Депозитная карта.
Карта мгновенной выдачи (без фамилии). С чипом. Выдается бесплатно к любому вкладу, открываемому в офисе. К вкладу открытому ранее или в интернет-банке не дают. Главные преимущества:
- мгновенная выдача,
- полная бесплатность выдачи и обслуживания,
- возможность снимать любую сумму в банкомате без лимита (методом доения по 40 тыр),
- возможность открывать вклады в интернет-банке.
Подводные камни:
1. Нельзя пополнять с другой карты или межбанком за раз больше 100 000 руб (иначе лошадиная комиссия). Со вклада можно.
2. Количество переводов в день по внутрибанку - не ограничено. Например, можно с почтовой карты перегнать на депозитную миллион, сделав 10 переводов по 100 тыр. А вот с внешним пополнением не понятно. Во-первых, бывает, что внешний банк объединяет несколько транзакций в один день в одну. Тут можно попасть на комиссию. Во вторых, в тарифном плане есть хитрый пункт:
Цитата
|11. Плата за зачисление на Счет денежных средств, поступивших в Банк в результате перевода электронных денежных средств или возврата остатка (его части) электронных денежных средств или перевода денежных средств без открытия банковского счета со счетов юридических лиц — операторов электронных денежных средств/операторов по переводу денежных средств, указанных в разделе 4 Тарифов4:
11.2. 3 (третья) и все последующие Операции по зачислению денежных средств на Счет, отраженные
на Счете в течение одного операционного дня - 5%
Сотрудники банка говорят, что пункт 11 относится к пополнения через терминалы, например, такие как Киви, Элекснет и т.д., а также при пополнении через электронные кошельки. Но вот уверенности, что это действительно так у меня нет. Поэтому я предпочитаю переводить межбанком на вклад "Удобный", а уже с него, по необходимости, снимать на карту сколько нужно. Кстати, так же можно обойти и ограничение в 100 тыр за раз при внутрибанковских переводах.
3. Исходящий межбанк с депозитной карты сильно платный: 2% - от 20 до 500 рублей. При том, что можно перевести не более 150 000 руб в день. Так что имеет смысл подумать о другой карте для этого. Была удобна почтовая - там 30 руб, но их уже не дают. Есть дешевая "Малина" (150 руб в год), с которой межбанк за 10 руб ходит.
4. На карте нельзя оставлять деньги надолго. Во-первых, проценты не начисляют. Во-вторых, если по карте не было операций больше 14 месяцев, то спишут 3000 руб, а если осталось меньше - то всё что есть. То есть если там 0, то и спишут 0.
У меня в связке Вклад "Удобный" + карта "Депозитная" + карта "Почтовая" получилось всё достаточно удобно: получаю деньги межбанком на вклад, отправляю межбанком через почтовую, снимаю нал и открываю вклады с депозитной.
01.06.2017. Опробовал перевод межбанком на вклад "Удобный". Пришло на вклад в тот же день.
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