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Банк Авангард для пополнения вкладов в других банках

18.04.2017 17:27 4 1 754 просмотра
Обновлено 12.01.2019. Одно из важнейших достоинств банка Авангард - чрезвычайно удобный и недорогой сервис по межбанковским переводам. Здесь приведен алгоритм действий, необходимых для подключения интернет-банка от Авангарда

1. Идете в Авангард и просите дать Вам карту мгновенной выдачи без чипа. Она, в отличие от "чипованных", - бесплатная. На неё можно класть деньги, но нельзя снимать - только переводить через интернет-банк. Также просите подключить интернет-банк и интернет - счета. Получаете сразу карту переменных кодов (всё пока бесплатно).
2. Кладете деньги на карту или на интернет-счет межбанком или наличными. Наличные на карту можно положить в банкомате или в кассе. На интернет-счет сначала выписываете ПКО у оператора, потом идете в кассу. А вот манисендом (с2с, перевод с карты на карту) пользоваться не стоит, так как Авангард за это берет приличную комиссию.
3. Подключаетесь к интернет-банку Авангарда. Обычно это проблем не вызывает.
4. Отправляете деньги в банк-получатель. Удобно сделать шаблон. Не забудьте, что на счете в Авангарде должно оставаться как минимум 10 рублей - комиссия за перевод.

Несколько тонкостей:
1. Участники форума рекомендуют для пересылки использовать интернет-счета. По сравнению с картой реже возникают проблемы. Впрочем, у меня и с карточным счетом проблем не было.
2. Если Вы переводите деньги на чужой рублевый счет - аккуратно пишите назначение перевода. Например "сыну в порядке дарения". Я как-то написал стандартные "перечисление собственных средств" и перевод завернули.
3. Если перевод до 30 000 руб. подтверждать можно СМС. До 599 999 рублей подтверждаем вводом кода с карты кодов (выдается при подключении). Если нужно больше - можно сделать цифровую подпись (ничего сильно сложного) или переводить за несколько раз.
4. Отправлять деньги из Авангарда можно только до 17:30. Если отправить позже - возьмут дополнительную комиссию.

Комментарии 4

Влад Бэй  (BAY)
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Я бы не стал столь категорично высказываться в пользу ЭЦП. Причин тому несколько:

1. Как Вы справедливо указываете, ЭЦП в ИБ Авангарда осуществляется Java-апплетом, которые не поддерживают большинство наиболее авторитетных браузеров. Мне кажется, что отключение поддержки Java-апплетов не случайно. И причины здесь не только в конкурентной борьбе, но и в вопросах безопасности, которые при банковских платежах стоят очень остро. Некоторые мои знакомые держат для межбанка отдельный дешевенький ноутбук, который они используют только для этого. Другие загружают обычный компьютер с флешки специальной "чистой" операционкой (обычно Линукс). Моя паранойя не настолько сильна, и всё же для работы с банками я использую браузер повышенной защищенности: Comodo Dragon (сделан, как и Google Chrome, на базе Chromium open source project и не поддерживает Java-апплеты).

2. У меня крайне редко возникает необходимость перевести за раз больше 599 999 рублей. Если такая необходимость возникает, мне легче сделать два перевода, чем заморачиваться с ЭЦП.

3. Известно, что переводы на сумму больше 599 999 рублей привлекают внимание "регулирующих органов" и соответствующих служб в банке. Оно Вам надо?
Stiggy  (Stiggy)
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Цитата
На неё можно класть деньги, но нельзя снимать - только переводить через интернет-банк.

И давно такое ввели?
Я несколько лет назад получил такую карту, положил на нее деньги, уехал в другой город и там снял без проблем.
Вот на днях она у меня закончилась. Думаю, идти ли за новой...
Влад Бэй  (BAY)
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Цитата
Stiggy пишет:
И давно такое ввели?

Да уже прилично. Я в 2015 году получал. Дело в том что тогда было принято какое-то решение то ли ЦБ, то ли правительства, что если карта без чипа, то в случае несанкционированного снятия отвечает банк. Вот они и решили запретить снятие с "бесчиповых" карт. Правда, кто-то говорил, что такие карты уже закончились и что больше таких не дают. Как получите - сообщите пожалуйста последние "вести с полей".
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