день открытия вклада, либо в первый/последний день месяца. Проценты выплачиваются из расчета количества дней между ближайшими выплатами. То есть, если вы открыли вклад, скажем 15-го числа, а выплата в первый день месяца, то в ближайшее первое число вам заплатят проценты за 15 или 16 дней.С ОФЗ-н дело обстоит немного иначе. Дата, когда они будут погашены (выплачена их номинальная стоимость – 1000 рублей) и даты выплаты процентов записаны в условиях выпуска. Причем, в указанную дату владельцу ОФЗ-н будет выплачена вся сумма «купона».Итак, в определенную ещё при выпуске ОФЗ-н дату, каждый владелец облигации получает сумму, также определенную заранее – в условиях выпуска. Причем, это сумма не зависит от того, когда была куплена облигация. Главное, чтобы в день выплаты облигация принадлежала вам. Это было бы не справедливо, но при покупке облигации, кроме её цены и комиссии нужно ещё заплатить НКД (накопленный купонный доход).Когда вы покупаете облигация (любую, не только ОФЗ-н) вы платите за неё: «чистую цену» + НКД (накопленный купонный доход) + комиссию.Чистая цена облигации рассчитывается как номинал (для ОФЗ-н - 1000 рублей) умноженный на цену размещения в процентах. Цену размещения Минфин рассчитывает на неделю вперед каждую пятницу и публикует. Цена может быть как больше, так и меньше 100%. Она зависит от того, по какой цене торгуются на бирже «обычные» ОФЗ. Минфин не раскрывает формулу по которой производится расчет цены, но понятно, что это средняя цена по ОФЗ с близким сроком погашения с некоторой премией для повышения привлекательности ОФЗ-н.В день начала продаж выпуска ОФЗ-н НКД равен нулю. Каждый следующий день он увеличивается на сумму равную купонному доходу, деленную на число дней купонного периода. Таким образом, в день выплаты купонного дохода (процентов) НКД становится равен купону, а после его выплаты НКД обнуляется.Величина НКД рассчитывается и публикуется в той же таблице, что и цена размещения.Комиссия, которую банк берет за покупку или продажу облигации зависит от суммы покупки:От 30 до 50 тыр. – 1,5%От 50 до 300 тыр. – 1%Свыше 300 тыр. – 0,5%Обратите внимание, что в зачет идет только чистая цена облигаций. Сумма НКД не учитывается. Если цена ОФЗ-н меньше 100%, то для получения снижения комиссии придется купить немного больше облигаций.Например, на 15.02.2019 цена размещения составляет 98,183%. То есть чистая цена будет 981,83 руб. Для того, чтобы комиссия была 0,5% необходимо купить за одну операцию не менее 306 ОФЗ-н.НКД на эту дату равен 25,29 руб. Комиссия с него не берется.Таким образом за каждую облигацию вам пришлось бы заплатить, при условии покупки не менее 306 ОФЗ-н:981,83+981,83*0,005+25,29=1012,03 рубля.Чтобы не забивать себе голову подобными вычислениями, можно воспользоваться калькулятором ОФЗ-н, размещеннымВ калькуляторе надо сначала выбрать метод расчета: «по сумме» – рассчитать число облигаций, или «по облигациям» - рассчитать сумму по числу облигаций. Все остальные расчеты производятся автоматически, достаточно нажать на кнопку «Рассчитать».Эта часть калькулятора работает хорошо, но немного ниже приведен расчет доходности с учетом комиссии (на сайте Минфина доходность приведена без учета комиссии). Вот эта часть работает некорректно и показывает заниженную доходность.можно прочитать предположительную причину ошибки, а– взять файл Excel, в котором можно рассчитать точное значение доходности.На конец февраля 2019 года купить ОФЗ-н можно только в отделениях Сбербанк-Премьер или ВТБ, занимающихся брокерским обслуживанием. Самый простой способ – прийти в один из этих банков с паспортом и деньгами и сказать, что вы хотите купить ОФЗ-н. К сожалению, не все сотрудники банка проинформированы о том, как это сделать, и иногда заявляют что они – де не продают ОФЗ. Будьте настойчивы, требуйте уточнить у более сведущего специалиста. Нужно только иметь в виду, что если в данном конкретном отделении Сбербанка нет зоны «Сбербанк-Премьер» или если отделение ВТБ не занимается брокерским обслуживанием, то действительно в таком отделении вам не смогут продать ОФЗ-н.Всё остальное будет происходить без вашего участия, вам нужно будет только расписываться. Вам должны:1) Открыть текущий или карточный счет (если у вас его ещё нет).2) Открыть брокерский счет (для денег) и счет-депо (для ОФЗ-н). Только если у вас их ещё нет. Если есть, заводить отдельные брокерские счета и счета-депо для ОФЗ-н не надо.3) Если это Сбербанк – выдать карту переменных кодов (потребуется для покупки ОФЗ-н по телефону).4) Принять деньги на текущий или карточный счет и перевести на брокерский счет.5) Принять заявку на покупку ОФЗ-н. Проследите, чтобы в заявке было указано, что проценты нужно выводить на банковский счет (текущий или карточный), а не на брокерский.6) Если вы не подключены к Сбербанк-онлайн (интернет-банк), это стоит сделать. Впрочем, не обязательно. Можно обойтись и без этого, но с интернет-банком удобнее.На следующий день в интернет-банке вы уже увидите, как на вашем счете-депо появятся купленные ОФЗ-н. Остается только ждать выплаты денег.Если у вас уже открыты брокерский счет и счет-депо, то покупать ОФЗ-н можно разными способами.Самый простой – тот же, ногами в отделение с пачкой денег. Правда теперь процедура будет намного короче и не займет много времени.Можно покупать и дистанционно. Для этого нужно сначала перевести деньги на брокерский счет. Проще всего, вначале завести деньги на текущий или карточный счет (через кассу, банкомат, терминал или межбанковским переводом), а потом перевести деньги на брокерский счет через интернет-банк. В Сбербанк-онлайн есть ограничение – не более 500 000 рублей в день.Можно и напрямую сделать перевод межбанком на брокерский счет, однако, говорят, с этим бывают проблемы.Далее, в Сбербанке можно купить ОФЗ-н, позвонив по телефону, указанному на карте переменных кодов, или самостоятельно через. Через WebQUIK – нельзя. Через мобильное приложение пока тоже нельзя, но обещают сделать до конца 2019 года.В ВТБ можно покупать. Но потом нужно идти в отделение, чтобы подписать заявку. Или оформить ЭЦП.(выбрать "Прочее", "Брокерское обслуживание"). Только это происходит не мгновенно, заняло день или два. Код договора и пароль пришли потом в смс-ках. Но потом всё равно нужно идти в отделение, чтобы получить карту переменных кодов.Про ВТБ точных данных нет., что можно через ВТБ-Онлайн.Делать ничего не нужно. Если при заключении договора Вы указали, что деньги должны выплачиваться на банковский счет (текущий или карточный), то они туда и упадут. Если не указали, они упадут на брокерский счет, откуда их придется выводить через телефон или QUIK (для Сбербанка). Но направление выплат всегда можно изменить.Деньги на банковском счете появляются обычно либо на следующий день, либо через день после срока указанного в документе "" для соответствующего выпуска ОФЗ-н.На данный момент имеется три выпуска ОФЗ-н: 53001, 53002 и 53003. Продается только последний, 3-й выпуск. Продажа должна закончиться 22.03.2019. После этого начнутся продажи следующего выпуска. Главное понимать, что ОФЗ-н продаются ВСЕГДА. И Всегда продается только один выпуск.У первого и третьего выпуска были ещё дополнительные выпуски. У первого - потому что не хватило объема облигаций (всё раскупили), у третьего - потому что не успели подготовить 4-й выпуск и пришлось продлевать продажу 3-го. Дополнительные выпуски продаются на таких же условиях, что основные.ОФЗ-н облагается налогами на доход физических лиц (НДФЛ) по тем же правилам, что и все прочие ОФЗ. А именно: с купонного дохода НДФЛ не берется. А вот разница между чистой ценой покупки плюс комиссией и номиналом (т.е. ценой погашения) берется в размере 13%.В примере из п. 3 Чистая цена у нас была 981,83 руб., комиссия 0,5% = 4,91 руб. Итого 986,74 руб. Доход 1000-986,74=13,26 руб. НДФЛ 13,26*0,13=1,72 рубля. Это, конечно снизит общую доходность, но не сильно.Кстати, табличка Excel для расчета доходности, ссылка на которую приведена в конце раздела 3, учитывает и НДФЛ, и то, что выплата денег идет с запозданием в два дня. По состоянию на 15.02.2019 доходность к погашению получается 8,44%.